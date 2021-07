Tällainen on EM-kisojen velmuilullaan ihastuttanut ja vihastuttanut Giorgio Chiellini: "Olen kentällä paskiainen”

Italian velmuileva topparijätti Giorgio Chiellini ihastuttaa, vihastuttaa ja hämmentää. Hän on yksi EM-finaalin suurimmista hahmoista.

– Tuhoaminenkin on luova toimenpide.

Sanat ymmärtää vaivatta, kun ne on sanonut Giorgio Chiellini, Italian kovaotteinen ja häijyistä häijyimmän pelaajan maineessa oleva puolustaja.

Jos pitsa täytyy saada palasiksi, otetaan pitsaleikkuri. Jos vastustajan hyökkäys täytyy saada poikki, otetaan Chiellini.

Chiellini näyttää sellaiselta pelaajalta, ettei katsoja halua edes kuvitella lähtevänsä hänen kanssaan samaan pääpalloon. Niin rujo, armoton ja laskelmoiva puolustaja italialainen on.

– Minulle puolustaminen on nautinto – etenkin ratkaiseva blokkaus laukaukseen. Viime hetken taklaukset ja odottamattomat pelastukset maaliviivalta ilahduttavat minua enemmän kuin maalinteko. Maalien tekeminen on kivaa, mutta se ei ole elämäni. Puolustaminen on, Chiellini on sanonut The Athleticissä.

Näissäkin EM-kisoissa hän on tuulettanut onnistuneita puolustussuorituksiaan lähes samalla intohimolla kuin hyökkääjät juhlivat tekemiään maaleja.

Chiellini taklaa, repii, potkii ja kolhii – mutta ottaa myös iskuja vastaan itseään säästelemättä. Hän ei ole täysin ajan tasalla siitä, kuinka monta kertaa hänen päätään on jouduttu paikkailemaan uran aikana.

– Päässäni on iso kokoelma. Olen saanut varmasti ainakin sata tikkiä. Veri ei häiritse minua, varsinkaan omani.

Missä tapahtuu, siellä Chiellini; on se sitten uhrautuva kudin peittäminen tai jokin kiistanalainen tilanne. Yksi pelaajan uran ikimuistoisimmista kohuista osui kesän 2014 MM-kisoihin. Uruguaylaishyökkääjä Luis Suarez puraisi Chielliniä olkapäästä kesken ottelun.

Teon vastenmielisyys ravisteli koko jalkapallomaailmaa, mutta Chiellini suhtautui asiaan ainakin kirjansa Io, Giorgio mukaan tyynesti:

– Todellisuudessa ihailen hänen koiruuttaan, koska jos Suarez menettäisi sen, hänestä tulisi keskivertopelaaja. Sinä päivänä ei tapahtunut mitään ihmeellistä.

Puolustaja avasi kirjassa rehellisesti myös omia peliarvojaan.

– Suarez ja minä olemme samankaltaisia. Soitin hänelle muutama päivä myöhemmin, eikä hänen tarvinnut pyytää anteeksi minulta. Minäkin olen kentällä paskiainen. Koiruudet ja pieni ilkeys ovat osa peliä. En kutsuisi sitä huijaamiseksi. Vastustajan päihittääkseen täytyy olla fiksu, Chiellini sanoi goal.comin mukaan.

Ihan hullu mieheksi, siis?

Jättiläisen sydämellä pelaaminen kertoo vain osan totuudesta. Chiellini elää kentän ulkopuolella ilmeisen tavallista ja sivistynyttä elämää.

Hän on kouluttautunut pelaamisen ohella valmistuen Torinon yliopiston kauppatieteellisestä tiedekunnasta vuonna 2010. Hän valmistui samasta yliopistosta liiketoimintajohtamisen maisteriksi 2017.

Hän ei ole kahdelle pienelle tyttärelleen perinteinen rujo turvamies vaan rakastava isä.

Hänen keväällä ilmestyneestä kirjastaan löytyi kovaa tekstiä, mutta taustalta pehmeitä arvoja. Chiellini ohjasi kirjan tuoton hyväntekeväisyyteen koronaviruspandemian koettelemille italialaisille.

Kenties juuri tuo ristiriitaisuus tekee Chiellinistä niin kiehtovan.

Kun Giorgio Chiellini (kesk.) hyppää pääpallotilanteeseen, vastustajat ovat kovilla. Kuva alkulohkon ottelusta Italia–Sveitsi.

Giorgio Chiellini tuulettaa onnistumisia suurella tunteella.

Pelin ulkopuolella voi ottaa vähän rennommin.

Chiellini ei pelaa jalkapallon huipulla vain fyysisen erinomaisuutensa ja äärimmilleen kehitettyjen taktisten taitojensa ohjaamana.

Hän valmistautuu peleihin kuin tutkintoihin. Hän opiskelee ottelua edeltävänä iltana tulevia hyökkääjävastustajia kolmen vartin ajan videoklippien avulla.

– Kyseessä on monivivahteinen peli, jossa luetaan vastustajan ajatuksia. Tämä on yksi pelaamiseni tärkeimmistä puolista. Puhumme hetkistä ja tuntemuksista. Huippupuolustajan pitää olla lähes selvänäkijä, Chiellini on kuvaillut.

Hän käy läpi vastustajien pelaajien juoksulinjoja ja liikkeitä ”päästäkseen samalle aaltopituudelle” heidän kanssaan. Hän myös katsoo, millä tavalla vastustaja yleensä tekee maalinsa.

Videoiden katselun jälkeen hän ehkä tarttuu kirjaan, johonkin ihan muuhun kuin jalkapalloaiheiseen. Unen saaminen ei lopulta ole vaikeaa.

– Jo muutaman vuoden ajan olen rentoutunut lukemalla. Videopelit, ruutuaika tekstailuineen ja jatkuva netissä oleminen stimuloi liikaa estäen nukkumisen kunnolla.

Kokenut puolustaja on kuvaillut maalivahtia joukkueen viimeiseksi linnakkeeksi. Pelaajaksi, jonka kanssa tehtävä harmoninen yhteistyö antaa energiaa.

Kuluvissa kisoissa Italian linnakkeena on pelannut Gianluigi Donnarumma.

Tuntuu samanaikaisesti sekä huvittavalta että hämmentävältä, että Donnarumma on vasta 22-vuotias. Chiellini on 36 ja hänen toppariparinsa Leonardo Bonucci 34.

Donnarumma on huomattavasti isompi kuin edessään pelanneet ikoniset topparit, ja kokemus on antanut rohkeutta ohjata heitä tarvittaessa kipakastikin.

36-vuotiaan Chiellinin ylävitonen 22-vuotiaan maalivahdin Gianluigi Donnarumman kanssa.

Omissa korkeuksissaan. Kapteeni Chiellinikin (oik.) näyttää hieman pieneltä maalivahti Donnarumman rinnalla.

Donnarumma debytoi A-maajoukkueessa jo syyskuussa 2016 – vasta 17-vuotiaana, eli yhteistä historiaa on ehtinyt kertyä paljon.

Trio Chiellini–Bonucci–Donnarumma on yksi Italian kivijaloista myös sunnuntain EM-finaalissa Englantia vastaan. Jos se kestää, Italia on vahvoilla.

Tilastotkin rohkaisevat.

Donnarumma on pelannut urallaan 32 A-maaottelua, eikä ole päästänyt yhdessäkään pelaamassaan maaottelussa kuin korkeintaan yhden maalin. Nollapelejä löytyy 18.

Chiellinin ura jalkapallon huipulla alkaa käydä vähiin. Hän pelaa parhaillaan viimeisiä EM-kisojaan. Jos kisat olisi pelattu suunnitellusti kesällä 2020, Chiellini olisi ollut sivussa loukkaantumisen takia.

Nyt hän ehti mukaan. Voi sanoa, että tunki mukaan väkisin. Hänen sivuuttamisensa aika ei ollut vielä.

Mikä tärkeintä, puolustaja on mies paikallaan ja näyttää nauttivan täysillä. Ehkä ikä, kokemus ja ymmärrys uran lopun lähestymisestä on herättänyt kaikki aistit ja tuonut mukanaan entistäkin paremman kyvyn nauttia jokaisesta hetkestä.

Yksi koko EM-kisojen hämmentävimmistä hetkistä nähtiin välieräottelun Italia–Espanja rangaistuspotkukilpailua edeltäneessä teikkauksessa.

Lue lisää: Italian kapteenin käytös tv-kameran edessä hämmästytti – töni ja nipisti vastustajaa ennen EM-pilkkukisaa: ”Nöyryyttävää”

Chiellini naureskeli tilanteessa kuin ennen jotakin pihapeliä ja lopulta lähes retuutti Espanjan kapteenia Jordi Albaa valtavassa syleilyssään. Espanjalainen näytti tilanteessa vähintäänkin vaivaantuneelta.

Espanjan Jordi Alba ei näyttänyt olevan mielissään Giorgio Chiellinin tarjoamasta halauksesta.

Chiellini oli niin riehakkaalla tuulella, että myös nipisti Albaa poskesta.

Yksi tulkitsi Chiellinin toiminnan törkeäksi rajanylitykseksi, toinen hienoksi psykologisen ylivoiman ottamiseksi, joku ehkä vain uskomattoman rennoksi hyväntuulisuudeksi ennen mielettömän hektistä loppuratkaisua.

Italia eteni sunnuntaina pelattavaan finaaliin, jossa kohtaa Englannin ja saa upean mahdollisuuden voittaa Euroopan mestaruuden.

Tuota komeampaa huipennusta Chiellini ei voisi toivoa. Ehkä juuri siksi hän on valmis vielä yhteen suureen ja armottomaan jalkapallonäytelmään.

Mitään ja ketään säästelemättä.