Kommentti: Ciro Immobilen ruma ja räikeä temppu nosti filmaamisen puheenaiheeksi: ”Teot eivät aina kestä päivänvaloa”

Ei varsinaisesti yllätä, että jalkapallon EM-lopputurnauksen aikana on taas kerran noussut esiin tuttu puheenaihe – jopa ikuisuusaihe: filmaaminen, näyttely, kaatuilu, kalastelu, kirjoittaa jalkapallotoimittaja Mitri Pakkanen.

Mutta mistä puhutaan, kun aiheesta puhutaan? On selvää ja ymmärrettävää, että filmaaminen ärsyttää urheilun seuraajia. Samalla silti tuntuu, että asiaa myös demonisoidaan.

Jokaisen joukkuepallopelin eetokseen kuuluu, että sääntöjä pyritään noudattamaan. On kirjoitettuja ja kirjoittamattomia sääntöjä. Pelaaja, joka ei kunnioita pelin normistoa, ei saa myöskään itselleen kunnioitusta.

Ciro Immobilen temppu Belgian ja Italian välisessä puolivälieräottelussa ennen Nicolò Barellan hienoa maalia oli ruma ja räikeä, filmaamista kiusallisimmillaan.

” Koko ilmiöön sisältyy jonkin verran niin sanottua harmaata aluetta.

Yhtä lailla kannattaa yrittää muistaa, että näyttely on yksi useista keinoista pyrkiä auttamaan omaa joukkuetta menestymään.

– Filmaaminen on erotuomarin näkökulmasta pelin kenties kriittisin osa-alue, joka olisi kyettävä korjaamaan, Veikkausliigassa 12 kautta ja 170 ottelua tuominnut entinen Fifa-erotuomari Tero Nieminen sanoo.

– Nykyteknologiaa eli käytännössä Varia (video assistant referee) voisi hyvinkin käyttää filmaamisen kitkemiseksi. Asiaan olisi puututtava riittävän linjakkaasti. Tilanteita voisi sanktioida jälkikäteen.

Niemisen sanoilla on painoarvoa. Pelaajat valitsivat hänet yhdeksän kertaa peräkkäin vuoden liigaerotuomariksi. Nieminen luki ja ymmärsi peliä sekä oman tehtävänsä että pelaajien ja valmentajien näkökulmasta.

– Raja filmaustilanteissa on joskus hyvin häilyvä. Erotuomarit ymmärtävät pelaajien tarpeen ja pyrkimyksen auttaa joukkuetta, mutta säännöt ovat aina säännöt. Koko ilmiöön sisältyy jonkin verran niin sanottua harmaata aluetta.

Mitä on filmaaminen?

Filmaaminen on lopulta vain sana. Jos sitä lähestyy ainoastaan urheilun seuraajan tai kannattajan näkövinkkelistä, kokonaisuus saattaa jäädä hahmottamatta. On pelitaitavia pelaajia – kuten entinen Huuhkaja Perparim Hetemaj – jotka hakeutuvat toistuvasti ja tarkoituksenmukaisesti tilanteisiin, joissa vastustaja joutuu rikkomaan heitä.

Onko tämä filmaamista vai oman joukkueen auttamista?

Perparim Hetemaj on taitava pakottamaan vastustajan rikkomaan.

Filmaaminen perinteisessä mielessä on kulttuurisidonnainen ilmiö. Ciro Immobilekin on kasvuympäristönsä lapsi. Hän on koko elämänsä aikana nähnyt läheltä ja oppinut, kuinka kaatuillaan yhteisen edun vuoksi.

Ei ole lainkaan ennennäkemätöntä, että joissakin jalkapallokulttuureissa opetellaan jo varhaisessa juniorivaiheessa, miten tietyissä kyseenalaisissa tilanteissa kannattaa kaatua – siis auttaa joukkuetta.

Teot eivät aina kestä päivänvaloa, mutta esimerkiksi Suomea suuremmissa futismaissa ne ovat itsestäänselvää arkea.

Kuuluisaa harmaata aluetta

Filmaaminen ei ole mustavalkoinen ilmiö. Kun siihen syyllistyy – tai sitä tekee – italialainen, espanjalainen tai argentiinalainen, löperöt kliseet ja väsyneet mielikuvat saavat tuulta purjeisiinsa. Kaikki makaronit ja lattarithan ovat tuollaisia, kuulee usein sanottavan.

Väite on virheellinen. Otetaan esimerkiksi yksi kaikkien aikojen parhaista jalkapalloilijoista, viime marraskuussa menehtynyt futislegenda Diego Maradona.

Italian Serie A:ssa kaudet 1984–91 Napolia edustanut argentiinalainen sai suuren ja tietämättömän yleisön silmissä itselleen usein filmaajan leiman. Mutta kun asiasta puhuu hänen entisten pelikaveriensa tai otteluitaan tuominneiden erotuomarien kanssa, käy todistetusti ilmi, ettei hän filmannut juuri koskaan.

Diego Maradona sai turhaan filmaajan maineen.

Kliseet, mielikuvat ja stereotypiat elävät välillä hyvin syvällä jossain aivolohkojemme sopukoissa.

Onpa jalkapallon arvokisoissa nähty sitäkin, että jopa irlantilainen tai englantilainen pelaaja filmaa. Mitä ihmettä? Irlantilainenko? Englantilainenko?

Kyllä, koska filmaaminen on yksi keino auttaa omaa joukkuetta. Tapa voi olla vastenmielinen, mutta ainakin toistaiseksi säännöt antavat sille mahdollisuuden.

– On hyvä kysymys, voisiko ilmiötä vähentää mahdollisin uusin säännöin. Viime kädessä kyse on siitä, kunnioittavatko pelaajat toisiaan ja itse peliä, Nieminen sanoo.

Aihe on yhä ja alati ajankohtainen. Keskustelu siis jatkukoon.