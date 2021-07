Christian Eriksenin järkyttävä tuupertuminen avasi mahdollisuuden häntä ihailleelle tuuraajalle – "Hän näkee pelin päässään sekunnin tai kaksi muita aiemmin"

Tanskan jatkohaaveet kulminoituvat Mikkel Damsgaardin jalkoihin. Ukrainan ihme lepää Oleksandr Zintshenkon oivallusten varassa.

Tanskan jalkapallomaajoukkueen pelin piti pyöriä kesän EM-kisoissa Christian Eriksenin kautta. Niin kävikin 42 minuutin verran turnauksen alusta avausottelussa Suomea vastaan, kunnes koko jalkapalloileva maailma pysähtyi samalla hetkellä Eriksenin pysähtyneen sydämen kanssa. Nyt dramaattisesti kentälle tuupertunut Eriksen on paljon paremassa kunnossa, ja tahtipuikon on ottanut käsiinsä Eriksenin varamies, 20-vuotias Mikkel Damsgaard.

– Hän on inspiraationi lähde, ihan sataprosenttisesti. Hän on pelaaja, jota olen katsonut eniten nuorena pelatessani itse numerolla 10, aivan kuten hän, Damsgard sanoi uutistoimisto Ritzaulle.

Lauantaina Damsgaardin pitäisi johtaa Tanska EM-kisojen välierävaiheeseen ohi Tshekin. Damsgaard teki maalin alkulohkon päätöspelissä Venäjää vastaan ja syötti Kasper Dolbergin avausmaalin neljännesvälierässä Walesia vastaan. Samaa odottaa Bakun illassa Tanskan päävalmentaja Kasper Hjulmand, sama mies, joka käski 17-vuotiaan Damsgaardin ensimmäisen kerran miesten ottelussa kentälle Tanskan liigan pelissä.

– Mikkel on aina askeleen edellä, hän näkee pelin päässään sekunnin tai kaksi muita aiemmin. Hän on aina näyttänyt siltä, että hänellä on enemmän aikaa kuin muilla pelaajilla, Hjulmand kehui Guardianille.

– Tällaista mahdollisuutta ei ehkä tule koskaan toiste. Haluamme ottaa tästä kaiken irti ja katsoa, kuinka pitkälle voimme päästä, Hjulmand tunnelmoi puolivälieräkohtaamista turnauksen verkkosivuilla.

Puolivälierävaiheen viimeisessä pelissä ottavat yhteen Englanti ja Ukraina. Manchester Cityä edustava Oleksandr Zintshenko teki neljännesvälierässä Ruotsia vastaan maalin ja syötti Ukrainan voittomaalin, kun hänet oltiin siirretty keskikentän keskustasta tutummalle paikalleen vasemmaksi laitapuolustajaksi.

Viime kaudella Englannin Valioliigassa Zintshenko kirjasi kolmanneksi eniten pallokosketuksia peliä kohden, mutta maajoukkueessa hän pelasi vasta toisen pelinsä laitapuolustajana.

Zintshenko keskitti pelissä seitsemän kertaa, kun Valioliigassa hänen keskiarvonsa oli 1,6 keskitystä peliä kohden. Seurajoukkuetta vapaampi rooli hyökkäyspäässä vei Ukrainan jatkoon.

– Sisempänä kenttää ei ehkä näe tällaisia asioita, mutta nyt näin asiat tutusta perspektiivistä. Huomasin, että Ruotsi oli väsynyt ja jo juokseminenkin oli heille hankalaa, Zintshenko kertasi urheilumedia Athleticille.

Rooman lauantai-illassa Zintshenkon tie saattaa hyvinkin kohdata Cityn joukkuetovereiden kanssa. Hyökkäyspäässä vastaan tulevat Englannin puolustajista Kyle Walker ja John Stones.

EM-kisoissa Englannin neljästä osumasta kolme viimeistellyt laitahyökkääjä Raheem Sterling saattaa puolestaan hyvinkin liikkua Zintshenkon kiusaksi puolustuspäässä.

– Olen todella iloinen nähdessäni joukkuekavereitani. Mutta heti, kun kävelemme kentälle, ei ole olemassa ystäviä, Zintshenko linjasi.