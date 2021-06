Kommentti: Viisi hyvää syytä, miksi Englanti voittaa EM-kultaa

Pitäkää minua harhaisena, mutta keksin ainakin viisi hyvää syytä, miksi Englanti voi voittaa meneillään olevat jalkapallon EM-kisat, kirjoittaa Saku-Pekka Sundelin.

Siinä välissä kun Englanti edellisen kerran voitti Saksan arvokisojen jatkokierroksen kamppailussa englantilaiset ovat ehtineet muuttua ylimielisistä jalkapallon maailmanvaltiaista jalkapallon yleiseksi vitsiksi.

Vitsiksi, jolle englantilaiset osaavat nauraa itsekin. Muut ovat nauraneet pidempään.

Englanti voitti Saksan MM-finaalissa 1966 ja tiistaina taas.

Football’s coming home, jalkapallo palaa kotiin, monilla on tapana hokea – kieli ainakin jonkin verran poskessa.

Nyt vitsi on muuttumassa ihan todelliseksi mahdollisuudeksi, ei tosin ensimmäistä kertaa viime vuosien arvokisoissa.

Mietin, alanko muuttua harhaiseksi, kun mieleen alkoi putkahtaa, ei vain yksi tai kaksi, vaan peräti useampia syitä sille, miksi Englanti voi vihdoin voittaa jalkapallon arvoturnauksen.

Tietenkin tämä kaikki on nähty niin monta kertaa ennenkin. Englanti pelaa hyvin, jopa vakuuttaa, kunnes lopulta Harry Maguire tai joku muu kompastuu ratkaisevassa tilanteessa, mikä aiheuttaa kansallisen trauman seuraavaksi vuosikymmeneksi.

Lääkettä Saksa-traumoihin

Ennen Saksan kohtaamista jopa aina vaativa brittimedia oli melko maltillinen. Vanhan liiton sotavertauksia tai edes vellomista lukuisissa rangaistuspotku- tai jatkoaikatappioissa ei juuri näkynyt.

Paineet toki kasvavat myös median suunnasta, jos Englanti etenee vielä tästäkin pidemmälle.

Se, että joukkue kaatoi matkalla puolivälieriin juuri Saksan ei ole aivan mitätön asia, vaikka näin heikkoa Saksaa Englanti ei ole usein kohdannut.

Paranemisprosessi Saksa-traumoista auttaa paranemisprosessia arvokisatraumoista.

Tiistaina nähtiin myös se, millainen kotietu Englannilla Wembleyllä on. Olen käynyt siellä Englannin maaotteluissa useasti. Tunnelma on toistuvasti lattea, mutta nyt pelkästään televisiokuvista välittyi, miten kiihkeästi britit puskivat joukkuetta Saksaa vastaan eteenpäin.

Englanti matkaa seuraavaksi Roomaan, mistä voittaja palaa Wembleylle. On mahdollista, että Englanti pelaisi turnauksessa kuusi kertaa Lontoossa ja kerran Italiassa.

Kun jalkapalloa on pelattu koronaviruksen takia käytännössä kaksi kautta putkeen ilman taukoja, pysyttely omassa maassa ilman matkarasitusta on iso fyysinen ja henkinen etu.

Englanti pelaa voittavaa arvokisajalkapalloa

Kolmas ja kenties tärkein syy Englannin voittohaaveille on se, että joukkue pelaa arvokisajalkapalloa.

Se tarkoittaa, ettei hyökkäyssuuntaan tarvitse koko ajan säväyttää, riittää kun säväyttää muutamia kertoja ottelun aikana.

Tärkeintä on, että peli on kontrolloitua. Sellaisella jalkapallolla Ranska voitti MM-kultaa, ja sellaisella pelillä Englanti on menestynyt näissä EM-kisoissa.

Joukkueen hyökkäämistä on arvosteltu Englannissa kovin sanoin ja pelaamista haukuttu tylsäksi, mihin päävalmentaja Gareth Southgate on vastannut lakonisesti, ettei hän ole kieltänyt ketään hyökkäämästä.

Se pitää varmasti paikkansa, mutta hyökätä ei saa puolustamisen ehdoilla. Se on tehtävä niin, että pelaajat ovat mahdollisen menetyksen jälkeen hyvissä asemissa puolustamaan. Riskitaso ei saa nousta liian suureksi.

Kun esimerkiksi maanantain otteluissa Espanjan ja Kroatian sekä Ranskan ja Sveitsin välillä mätettiin yhteensä 14 maalia, on Englannin maaliero koko turnauksessa 4–0.

Italia on kiistatta säväyttänyt turnauksessa Englantia enemmän. Belgialla on ajoittain todella vakuuttava. Espanja parantaa koko ajan.

Englannin etu on, että tämä kolmikko pudottelee toisiaan pois eri puolella kaaviota.

Englannin kaavio ei ole helppo, mutta helpompi. Voittamalla Roomassa tiellä finaaliin on enää Tshekki tai Tanska.

Southgatessa ja Kanervassa on samaa

Erityisen tärkeää Englannille on se, että Harry Kane osui vihdoin EM-kisoissa. Valokeila oli kääntymässä jo liikaa häneen, eikä Kane ole missään nimessä ollut hyvä tai oma itsensä.

Siitä huolimatta Kane on kärkimies, jotka ratkaisee pelejä. Osuman jälkeen Southgate voi taas sanoa olleensa oikeassa luottaessaan Tottenhamin hyökkääjään, vaikka pelaaminen näyttää väkinäiseltä.

Kaiken lisäksi Englannin materiaali hyökkäyspäässä on hurja, ja siellä on vielä lähes käyttämätöntä tulivoimaa.

Jack Grealish osoitti Saksaa vastaan vaihdosta tultuaan, miksi hänestä puhutaan niin paljon. Hän oli mukana Englannin molemmissa maaleissa.

Grealishissa on jotan modernia Paul Gascoignea, puhdasta ja huoletonta iloa siitä, että saa pelata jalkapalloa.

Nuoret taiturit Phil Foden ja Mason Mount eivät pelanneet Saksaa vastaan minuuttiakaan. Eikä Marcus Rashford tai Jadon Sancho. Reservissä riittää.

Southgaten luomassa ilmapiirissä ja valmentajan habituksessa on paljon samaa kuin Huuhkajien Markku Kanervan.

Englannin kohdalla se tarkoittaa, että lähes perinteiset pelaajien väliset jännitteet ovat useiden joukkuetta läheltä seuranneiden brittitoimittajien mukaan poissa tai ainakin vähentyneet.

Myrkyllinen suhde median valokeilaan on myös muuttunut.

Toksisuus palaa kyllä nopeasti, kun Kyle Walker ottaa seuraavassa pelissä turhan punaisen tai maalivahti Jordan Pickford lipsauttaa selkänsä taakse pallon, joka olisi pitänyt torjua.

Sitä ennen Englannissa on jälleen lupa uskoa, että tällä kertaa jalkapallo todella palaa kotiin.