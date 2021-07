Englannin kritisoitu EM-tähti oli 2-vuotias, kun isä murhattiin kadulle – jalassa olevalla asetatuoinnilla on “syvempi merkitys”

Rasismia vastaan julkisesti taisteleva Raheem Sterling jäi isovanhemmilleen Jamaikalle hänen äitinsä lähdettyä siivoamaan hotelleja Lontooseen.

Ennen EM-turnausta Englannissa keskusteltiin siitä, aloittaako Raheem Sterling, 26, vai loistovireessä ollut Phil Foden, 21, joukkueen vasemmalla laidalla.

Foden ajoi kauden aikana Sterlingin ohi kaksikon seurajoukkueessa Manchester Cityssä.

Valmentaja Pep Guardiola oli repinyt Sterlingistä viimein irti sen, mitä vikkelästä laiturista oli pitkään odotettu, mutta tämä vaipui taas kevään aikana varjojen maille.

Rinta pystyssä, selkä kaarella ja kädet erikoisesti sivulla heiluen juokseva Sterling pääsee vastustajistaan ohi, mutta lopputulos jää kovin usein syntymättä.

Englannin paidassa hän on ollut pitkään tehottomuuden ilmentymä ja syntipukki heikoilla hetkillä.

– Jotain on meneillään. Sterling on välillä joukkueessa, välillä ei. Hänen välinsä Pepin kanssa ovat selvästi viilenneet, Sky Sportsin asiantuntija Jamie Redknapp arvioi kisojen alla.

Englannin päävalmentaja Gareth Southgate luotti kuitenkin Sterlingiin.

Sterling vastasi iskemällä alkulohkossa molemmat Englannin maalit. Sterling osui myös neljännesvälierissä Saksaa vastaan. Hän on ollut kisojen parhaita pelaajia.

Raheem Sterling liikkuu omintakeisella tyylillään, rinta edessä ja selkä kaarella. Häntä on vaikea pysäyttää.

Kamppailu Englannin avauskokoonpanopaikasta ei ole ollut kovimpia taistoja Sterlingin elämässä ja uralla.

Kingstonissa Jamaikalla syntyneen Sterlingin isä murhattiin kadulle, kun Raheem oli vain kaksivuotias.

– Se muokkasi loppuelämääni. Pian sen jälkeen äitini jätti minut ja siskoni Jamaikalle ja lähti Englantiin opiskelemaan ja etsimään parempaa elämää. En ymmärtänyt, mitä hän teki meidän eteemme. Tiesin vain, että hän oli poissa, Sterling kirjoitti The Players’ Tribune -julkaisuun kolme vuotta sitten.

Sterling ei ole tapahtumasta juuri puhunut, ja hänen sukulaisensa ovat yhtä vaitonaisia.

The Times -lehden mukaan Sterlingin 29-vuotias isä Phillip Slayter oli ylittänyt jengirajan ja oli väärässä paikassa väärään aikaan. Ei ole varmaa tietoa, kuuluiko isä itse johonkin kingstonilaiseen rikollisjengiin.

Englannissa nousi kolme vuotta sitten kohu, kun Sterling hankki oikeaan sääreensä tatuoinnin M16-kivääristä. Tatuoinnin viestiä pidettiin vastenmielisenä.

Sterling selitti tatuointiaan Instagram-tilillään.

– Kun olin kaksi, isäni ammuttiin kuoliaaksi. Olen luvannut itselleni, etten ikinä koskisi aseeseen. Ammun oikealla jalallani, joten kuvalla on syvempi merkitys.

Isoäitinsä huostassa ollut Sterling seurasi viisivuotiaana siskonsa kanssa Nadine-äitiään Lontooseen. Äiti rahoitti opintojaan hotellisiivoajana.

– En ikinä unohda, miten heräsimme viideltä ja kävimme ennen koulua siivoamassa hotellin vessoja Stonebridgessä. Tappelimme siskoni kanssa siitä, kumpi saisi sängyn ja kumpi vessan, Sterling kirjoitti The Players’ Tribunessa.

Perhe asui Neasdenissa, Lontoon luoteisosassa. Sterling kävi koulua Copland Schoolissa, jota käytännössä varjostaa Wembleyn stadion, jossa Englanti kohtaa keskiviikkona Tanskan EM-välierässä.

Sterling oli arka mutta tottelematon nuorukainen, joten hän käytännössä lensi koulusta ulos. Tai ainakin äidille ehdotettiin siirtoa paikkaan, jossa kuutta oppilasta valvoi kolme opettajaa.

– En kuunnellut ketään muuta kuin äitiäni. Se oli ongelmani.

Neasdenissa asui mies nimeltä Clive Ellington, joka auttoi alueen isättömiä lapsia. Hän kysyi Raheemilta, mistä tämä piti ja sai selkeän vastauksen: jalkapallosta.

Kaduilla potkinut poika pääsi sunnuntailiigan joukkueeseen.

Raheem Sterling on ollut useaan otteeseen myös fanien hampaissa. Hän ei aina ole lunastanut 50 miljoonan punnan hintalappuaan.

Lahjakas nuorukainen huomattiin nopeasti. Arsenal ja Fulham lähestyivät kymmenvuotiasta Sterlingiä. Sillä hetkellä poika päätti, että hän haluaa jalkapalloilijaksi ja Arsenaliin.

Jälleen kerran Sterling kuunteli kuitenkin äitiään.

– Hän sanoi, että Arsenalissa on 50 samantasoista pelaajaa. Hän sanoi, että olisin vain yksi muiden joukossa, ja että minun pitäisi mennä jonnekin, jossa voisin edetä. Hän vakuutti, että minun kannattaa siirtyä QPR:ään. Se oli luultavasti paras päätökseni ikinä.

Viiden vuoden ajan isosisko saattoi Sterlingiä harjoituskeskukseen Heathrow’n lentokentän lähelle. Paikalle pääsi kolmella eri bussilla. He lähtivät Neasdenista kello 15.15 ja palasivat noin kello 23. Melkein joka päivä.

– Mieti, että 17-vuotias tekee sellaista pikkuveljensä puolesta, Sterling ylistää siskoaan.

15-vuotiaana Sterling siirtyi 500 000 punnalla Liverpooliin, jossa debytoi vain 17 vuoden ja 107 päivän iässä seurahistorian toiseksi nuorimpana.

Viisi vuotta myöhemmin Manchester City osti 20-vuotiaan pelaajan 50 miljoonalla. Kova hintalappu on tuonut mukanaan kovaa kritiikkiä.

Hiljaisesta Sterlingistä on tullut rasisminvastaisen taistelun yksi suurimmista äänistä, joka esittää jatkuvasti suoria ja hyvin muotoiltuja lausuntoja. Silti hänen somekanavansa täyttyvät jatkuvasti karmeista kommenteista.

Myös Sterlingin kohtelu brittitabloideissa herättää närää. Kun Sterling osti hänen puolestaan uhrautuneille äidilleen ja siskolleen hienommat kodit, kaupat esiteltiin lehdissä erikoisessa valossa.

– Tietty osaa mediaa olettaa, että pidän timanteista. He ajattelevat, että haluan pöyhkeillä. En ymmärrä sellaista, ja se on surullista. Jotkut haluavat vihata asioita, joista he eivät tiedä mitään, Sterling kirjoitti The Player’s Tribuneen.

– Jos joku ansaitsee onnen, se on äitini. Hän tuli tähän maahan ilman mitään, kouluttautui ja rahoitti opinnot siivoamalla vessoja ja vaihtamalla lakanoita. Nyt hän johtaa hoitokotia. Ja hänen poikansa pelaa Englannin maajoukkueessa.