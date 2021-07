EM-tuomio: Espanjan maalitykkinä loistaa Oma Maali – puolivälierien sankarit löytyivät yhdeltä pelipaikalta

Ilta-Sanomien raati arvioi perjantain puolivälieräpelit.

Ilta-Sanomat perkaa perjantain kiivaimmat puheenaiheet EM-tuomiossa.

Raadissa ovat IS:n toimittajat Janne Kosunen ja Janne Oivio sekä asiantuntija Marko Rajamäki.

Janne Kosunen

Puheenaihe

Ei taaskaan Belgian vuoro. Maailman ykköseksi rankattu futismaajoukkue ei selviytynyt EM-kisoissa neljän parhaan joukkoon. Tämä kesä saattoi olla maan kultaisen sukupolven viimeinen mahdollisuus Euroopan mestaruuteen. Italia oli terävämpi puolivälierissä. Belgia viihdyttää, mutta on sittenkin vakuuttavimmillaan ennakkoarvioissa.

Punainen kortti

Italia saa tähdin koristellun punaisen kortin. Joukkue hurmaa pallotaidoillaan ja taktisuudellaan, mutta vastapainoksi välillä pelaajat kieriskelevät kuin ammuttuina ja pelaavat häpeilemättömästi aikaa. Vastuu pelin kulusta on tietysti tuomarilla, mutta liiallinen teatraalisuus laimensi makua, jonka sähäkkä Italia parhaimmillaan pystyy antamaan.

Tähti

Espanjan maalivahti Unai Simon palkittiin Sveitsi-ottelun parhaana pelaajana, mutta hänkin oli rehellinen: ”Ottelun tähtipelaajan palkinto olisi kuulunut Yann Sommerille.” Sveitsin maalivahti pelasi huikean ottelun pitäen vajaamiehisen joukkueensa pystyssä rankkarikisaan asti. Tyylikäs, eleetön, taitava, oikein sijoittuva ja rauhallinen huippuammattilainen.

Tyyli

Pietari. Tuntui oudolta, kun Pietarissa pelatun EM-kisaottelun jälkeen edessä ei odottanut taksimatka terijokelaiseen hotelliin vaan kotisohvalle. Pietarin yläparven lehdistökatsomosta pääsin näkemään viisi ottelua: kaksi Suomen tappiota, kaksi Ruotsin voittoa ja Belgian vakuuttavan voiton Venäjästä. Espanja–Sveitsi meni tv:n ääressä Suomessa.

Ilmiö

Oma maali. Näissä kisoissa on nähty hämmästyttävän paljon omia maaleja. Kuvaavaa on, että välieriin selviytyneen Espanjan paras maalintekijä näissä kisoissa on ollut ”oma maali”. Espanjan 12 EM-kisamaalista kolme on merkitty vastustajien nimiin. Espanjalaisista kahdesti ovat onnistuneet Alvaro Morata, Pablo Sarabia ja Ferran Torres.

Janne Oivio

Puheenaihe

Kultaiset sukupolvet. Sveitsi ja Belgia elävät kultaisten sukupolviensa aikaa, ja molemmat lähtivät lauluun puolivälierissä. Eritoten Belgialle se on musertava pettymys, sillä ryhmä kuului kisojen kuumimpiin suosikeihin. Joutuuko valmentaja Roberto Martinez maksamaan ylivarovaisen ryhmänsä heikosta tuloksesta työpaikallaan?

Punainen kortti

Ciro Immobile. Maalitykki makasi nimeään mukaillen liikkumattomana nurmen pinnassa ja kovasti tuskaisen näköisenä – kunnes Nicolo Barella ampui Italian johtoon. Heppoinen yritys kalastaa rankkaria ei tuottanut tulosta, ja some piti huolen siitä, että Immbole sai palautteen nopeasti ja suorasukaisesti. Nolo episodi.

Tähti

Yann Sommer. Sveitsin maalivahti joutui lopulta antautumaan rankkareilla Espanjalle, mutta Sommer piti joukkuettaan pystyssä mainioilla torjunnoilla läpi 120 minuutin pelin. Tuntuu, että vuonna 2012 maajoukkueessa debytoinut Sommer on ollut aina ja ikuisesti Sveitsin maalilla, mutta ikää on silti maalivahdille vasta melko nuoret 32 vuotta. Hän pitänee paikkansa vielä pitkään, jos motivaatiota riittää.

Tyyli

Pikavauhti. VAR pääsi tositoimiin molemmissa otteluissa, ja joka kerralla – Sveitsin ulosajo, Belgian rankkari ja Italian ”maali” – ratkaisut tulivat nopeasti, eivätkä ne häirinneet pelin rytmiä. Esimerkillistä toimintaa ja samalla saatiin varmistettua, että tuomiot menivät oikein. Videotuomari ei aina toimi saumattomasti, mutta EM-kisat ovat pääpiirteittäin tehneet hyvää VARin maineelle.

Ilmiö

Tasaisuus. Ainoastaan Tanska tylytti neljännesvälierävastustajaansa Walesia, muuten pelit olivat tiukkoja ja jännittäviä. Sama teema on jatkunut puolivälierissä. Huimaa draamaa! Jokaisella tilanteella on merkitystä, ja vastakkain todella ovat ne joukkueet, joiden kuuluukin olla tuolla estradilla. Kuluva EM-turnaus on ollut todella viihdyttävä kokemus alusta alkaen, mutta pudotuspelit ovat vieneet homman uudelle tasolle.

Marko Rajamäki

Puheenaihe

Suomen Maajoukkueen Kannattajien vastuullisuus. SMJK välitti tiedotteen yhteistyössä THL:n kanssa Pietariin puolivälierään matkustaville henkilöille. Sanoma oli hyvin selkeä. Jos matkustaa paikalle, noudatettakoon viranomaisten ohjeita huolellisesti! Selkeämmin asiaa ei enää voi kertoa.

Punainen kortti

Ottelukalenteri. Nykyään huippumaiden pelaajat pelaavat liikaa. Tästä syystä Toni Kroos ilmoitti, ettei jatka enää Saksan maajoukkueessa. Hän haluaa olla enemmän aviomies vaimolleen ja enemmän isä kolmelle lapselleen. Ei ole hyvä trendi, että emme näe parhaita pelaajia tulevissa arvokisoissa.

Tähti

Gianluigi Donnarumma. Italia pelaa nykyään viihdyttävää ja hyökkäysvoittoista jalkapalloa. Tästä huolimatta joukkue tarvitsee huippuluokan maalivahdin. Donnarumma esitti Belgia-pelissä muutaman huipputorjunnan. Eteenkin De Bruynen laukauksen torjunta ensimmäisellä puoliajalla oli voittavan maalivahdin työnäyte.

Tyyli

Hyvällä joukkuepelaamisella voi heikommallakin materiaalilla yllättää vahvemman joukkueen. Sveitsi esiintyi EM-lopputurnauksessa tyylillä. Se puolusti aktiivisesti mahdollisimman ylhäältä aina, kun se oli mahdollista. Lisäksi se pelasi rohkeasti iskien vastustajan heikkouksiin saadessaan pallon. Sveitsi pudotti Ranskan ja oli lähellä pudottaa myös Espanjan. Hieno joukkue!

Ilmiö

Nuorille pelaajille annetaan mahdollisuuksia, jos he ovat riittävän hyviä. Tästä hyvänä esimerkkinä on Espanjan 18-vuotias Pedri. Las Palmasin kasvatti on pelannut lähes täydet minuutit EM-lopputurnauksessa. Espanjalla olisi muutama muukin hyvä pelaajavaihtoehto hyökkäävän keskikenttäpelaajan rooliin. Nykyään Barcelonaa edustava Pedri on kuitenkin valmentaja Enriquen ykkösvalinta.