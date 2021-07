Kohuttu ranskalaistähti innostui EM-huumasta ja julkaisi hämmentävän videon – suutelee kalaa ja laulaa sekavia Englannille

Patrice Evra julkaisi sosiaalisessa mediassa eriskummallisen kannatusvideon.

Viisinkertainen Valioliigan mestari Patrice Evra näyttäisi olevan Englannin vankkureissa jalkapallon EM-kisojen ratkaisuotteluissa.

40-vuotias ranskalainen julkaisi maanantaina sosiaalisen median tileillään kaistapäisen videotervehdyksen, joka on osoitettu Englannin EM-joukkueelle. Evra esiintyy autossa kuvaamallaan videolla Kolmen Leijonan pelipaidassa, peruukissa ja punaisissa aurinkolaseissa.

Värikkäistä somepäivityksistään tunnettu Evra laulaa videolla Fatboy Slimin klassikkokappaletta Praise You. Mikrofonin virkaa toimittaa ranskanperunoita täynnä oleva paperikääre, jossa on kala.

Hän silittelee, suukottelee ja haistelee kalaa.

– Evrasis on odottanut tätä niin kauan. Edellisen kerran kun Englanti voitti arvoturnauksen, dinosaurukset olivat vielä elossa! Tsemppiä kundit, pystytte tähän! Kala on elossa, kala on elossa, Evra huutaa sekavan oloisena.

Videolta ei varmuudella selviä, onko kala kuollut vai elossa kuten Evra väittää.

Videon lopuksi Evra kiipeää ulos auton kattoikkunasta vain palatakseen hetken kuluttua takaisin. Tässä vaiheessa kala ja ranskanperunat ovat jo tippuneet lattialle. Hänellä on jalassaan vain yksi kenkä.

Laitapuolustajien eliittiin vuosikausia lukeutunut Evra lopetti uransa 2018. Hänet muistetaan parhaiten kahdeksan vuoden jaksostaan Manchester Unitedissa.

Evra nousi otsikoihin viime lokakuussa härskin kaksoiselämänsä tultua ilmi.

Hän jäi kiinni suhteesta 14 vuotta itseään nuoremman hollantilaismallin Margaux Alexandran kanssa, kun tämä oli julkaissut kuvan Evran kodin kuntoiluhuoneesta. Ex-futarin vaimo Sandra oli autuaan tietämätön tilanteesta.

Evra ja Alexandra saivat esikoisensa toukokuussa.

Englanti kohtaa Tanskan EM-välierässä keskiviikkona. Maan edellinen arvoturnausvoitto, MM-kulta, on vuodelta 1966.