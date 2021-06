EM-kisapelaaja avautuu tulevasta: ”99 prosenttia maailmasta on meitä vastaan” – syynä Christian Eriksen

Tanska kohtaa ensimmäisellä pudotuspelikierroksella Walesin.

Tanska selviytyi kuin selviytyikin jalkapallon EM-kisojen pudotuspeleihin voitettuaan B-lohkon päätöskierroksella Venäjän selvästi maalein 4–1. Näin se nousi maalierolla lohkon kakkoseksi Suomen ohi.

Kuten hyvin tiedetään, Tanskan kisat saivat äärimmäisen dramaattisen alun, kun joukkueen keskikenttäpelaaja Christian Eriksen tuupertui Suomea vastaan pelatussa ottelussa kentän pintaan sydänpysähdyksen takia. Eriksen saatiin elvytettyä, ja hän on päässyt pois sairaalasta.

Koko jalkapalloa seuraava maailma katsoi ottelua järkytyksen vallassa. Sittemmin Eriksen ja Tanska ovat ansaitusti saaneet valtavasti sympatiaa osakseen.

Neljännesvälierissä Tanskaa vastaan pelaavan Walesin puolustaja Connor Roberts uskoo tämän näkyvän, kun joukkueet kohtaavat lauantaina Amsterdamissa.

– Luulen, että 99 prosenttia maailmasta kannustaa Tanskaa. Siitä tulee todella vaikeaa, mutta olemme hyvä joukkue ja meillä on hyviä pelaajia. Olemme myös pelanneet viime otteluissa hyvin, mikä tuo meille vähän ”momentumia”, Roberts sanoo Britannian yleisradioyhtiön BBC:n haastattelussa.

– Myös Tanska on erittäin hyvä joukkue, ja heillä on valtava tuki takanaan. Mutta kun astumme kentälle meidän on vain annettava kaikkemme, Roberts puntaroi.

Wales sijoittui Italian puhtaalla pelillä voittamassa A-lohkossa toiseksi. Se pelasi 1–1-tasapelin Sveitsin kanssa, voitti Turkin 2–0 ja hävisi Italialle 0–1.

Viime marraskuussa Wales voitti Kansojen liigan ottelussa Cardiffissa Suomen maalein 3–1.

