Tunteet kuumenivat katsomossa! Shokkitappio EM-kisoissa sai futisäidin raivon partaalle – latoi häijyjä syytöksiä

Ranskan järkyttävän mahalaskun jälkipyykkiä pestään yhä.

Maailmanmestari Ranska kärsi järkytystappion Sveitsiä vastaan jalkapallon EM-kisojen neljännesvälierissä maanantai-iltana.

Shokeeraava putoaminen kahdeksan parhaan joukosta kuumensi tunteet rajusti katsomossa. ”Ranskalaistähtien perheet sodassa!”, mehustelee brittilehti Daily Mail.

Ranskalaislehti L’Equipen mukaan tunteet kävivät kuumina etenkin keskikenttäpelaaja Adrien Rabiotin äidin Veronique Rabiotin sekä ratkaisevassa rangaistuspotkussa epäonnistuneen Kylian Mbappen isän Wilfrid Mbappen välillä.

Ranskalaissivusto RMC Sport kertoo, että Veronique Rabiot oli läksyttänyt Mbappen perhettä tähtipelaajan asenteesta, joka ei äiti-Rabiotin mielestä ole kohdillaan. Rabiot oli vaatinut isä-Mbappea ”kouluttamaan poikaansa ja tekemään hänestä vähemmän ylimielisen”.

Adrien Rabiot lohdutti Kylian Mbappea. Katsomossa tunnelmat eivät olleet yhtä sopuisat.

Ennen Mbappen ratkaisevaa, epäonnistunutta rankkaria, Veronique Rabiotin kohteena oli ollut keskikentän supertähden Paul Pogban perhe. Pogba oli ampunut ottelussa upeasti Ranskan 3–1-johtomaalin.

RMC Sportin mukaan Rabiotin äiti ja Pogban perhe kävivät kiivaan, kauan jatkuneen sanasodan Sveitsin viime hetkien 3–3-tasoitusmaalin jälkeen. Veronique Rabiot oli ihmetellyt katsomossa, kuinka Paul Pogba menetti pallon niin helposti sveitsiläisille.

– Muut perheet todistivat tapahtumia. He olivat järkyttyneitä Veroniquen asenteesta ja käytöksen ajoituksesta, juuri ottelun lopun jälkeen. Jo ennen loppuvihellystä, ottelun aikana, katsomossa oltiin todella kiihtyneitä, RMC Sport raportoi.

Myös Pogban perheen kerrotaan reagoineen ottelussa rajusti muiden pelaajien, kuten Adrien Rabiotin, virheisiin.

Ranska johti ottelua 3–1 vielä kymmenen minuuttia ennen varsinaisen peliajan loppua, mutta puolusti surkeasti ja Sveitsi nousi tasoihin Haris Seferovicin ja Mario Gavranovicin osumilla. Jatkoajalla maaleja ei nähty. Pilkkukisassa kaikki sveitsiläiset onnistuivat, kun taas Mbappe mokasi Ranskan viidentenä laukojana.

Daily Mail kertoo, että Veronique Rabiot oli myös haukkunut paikalla olleita toimittajia siitä, miten he puolustelevat Mbappea.

Daily Mailin mukaan Veronique toimii hänen 26-vuotiaan poikansa agenttina. Adrien Rabiot pelasi kaikissa Ranskan EM-kisaotteluissa.

Rabiot siirtyi Juventukseen PSG:stä kesällä 2019. Sitä ennen Veronique Rabiot ehti haukkua pariisilaisen mahtiseuran, koska hänen poikansa ei saanut peliaikaa.

– Adrien on vanki! PSG on vanginnut hänet. Pian se on kuivaa leipää, vettä ja vankityrmä! Tämä ympäristö on julma, Veronique Rabiot oli sanonut Goal.comin mukaan.