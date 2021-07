EM-tuomio: Järjetön päätös oli taattua Uefan logiikkaa – entä näkyykö hassu sattuma ensi viikon välierissä?

Ilta-Sanomien raati arvioi lauantain puolivälieräpelit.

Ilta-Sanomat perkaa lauantain kiivaimmat puheenaiheet EM-tuomiossa.

Raadissa ovat IS:n toimittajat Saku-Pekka Sundelin, Janne Kosunen ja Netta Huura.

Lauantaina paikkansa EM-välieriin varmistivat Tanska ja Englanti. Neljän parhaan joukon täydentävät perjantaina voittoisat Italia ja Espanja.

Lauantain puolivälierät:

Tshekki–Tanska 1–2

Ukraina–Englanti 0–4

Saku-Pekka Sundelin

Puheenaihe

Tanska hävisi kaksi ensimmäistä alkulohkon otteluaan. Se menetti tähtipelaajansa avauskamppailun avauspuoliskolla ulos koko kisoista. Joukkue kävi läpi aivan käsittämättömän henkisen mankelin, kun Christian Eriksen oli lähellä kuolemaa. Ja nyt joukkue on mukana EM-kisojen välierässä. Aivan uskomaton suoritus, samaa luokkaa kuin EM-kulta kesälomilta 1992.

Punainen kortti

Jaetuilla EM-kisoilla piti juhlistaa turnauksen 60-vuotista historiaa ja Eurooppaa. Sitten yhdeksi kisapaikaksi valittiin Baku, Azerbaidzhanissa. Se ei ole Eurooppaa. Syynä Uefan valintaan oli totta kai raha, urheilun kattojärjestöjen kaiken logiikan perusta. Lauantain toiselta puolivälieräpaikkakunnalta Münchenista lentomatka Bakuun kestää kuutisen tuntia. Etäisyyttä on 4000 kilometriä. Bakussa ei ole sattuneesta syystä juuri joukkueiden kannattajia näkynyt.

Tähti

Vasemmat laitapuolustajat saavat liian vähän kunniaa, joten jaetaan päivän tähteys Tanskan Joakim Maehlelle ja Englannin Luke Shaw’lle. Maehle oli Tshekkiä vastaan loistava ja kruunasi ottelunsa upealla ulkosyrjäkeskityksellään Kasper Dolbergin maaliin. Luke Shaw tarjosi jatkuvasti herkullisia keskityksiä Ukrainaa vastaan.

Tyyli

Tanskan Simon Kjaer on osoittanut näissä kisoissa johtajuutta, ihmisyyttä ja kaikkea mahdollista hyvää Christian Eriksenin sydämenpysähdyksen jälkeen. Hän on sen lisäksi pelannut loistokisat. Tshekin lyödessä keskityksen keskityksen perään Tanskan maalille Kjaer nousi joka kerta majesteettisesti ilmaan ja purki pallon pois.

Tanskan Simon Kjaer ojentamassa pelipaitaansa kannattajalle Tshekkiä vastaan pelatun ottelun jälkeen.

Ilmiö

Italian pelin viivyttäminen johtoasemassa aiheutti paljon vihaa ja sai liian vähän kehuja. Kun pelataan voitosta, vain ja ainoastaan voitosta, jalkapallon Euroopan mestaruuskisoissa, on pelkästään taito osata käyttää harmaalla alueella olevia keinoja. Tuomarin tehtävä on kitkeä ajanpeluu pois tai antaa siitä lisäaikaa. Jokaisen suomalaisenkin pelaajan olisi hyvä oppia vastustajan pelirytmin taito.

Janne Kosunen

Puheenaihe

1966 ja 1992. ”Se tulee kotiin”, hoilottavat englantilaisfanit, eikä ihme. EM-kulta vaatii enää kaksi voittoa. Lupaavasti kulkee, kun Raheem Sterling pelaa hyvin koko ajan ja kapteeni Harry Kane iskee jälleen maaleja. Englannin edellinen suurvoitto on maailmanmestaruus 1966. Tanska ylsi Euroopan mestariksi 1992. Se on raahautunut välieriin asti niukin naukin, mutta koko ajan koskettavan lujatahtoisesti pelaten. Toinen noista maista pelaa EM-finaalissa 11. heinäkuuta.

Punainen kortti

Ukraina. Joukkueen mahdollisuudet Englantia vastaan tiedettiin pieniksi, mutta ukrainalaiset murenivat Englannin käsittelyssä aivan liian helposti. Taas nähtiin, etteivät teknisesti hienot väläytykset riitä mihinkään, jos kokonaisuus ei ole kunnossa. Missä tasapaino? Missä puolustus? Missä selkäranka? Kuvaavaa on, että Englanti pystyi ottamaan avainpelaajiaan huilimaan jo tunnin pelin jälkeen.

Tähti

Tanskan toinen ja voittomaaliksi Tshekkiä vastaan jäänyt osuma oli samanaikaisesti sekä yksinkertainen että oivaltava. Jannik Vestergaard pelasi pallon pystyyn Joakim Maehlelle juoksuun. Maehle keskitti ja Kasper Dolberg ohjasi maalin. Mutta: Maehlen syöttö lähti kovasta vauhdista ulkosyrjällä. Täydellisesti! EM-kisojen upein maalisyöttö nähtiin Bakussa.

Kasper Dolberg ohjasi verkkoon Tanskan toisen maalin.

Tyyli

Valkoinen. Puolivälieristä jatkoon etenivät ne maat, jotka pelasivat puolivälieräottelunsa valkoisissa paidoissa. Perjantaina näin tekivät Espanja ja Italia, lauantaina Tanska ja Englanti. Vaikka kysymyksessä on sattuma eikä paranormaali ilmiö, ensi viikolla on kiva nähdä ketkä pelaavat välierissä valkoisissa.

Ilmiö

Noin tuhat tanskalaisfania matkusti tuhansia kilometrejä Azerbaidzhanin Bakuun kannustamaan suosikkejaan puolivälieräottelussa. Se joukko sai tunnepalkintonsa voitosta, mutta siihen loppui heidän kisataipaleensa. Mediatietojen mukaan heillä ei ole asiaa välieriin – eikä mahdollisesti finaaliin – Lontooseen vallitsevien karanteenisääntöjen takia.

Netta Huura

Puheenaihe

Miten EM-kisoista tehdään maapallon kannalta kestävät? Tänä vuonna otteluita pelataan useissa eri maissa, jotta uusien stadioneiden rakentamiselta vältyttiin. Hyvät tarkoitusperät, mutta nyt herää kysymys, kuinka paljon ilmastolle on tehty hallaa jalkapallofanien lentäessä useampien maiden välillä.

Punainen kortti

Uefa ja moninaisuuden vastustaminen. Tämä se ei vaan ota loppuakseen. Uefa kielsi perjantaina kisojen sponsoreilta tuotteiden mainostamisen sateenkaaren väreissä Pietarin ja Bakun stadioneilla. Sateenkaaren värein koristeltu Uefan logo ei merkitse mitään liiton tehdessä kerta toisensa perään tällaisia päätöksiä.

Tähti

Tanska. Joukkue, joka hävisi alkulohkossa kaksi ensimmäistä otteluaan ja koki hirveän trauman Christian Eriksenin saadessa sydänkohtauksen kesken ottelun, on nyt neljän parhaan joukossa. Tämä jos jokin osoittaa uskomatonta urheutta ja tahtoa. Voittajajoukkueen ominaisuuksia.

Tyyli

Lauantaina pelatut puolivälieräottelut olivat puskumaalien juhlaa. Tanskalaisen Thomas Delaneyn sekä englantilaisten Harry Maguiren, Harry Kanen ja Jordan Hendersonin tyylikkäät päällä tehdyt viimeistelyt olivat iloa silmille. Tämän vuoden kisoissa on tehty tähän mennessä 27 puskumaalia. Se on eniten, mitä EM-kisahistoriassa on ikinä todistettu.

Jordan Henderson (oik.) teki ensimmäisen maalinsa maajoukkuepaidassa. Vasemmalla iloitsemassa John Stones.

Ilmiö

Harry Kane. Kapteenilla on ollut vaikeuksia saada maalijalka laulamaan, mutta lauantain peli todisti, etteivät englantilaisfanit ole menettäneet uskoaan Tottenham-tähteen. Kun Kane otettiin vaihtoon, yleisö osoitti hyökkääjälle arvostusta raikuvilla aplodeilla. Ihan kuka tahansa hyökkääjä ei saa sellaista suosionosoitusta perussuorittamisesta. Se osoittaa, minkälaisen aseman Kane on rakentanut kannattajien sydämiin.

