Lehti: Se on vihdoin varmaa – Englannin tähtipelaaja siirtyy Manchester Unitediin yli 85 miljoonan euron siirtosummalla

Jadon Sancho, 21, siirtyy mediatietojen mukaan Manchester Unitediin.

Jo yli vuoden ajan huhuttu Dortmundin Jadon Sanchon siirto Manchester Unitediin näyttää yhä todennäköisemmältä.

Saksalaislehti Bild uutisoi keskiviikkona, että seurat ovat päässeet yhteisymmärrykseen 85 miljoonan euron siirtosummasta, joka voi tiettyjen pykälien täyttyessä kohota vielä kymmenellä miljoonalla eurolla.

Italialainen sisäpiiritoimittaja, jalkapallosiirtoihin erikoistunut Fabrizio Romano kirjoitti jo tiistaina, että siirto on viimeistelyä vaille valmis. Huhut saivat entisestään lisäpontta, kun Unitedin hyökkääjä, Sanchon hyvä ystävä Marcus Rashford vastasi Twitterissä myöhään tiistaina ”joo” fanille, joka pyysi häntä vahvistamaan Sanchon siirron.

Keskiviikkoaamuna Rashford poisti twiitin ja väitti tulleensa hakkeroiduksi.

Myös Romano kirjoitti Bildin vanavedessä keskiviikkoiltana, että siirto on varmistunut ja että pelaajan sopimus on vuoteen 2026.

Watfordin kasvatti Sancho pelasi Manchester Cityn akatemiassa 2015-17 ennen kuin aloitti ammattilaisuransa Dortmundissa 2017. Hän on tehnyt 104 bundesliigaottelussa 38 maalia.

Laituri on pelannut 20 maaottelua Englannin paidassa tehden kolme maalia. Hän on mukana maan EM-joukkueessa, mutta peliaika Gareth Southgaten miehistössä on jäänyt yllättävän vähälle.