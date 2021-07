Sateenkaarilippu aiheutti jälleen EM-kohun – kuvasarja paljastaa, mitä katsomossa tapahtui

Uefa on pyytänyt EM-turnauksen sponsoreilta, etteivät he mainostaisi tuotteitaan sateenkaaren väreissä Pietarissa ja Bakussa.

Bakussa lauantaina pelatussa jalkapallon EM-kisojen Tshekki–Tanska-ottelussa pyörittiin jälleen sateenkaarikeskustelun ympärillä, kun ottelun järjestyksenvalvojat takavarikoivat sateenkaarilipun kahdelta tanskalaisfanilta.

Uefa on pyytänyt turnauksen sponsoreilta, etteivät he mainostaisi tuotteitaan sateenkaaren väreissä Pietarin ja Bakun stadioneilla pelattavissa otteluissa.

Kiellosta ilmoittaneen pääsponsorin, Volkswagenin, lausunnossa kerrottiin, että Uefa oli vedonnut pyynnössään Venäjän ja Azerbaidzhanin lakien noudattamiseen.

Kannattajien sateenkaarilippuja Uefa ei ole kuitenkaan kieltänyt, minkä takia valvojien teko on herättänyt ihmetystä.

Kuvasarjan lipun anastuksesta voi katsoa alta.

Tanskalaisfanit ennen ottelun alkua.

Järjestyksenvalvojat eivät suvainneet sateenkaarilippua.

Vääntö päättyi lipun takavarikoimiseen.

Urheilumedia The Athleticin mukaan Uefa on kommentoinut asiaa tiedotteella. Tiedotteen mukaan Uefa ei ollut ohjeistanut järjestyksenvalvojia – tai ketään muutakaan stadionilla – takavarikoimaan sateenkaarilippuja.

– Me olemme parhaillaan tutkimassa, mitä tapahtui ja me otamme yhteyttä Uefan delegaattiin, Uefan turvallispäällikköön ja paikallisiin viranomaisiin selvittääksemme tämän tapauksen, The Athleticin siteeraamassa tiedotteessa todetaan.

Uefan toiminta on aiheuttanut paheksuntaa pitkin turnausta. Uefa aloitti tutkinnan hetkellisesti Saksan maajoukkuekapteeni Manuel Neueria vastaan, koska maalivahdin sateenkaarenväristä kapteeninnauhaa pidettiin ”poliittisena ilmauksena”. Lisäksi Uefa kielsi Münchenin kaupunkia valaisemasta paikallista EM-stadionia, Allianz Arenaa, sateenkaaren värein.