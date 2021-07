Koronatartunnat Britanniassa rajussa kasvussa ja moni niistä yhdistetty EM-jalkapalloon – Englanti pelaa välieränsä Lontoossa 60 000 katsojan edessä

Vain pieni osa viimeisten otteluiden yleisöstä tulee Britteinsaarten ulkopuolelta, arvioi brittihallinto.

EM-kisojen viimeisten otteluiden pelaaminen Britanniassa on herättänyt huolta koronaviruksen leviämisen riskistä. Britannian koronatartuntamäärät ovat kymmenkertaistuneet toukokuusta, mutta silti otteluiden yleisökapasiteettia on nostettu kolmeen viimeiseen otteluun.

Suomen Lontoon-suurlähetystön lehdistövirkamies Heli Suominen kertoo, että jalkapallon EM-kisat ovat olleet todella merkittävä asia briteille ja niihin on julkisuudessa suhtauduttu positiivisesti.

– Kisoja ei merkittävästi vastusteta, mutta sitä pohditaan, riittävätkö rajoitukset ja mitä tästä seuraa, Suominen kertoo.

Brittihallinto ja Euroopan jalkapalloliitto Uefa päättivät 22. kesäkuuta nostaa yleisökapasiteettia Lontoon Wembleyn stadionilla pelattaviin otteluihin.

Kisojen alussa stadionille otettiin vain 25 prosenttia stadionin kapasiteetista eli 22 500 katsojaa. Kesäkuun lopulla määrä nostettiin 45 000 katsojaan. Kolmeen viimeiseen peliin eli kahteen välieräotteluun sekä finaaliin lippuja myydään yli 60 000 kappaletta, 75 prosenttia stadionin kapasiteetista.

Katsojia varmasti riittää, sillä Englanti eteni lauantaina välieriin ja pelaa keskiviikkona Tanskaa vastaan kotiyleisönsä edessä. EM-kisojen toisessa välierässä kohtaavat tiistaina Italia ja Espanja. Finaali pelataan sunnuntaina 11. heinäkuuta.

Britannian hallinnon arvion mukaan suurin osa välierä- ja finaaliotteluihin tulevista katsojista on Irlannista ja Isosta-Britanniasta, mutta pieni osa on tulossa myös maiden ulkopuolelta.

Brittihallinto muistutti torstaina tiedotteessaan ulkomailta tulevia kisaturisteja Britannian maahantulorajoituksista. Negatiivinen koronatesti vaaditaan lähes kaikista Euroopan maista tultaessa. Maahantulon jälkeen on lisäksi oltava pakollisessa karanteenissa kymmenen päivää.

Englanti voitti lauantaina Roomassa puolivälierän Ukrainaa vastaan 4–0 Harry Kanen (oik.) kahdella maalilla sekä Harry Maguiren ja Jordan Hendersonin osumilla.

Lontoon-suurlähetystössä ei ole tarkkaa tietoa Britanniaan saapuvista suomalaisista, mutta Suominen arvioi, ettei Lontooseen ole tulossa montakaan suomalaista kisaturistia loppupelejä varten.

– Arvelen, että Suomesta tulee todennäköisesti vain vähän kisaturisteja, koska tarpeetonta matkustamista Suomesta Isoon-Britanniaan kehotetaan välttämään, karanteenissa on oltava täällä kymmenen päivää ja toki siksi, että Suomi on pudonnut eikä täällä pelaa, Suominen kertoo.

Suominen myös kehottaa mahdollisia Lontooseen saapuvia suomalaisia jalkapalloturisteja noudattamaan kaikkia THL:n ja brittiviranomaisten ohjeita oman ja muiden terveyden vuoksi.

Britanniassa koronatartuntoja on yhdistetty EM-kisaotteluihin jo ennen yleisömäärien kasvattamista.

Skotlannin terveysviranomaiset kertoivat torstaina, että maassa on todettu EM-kisojen alusta lähtien lähes 2 000 koronatartuntaa, jotka on yhdistetty peleissä käyneisiin jalkapallofaneihin. Yli tuhat tartuntaa on Skotlannissa yhdistetty 18. kesäkuuta pelattuun Skotlannin ja Englannin väliseen otteluun.

Saksan liittokansleri Angela Merkel on ilmaissut huolensa Lontoossa järjestettävien EM-kisojen viimeisten pelien koronaturvallisuudesta, kertoo uutistoimisto AFP. Merkel kertoi Britannian-valtiovierailullaan perjantaina, että ”Britannian hallitus tekee toki omat päätöksensä”, mutta katsojamäärän nosto 60 000:n on ”hieman liikaa”.

Myös Euroopan parlamentin kansanterveysvaliokunta (Envi) vaati torstaina Uefaa ja Britanniaa harkitsemaan uudelleen välierä- ja finaaliotteluiden järjestämistä Wembleyn stadionilla tai edes arvioimaan uudestaan koronajärjestelyjä ja kapasiteetin nostoa.

– Kolmen pelin järjestäminen Wembleyn stadionilla 60 000 katsojalle tapausmäärien kasvaessa uudelleen on terveysuhka ja selvästi tarpeeton riski, Envi kertoi kannanotossa.

Maailman terveysjärjestö WHO kertoi torstaina, että EM-kisojen isäntäkaupunkien on seurattava paremmin kisaturistien liikkumista myös stadionien ulkopuolella.

Englantilaisten jalkapallon ykköspyhättö Wembley toimii pelipaikkana välierissä ja finaalissa.

Britannian koronarajoituksia lievennettiin loppukeväästä, mutta ne ovat Suomeen verrattuna vielä tiukkoja. Esimerkiksi kaupoissa ja julkisessa liikenteessä on maskipakko, jonka rikkomisesta voi saada sakon. Sisätiloissa saa kokoontua korkeintaan kuusi ihmistä kerrallaan ja yksityisissä ulkotiloissa 30 ihmistä turvavälein.

Uusien koronatapausten määrä lähti Britanniassa kasvuun touko-kesäkuun vaihteessa. Toukokuussa päivittäin raportoitiin vielä noin 2 000 uutta tartuntaa, mutta heinäkuun alkuun mennessä päivittäisiä tartuntoja on ollut jo yli 20 000.

Sairaanhoidon kapasiteettia tartuntamäärät eivät ole kuitenkaan kuormittaneet aiempaan tapaan.

– Keskeinen taktiikka on ollut, että yritetään saada kaikki aikuiset rokotettua ja tuplarokotettua. Juuri se nähdään syynä siihen, että lisääntyneet tartunnat eivät ole heijastuneet sairaalahoidon tarpeeseen samalla tavalla kuin ennen, Suominen kertoo.

Yli 60 prosenttia Britannian aikuisväestöstä on täysin rokotettuja.

Englanti suunnittelee poistavansa kaikki koronarajoitukset heinäkuun 19. päivä.