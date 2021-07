EM-tuomio: Italian tolppien välissä seisoo kisojen paras maalivahti – Espanjan tappioon tuo lohtua 18-vuotiaan ihmepojan loisto

Ilta-Sanomien EM-tuomio perkaa tiistain välierän Italia–Espanja ja muut kisojen kuumat puheenaiheet.

Raadissa ovat IS:n toimittajat Saku-Pekka Sundelin, Mikko Knuuttila ja IS:n jalkapalloasiantuntija Marko Rajamäki.

Saku-Pekka Sundelin

Puheenaihe

Joka toinen vuosi se tulee kuin koirankakkakeskustelu keväisin. Filmaaminen. Jalkapallon pieni lieveilmiö, joista harvat puhuvat arvokisavuosien ulkopuolella. Koska se on vain pieni ongelma. On nostettu esiin myös ajanpeluu filmaamalla. Tehokas peliaika on kuitenkin kasvanut yli kahdella minuutilla ottelua kohden viime kisoista.

Punainen kortti

Espanja loi aivan tarpeeksi paikkoja Italiaa vastaan, jopa yllättävän paljon. Joku voisi sanoa, että se oli peräti parempi joukkue välierässä. Tehottomuus kuitenkin vaivasi turnauksen aikana. Espanja eteni EM-kisoissa pidemmälle kuin odotettiin, mutta se kaatui hyökkäyksen nallipyssyosastoonsa. Iberian niemimaalla voi olla David Villaa ja Raulia ikävä.

Tähti

1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Tämä ei ole tietokoneen koodikieltä, vaan Italian maalivahdin Gianluigi Donnarumman päästämät maalit pelaamissaan 32 maaottelussa. Edessä on loistava puolustus, mutta siitä huolimatta Donnarumma on kisojen paras maalivahti.

Tyyli

On muutamia yksittäisiä pelaajia, jonka joukkuetta haluan katsoa, koska kyseinen pelaaja on kentällä. Jossain vaiheessa tuo pelaaja oli minulle Andres Iniesta. Nyt se on Pedri. Upea ja tyylikäs keskikenttämies. 18-vuotias poika oikeastaan. Pedri on jo huippu, mutta hänestä tulee vielä suurpelaaja.

Ilmiö

Huono Italia jalkapallossa on kuin pitsa, jossa on ananasta. Se ei vain ole oikein. Hienoa nähdä,että Italia on taas huipulla muutaman vuoden jälkeen. Vaikka Espanja riisui Italian osin aseista, finaalipaikka on koko kisoja ajatellen täysin ansaittu. Ja tämä ryhmä paranee vielä kuin laadukas Brunello.

Mikko Knuuttila

Puheenaihe

Espanjan valmentaja Luis Enrique yllätti kokoonpanovalinnallaan Italiaa vastaan. Hän jätti Alvaro Moratan penkille eikä valinnut avaukseen ainuttakaan keskushyökkääjää. Morata pääsi lopulta vaihdosta irti ja onnistui tekemään tasoitusmaalin. Hänen iltansa kuitenkin pilasi epäonnistuminen rankkarikisassa.

Punainen kortti

Julmaa moittia ketään hienon ottelun jälkeen, mutta Espanjan Dani Olmon yritys rangaistuspotkukilpailussa oli miltei luokaton. Hän veti pallon karkeasti yli maalin. Se oli kurja loppu Olmon hienolle otteluille ja hienoille kisoille. 23-vuotias laitapelaaja oli yksi Espanjan vaarallisimmista hyökkäysaseista.

Tähti

Italian johtomaalin tehnyt Federico Chiesa on jo toisen polven luottomies. Italian päävalmentajalle Roberto Mancinille. Kaudella 1995–1996 Mancini ja Federicon isä Enrico Chiesa muodostivat nimittäin Sampdorian supertehokkaan kärkiparin. Tyylikäs konkari Mancini pyöritti peliä ja nuori ori Chiesa latoi maaleja. Isä-Chiesa osui tuolloin 22 kertaa Serie A:ssa ja nousi Italian maajoukkueeseen.

Tyyli

Tanskan maalivahti Kasper Schmeichel tarjoili kisojen tyylikkäimmän servauksen, kun englantilaistoimittaja kysyi häneltä Englannin iskulauseesta ”Se (Euroopan mestaruus) palaa kotiin”. Schmeichel vastasi: ”Onko se koskaan ollutkaan kotona? Enpä tiedä, oletteko ikinä voittaneet sitä?”, Schmeichel kyseli leveä hymy kasvoillaan.

Ilmiö

Viileys. Rankkarikisan Italialle ratkaisseen Jorginhon kylmäpäisyys äärimmäisten paineiden edessä hämmästytti. Kokonainen kansakunta odotti sydän kurkussa hänen ratkaisuaan, ja Jorginho antoi Espanjan maalivahdin Unai Simonin hypätä ensin väärään nurkkaan ja vieritti sitten pallon verkkoon kaikessa rauhassa.

Marko Rajamäki

Puheenaihe

Oikea pelitapa. Tiistain välierässä nähtiin kaksi jalkapallon suurmaata Italia ja Espanja. Maat pelaavat eri vahvuuksilla. Italiassa on perinteisesti kunnioitettu vahvaa puolustamista. Joukkueen tähtitopparit Leonardo Bonucci ja Giorgio Chiellini ovat tehneet maalien estämisestä taidetta. Espanja taas uskoo pallonhallintaan ja alueellisten ylivoimien luomiseen. Kaikilla on oma mielipide, mutta molemmilla tavoilla ollaan maailman huipulla.

Punainen kortti

Filmaamiselle. Oman joukkueen edun hakeminen on urheilussa joskus räikeää. Huijaaminen on kuitenkin pallopelien perusidea. Hyökkääjä pyrkii aina uunottamaan puolustajaa, jotta saa pelillisen edun häntä vastaan. Tuomarin ja sääntöjen huijaaminen on kuitenkin kiellettyä. Onneksi VAR on poistanut räikeimmät filmausyritykset.

Tähti

Luis Enrique. Italialaisia yllätetään taktisesti todella harvoin, mutta Espanjan päävalmentaja Enrique teki sen. Hän lähti peliin ilman kärkipelaajaa. Tällä ratkaisulla Enrique pystyi luomaan ylivoiman keskialueelle. Uhka hyökkäyksestä puuttui, mutta suunnitelma oli selkeä. Hyökkääviä pelaajia sisään ja pelitapahtumat kääntyivät Espanjan hyväksi. Lopulta rangaistuspotkukilpailu ei ole taktista vaan yksilöosaamista. Italia voitti ja meni lopulta ansaitusti finaaliin.

Tyyli

Giorgio Chiellinin tapa laulaa Il Canto degli Italiani. Alkulohkon perusteella suurinta tunnetta kansallislaulun yhteydessä näytti Huuhkajien Paulus Arajuuri. Chiellini vetää kuitenkin samalla tunteella Italian kansallislaulua. Lisäksi molemmat pelaavat Isolla Sydämellä. Chiellini on vaan eri tasolla kuin Paulus, toistaiseksi.

Ilmiö

Avustavien tuomareiden rohkeuden puute. Nykyään avustavat tuomarit eivät liputa edes selkeitä paitsioita vaan odottavat VAR:in ratkaisevan tilanteet heidän puolestaan. Tämä ei ole hyvä trendi. Teknisten apuvälineiden tulee olla tukena oikeille päätöksille eikä väline, joka tekee ratkaisun tuomarin puolesta. Jos näin jatketaan, voidaan luopua avustavista tuomareista kokonaan.