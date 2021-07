Huomasitko EM-ottelun katsomosta tutun näyn? Fanijulkkiksen ilon takaa paljastuu todella murheellinen tarina

Rummustaan tunnettu Espanjan superfani Manolo Caceres avautui vaikeuksistaan La Razon -lehdelle.

Kun Espanja ja Sveitsi kohtasivat EM-kisojen puolivälieräottelussa Pietarissa perjantaina, tv-kamerat poimivat katsomosta kuviin tutun näyn: Espanjan kannattajajulkkiksen Manolo Caceresin, joka paukutti kuuluisaa rumpuaan.

72-vuotias Caceres tunnetaan lempinimellä ”El del Bombo”, eli Se, jolla on rumpu. Hän on seurannut Espanjan maajoukkuetta ympäri maailmaa vuodesta 1979 lähtien.

Lähellä kuitenkin oli, että Caceresin vuosikymmeniä kestänyt kisaputki olisi katkennut tänä kesänä. Hän avautui talous- ja terveysvaikeuksistaan La Razon -lehdelle ja kertoi tilanteen olevan niin paha, että hän on joutunut jo harkitsemaan maailmankuulun rumpunsa myyntiä.

Caceres omisti pitkään baarin Valencian kotistadionin Mestallan lähellä. Hän on kuitenkin joutunut luopumaan yrityksestään ja elää nyt 800 euron suuruisen vanhuuseläkkeen turvin. Siitäkin summasta yli puolet katoaa joka kuukausi hänen asuntonsa vuokraan.

EM-kisamatkansa ulkomaille Caceres on maksanut vähistä säästöistään. Tosin pääsyliput hän sai lahjaksi maajoukkueen kannattajayhdistykseltä. Caceres kertoi olevansa katkera Espanjan jalkapalloliitolle, joka ei ole lupauksista huolimatta auttanut häntä.

– Minut on unohdettu. En ansaitse sitä, Caceres sanoi.

Vuonna 2007 ”El del Bombo” kannusti Espanjaa ottelussa Suomea vastaan Helsingin Olympiastadionilla.

Apua ei tipu myöskään hänen perheeltään. Caceres on eronnut lastensa äidistä eikä ole juuri yhteyksissä viiden lapsensa kanssa.

– Tilanne on ollut tämä jo pitkään. Näen säännöllisesti ainoastaan nuorinta lastani, joka on jo 21-vuotias. Muut ovat kadonneet elämästäni. Minulle on tehty seitsemän sydänleikkausta, yksi tyräleikkaus ja yksi umpisuolileikkaus. He eivät ole koskaan tulleet katsomaan minua sairaalaan.

Kuitenkin Caceres sanoo Espanjan kannattamisen olleen vaivan ja kyyneleiden arvoista.

– Olen todella ylpeä siitä, että olen päässyt edustamaan maatani ympäri maailman.