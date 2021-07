Ystävien tunteikas hetki nousi ilmiöksi EM-kisoissa – halauksen taustalla vuosia kestänyt syöpätaistelu

Päävalmentaja Roberto Mancinin ja Gianluca Viallin halaukseen tiivistyi paljon enemmän kuin riemu yhdestä tehdystä maalista. Seuraava tavoite on paikka EM-finaaliin.

Italia aloitti EM-kisojen pudotuspelit niukalla voitolla Itävaltaa vastaan. Riemun hetkillä päävalmentaja Roberto Mancini ja hänen taustatiimiinsä kuuluva Gianluca Vialli halasivat toisiaan tunteikkaasti. Asia nousi sosiaalisessa mediassa ilmiöksi.

Hetkeen tiivistyi valtavasti enemmän kuin ilo yhdestä tehdystä maalista tai puolentoista vuoden koronaetäisyyksien piina.

Kaksi 56-vuotiasta juhli pitkää yhteistä historiaa, ystävyyttä, italialaisuutta – ja elämää.

Vialli on käynyt elämänsä kovimmat taistelut kaukana jalkapallokenttien ulkopuolella. Hän kertoi ensimmäisen kerran vuonna 2018, että oli selättänyt haimasyövän.

Syöpä uusiutui, mutta jälleen Vialli parantui rankkojen hoitojen ja positiivisen asenteensa avulla.

– Yksi suosikkimantroistani on: ”Elämä on 10 prosenttia sitä, mitä ihmiselle tapahtuu ja 90 prosenttia sitä, miten reagoimme tapahtuneeseen”, Vialli on kertonut.

Kuvaan sopi täydellisesti, että nyt maalin teki Federico Chiesa, Mancinin ja Viallin entisen joukkuekaverin Enrico Chiesan poika.

Mancini ja Vialli ystävystyivät jo 1980-luvun alkupuolella pelatessaan hyökkääjäparina Sampdoriassa. He jakoivat vastuuta, iloa ja pettymyksiä myös Italian nuorten ja A-maajoukkueissa.

Tarinaan sopii erinomaisesti, että he tapasivat toisensa ensimmäisen kerran aikoinaan Italian maajoukkueen harjoituskeskuksessa Covercianossa.

Vialli nousi lopulta pelaajana suurempaan maailmanmaineeseen kuin ultratyylikäs Mancini, mutta vastaavasti Mancini on menestynyt myöhemmin paremmin valmentajana.

Roberto Mancini (oik.) ja Gianluca Vialli tyylikkäinä ennen EM-kisojen neljännesvälieräottelua.

Kun Mancini otti vastaan Italian päävalmentajan työn 2018, hän sai käsiinsä melko sekasortoisessa tilassa olleen maajoukkueen.

Mancini on kerännyt valtavasti kiitosta työstään. Hän yhdisti yksilöt joukkueeksi, uusi kokoonpanoa ja sai kaikki puhaltamaan yhteen hiileen. Lisäksi Italia on muutakin kuin unilääke nimeltä catenaccio. Se viihdyttää.

Vialli liittyi mukaan ryhmään Mancinin kutsumana 2019 tittelillä maajoukkueen delegaation johtaja.

”Maalikaksoset” eli Roberto Mancini (vas.) ja Gianluca Vialli kuvattuina Viallin liityttyä Italian maajoukkueen taustatiimiin 2019.

Niin intohimoinen persoona kuin Vialli onkin, hän lähestyy rakasta jalkapalloakin terveellä tavalla.

– Älkää uskoko ketään, joka kutsuu jalkapalloa sodaksi. Se on urheilua. Peliä, jota kaverit pelaavat keskenään.

Hän on suhtautunut myös syöpäsairauksiinsa tasapainoisesti.

– En ole soturi. En taistele syöpää vastaan – se on liian kova vastustaja, eikä minulla olisi mitään mahdollisuuksia. Olen mies matkallani, ja syöpä on tullut mukaan matkalle. Yritän vain mennä eteenpäin niin kauan kunnes se (syöpä) on saanut tarpeekseen ja jättää minut rauhaan, Vialli sanoi The Athleticin mukaan.

Mancini tietää erittäin hyvin, mitä hänen ystävänsä on joutunut käymään läpi. Heidän siteensä on luja ja ymmärryksensä toisiin ulottuu syvälle. Yhteinen unelma – yhdessä toteutettu unelma – maistuisi poikkeuksellisen makealta.

EM-kisojen välierät ja loppuottelu pelataan Lontoon Wembleyllä.

Vialli ja Mancini olivat häviämässä samalla paikalla Euroopan cupin loppuottelua Sampdorian pelaajina 1992. Nyt tarjolla on suuria voittoja.

Italia lähtee tiistain välierään Espanjaa vastaan 32 ottelun tappiottomassa putkessa.