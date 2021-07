Italian suuri sankari Jorginho teki taas kiistellyn temppunsa – tämä on pelätyn pilkkuspesialistin salaisuus

Jorginho ratkaisi rangaistuspotkullaan EM-kisojen loppuottelupaikan Italialle. Hänen kylmäpäinen pilkkutekniikkansa jakaa mielipiteitä.

Kun Italian keskikenttäpelaaja Jorginho asettui laukomaan EM-välierän ratkaisevaa rangaistuspotkua Espanjaa vastaan, koko jalkapalloa seuraava maailma tiesi mitä tuleman pitää.

Se iänikuinen, monen mielestä raivostuttava loikka.

Sen tiesi varmasti myös Espanjan maalivahti Unai Simon. 23-vuotiaalla baskilla oli maalillaan vain yksi voittava ratkaisu, seurata Jorginhon steppailua viimeiseen asti, ei näyttää aikeitaan.

Jorginho huokui rauhallisuutta tiistaina rangaistuspotkukisassa.

Ja mitä teki Simon? Hän murtui paineessa ja lähti kaatumaan oikealle. Ennen laukausta tuttuun tapaansa ilmaan loikannut Jorginho näki maalivahdin aikeet ja puttasi pallon vaivaannuttavan rauhallisesti vastakkaiseen nurkkaan.

Jorginho, 29, vei Italian loppuotteluun yhdellä arvokisahistorian kylmäpäisimmistä rangaistuspotkuista.

– Rankkarikisassa tuntee aina paineet harteillaan. Yritin unohtaa kaiken ympärilläni, keskittyä siihen, mitä olen harjoitellut – ottaa syvään henkeä ja ampua, Jorginho tiivisti ottelun jälkeen.

Unai Simon oli maalillaan voimaton.

Chelsean tähti on ollut urallaan yhdestätoista metristä tappavan tehokas: 33 pelitilannerankkarista 29 on painunut verkkoon.

Itsevarmuutta uhkuva huippumaalivahti toisensa jälkeen on muuttunut pelokkaaksi oppipojaksi Joginhon edessä. Korostetun rauhallinen vauhti, kylmänviileä hyppy katse ylhäällä ja pam: pallo jompaankumpaan alanurkkaan.

Tyyli voi näyttää hassulta, mutta se on hyytävän tehokas.

– Kyse on laadusta ja itseluottamuksesta. Hän valitsee kulman viime hetkellä, ja hänen aikeidensa aavistaminen on erittäin vaikeaa. Jos pysyy keskellä, hän ampuu vaivattomasti kulmaan. Se on puhtaasti psyykkistä sodankäyntiä, Jorginhon entinen joukkuetoveri, maalivahti Matej Delac on kommentoinut Goalin mukaan.

Lukas Hradecky oli torjua Jorginhon pilkun EM-karsintaottelussa syyskuussa 2019. Hän odotti italialaisen ratkaisua viimeiseen saakka muttei aivan ylettänyt torjumaan palloa.

Jorginhon maine ensiluokkaisena pilkunvetäjänä alkoi kasvaa Veronan-vuosina viime vuosikymmenen alussa. Hän vei rankkarivastuun ikoniselta Luca Tonilta eikä epäonnistunut yhdestätoista metristä kertaakaan.

– Hänen rauhallisuutensa ja itseluottamuksensa teki minuun vaikutuksen, Veronan silloinen päävalmentaja Andrea Mandorlini on kertonut Goalin mukaan.

Vielä Veronassa Jorginho ampui pilkkunsa ”normaalilla” vauhdilla. Nykytyylinsä hän lanseerasi Napolissa vuosia myöhemmin, syyskuussa 2017. Hämmentynyt Thomas Strakosha jäi keskelle, ja pallo lirui oikeaan alanurkkaan.

Sittemmin Jorginhon tyylistä on tullut käsite, jota lukuisat pelaajat ovat apinoineet vaihtelevalla menestyksellä. Maalivahdit tietävät kyllä juonen, mutta kuten tiistaina nähtiin, se ei yleensä auta.

Epäonnistumisiakin on toki nähty vuosien varrella – ja ne näyttävät tapahtuessaan erittäin kiusallisilta.

– Kun Jorginho tekee pilkusta maalin, kaikki hehkuttavat temppua upeaksi. Mutta epäonnistuessaan hän näyttää idiootilta. Älä pelleile maalivahtien kanssa, vaan ammu alas ja kovaa, ex-jalkapalloilija Frank Leboeuf linjasi viime joulukuussa, kun Arsenalin Bernd Leno oli onnistunut nappaamaan italialaisen pilkun.

Nyt Jorginho ei ole idiootti. Hän on kenties planeetan kylmäpäisin jalkapalloilija, joka vei Italian arvokisafinaaliin ensimmäistä kertaa yhdeksään vuoteen.