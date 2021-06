EM-tuomio: Turboahdetussa koneessa kaikki naksahti kohdalleen – siitähän kuninkaalliset ja Ed Sheeran riemastuivat

Englanti kaatoi vihdoin vuosikymmeniä sitä arvoturnauksissa kurmuuttaneen Saksan. Katsomossa juhlivat Britannian kuninkaalliset, popkuninkaalliset ja futiskuninkaalliset.

Ilta-Sanomat perkaa kisatiistain kiivaimmat puheenaiheet EM-tuomiossa.

Raadissa ovat IS:n toimittajat Saku-Pekka Sundelin ja Mikko Knuuttila sekä uutispäällikkö Vili Pesu.

Saku-Pekka Sundelin

Puheenaihe

Englanti. Ihan oikeasti. Erinomainen, hallittu esitys Saksaa vastaan. Traumat ja möröt saivat kyytiä Wembleyllä Raheem Sterlingin ja Harry Kanen iskettyä maalit vakuuttavassa voitossa. Tie olisi auki vaikka loppuun saakka, eikä se olisi Englannilta edes suurta haihattelua.

Punainen kortti

Harvoin näkee niin surkeaa Saksaa kuin näissä kisoissa. Paitsi viime MM-kisoissa. Jogi Löwin eväät oli syöty tai ainakin hän oli liian pitkään Saksan valmentajana. Nousu viime hetkillä tasapeliin Unkaria vastaan ei tainnut sittenkään olla saksamaista venymistä, vaan joukkueen todellinen taso.

Tähti

Raheem Sterlingin pelaaminen näyttää usein turhauttavalta. Hänellä on taitoa ja turboahdettu kone, mutta mikään ei tunnu edistävän peliä. Kunnes kaikki naksahtaa kohdalle. Hän oli aloittamassa hyökkäystä, josta kävi itse viimeistelemässä voittomaalin Saksan verkkoon.

Tyyli

Harry Kanen vaisut otteet ovat herättäneet monia kysymyksiä siitä, onko hän ylipäänsä kunnossa. Kane avasi maalitilinsä vihdoin puskemalla pallon ohi Manuel Neuerin. Osumaa seurannut pulkkatuuletus kertoo, että kaiken pitäisi olla hänen kropassaan kunnossa. Muuten tuollaista ei tehdä.

Ilmiö

Kisoissa julistetaan usein ennakkoon kuoleman lohkoja. Tällä kertaa se oli lohko F, jossa Unkari laittoi Ranskan, Saksan ja Portugalin ahtaalle. Lohkon jatkopelit osoittautuivat kuoleman lohkolle liian haastaviksi, sillä kaikki ovat nyt ulkona EM-kisoista.

Mikko Knuuttila

Puheenaihe

It’s Coming Home! Englannin helposti innostuva futiskansa ja lehdistö käyvät seuraavat päivät varmasti ylikierroksilla. Saksa-voitto oli tyylikäs esitys, ja Kolmella leijonalla on pudotuspelikaaviossa nyt tie auki EM-finaaliin asti. Loppuottelukin olisi kotikentällä Wembleyllä...

Punainen kortti

Hollannin jalkapalloliitto näytti punaista valmentaja Frank de Boerille. Neljännesvälierätappio Tshekille oli jättipettymys, eikä de Boerin asemaa auttanut hänen käyttämänsä 3–5–2 -peliryhmitys, joka oli 4–3–3:n luvatussa maassa kuin pyhäinhäväistys.

Tähti

Englannin Raheem Sterling on tehnyt näissä EM-kisoissa kolme maalia, joista jokainen on ollut voittomaali. Se on hämmästyttävää tehokkuutta. Yhtä kovassa vireessä on Englannin puolustus, joka on pitänyt nollan kaikissa EM-peleissä. Tiivis puolustus ja kuuma hyökkääjä on yhdistelmä, jolla yleensä pärjätään arvokisoissa.

Tyyli

Ukrainan Andri Jarmolenko tarjoili Ruotsia vastaan syötön, joka pitäisi kehystää ja ripustaa museoon. Jarmolenko lähetti pallon ulkosyrjällään koko rangaistusalueen poikki ja Oleksandr Zintshenko pääsi tälläämään 1–0-johtomaalin koko ukrainalaisen sydämensä kyllyydestä. Kaunista.

Ilmiö

Britannian kuninkaalliset, popkuninkaalliset ja futiskuninkaalliset olivat kaikki läsnä Wembleyn katsomossa. Vip-aitoissa viihtyivät prinssi William, herttuatar Catherine ja pikkuprinssi George, futislegenda David Beckham ja poptähti Ed Sheeran. Kuninkaalliset ja Beckham edustivat tyylikkäissä puvuissa. Sheeranilla oli yllään rento takki, jonka alta näkyi fanipaita.

Vili Pesu

Puheenaihe

Voiko Englanti voittaa EM-kisat? Periaatteessa kyllä, mutta toisaalta ei. Välierissä Englannilla olisi kotietu, mutta myös paineet. Englanti pelaa tiiviisti ja hyvin, mutta siltä puuttuu keskikentältä todellinen kapellimestari, joka tekee sen pienen eron. Englannin keskuspuolustajat ovat hitaita ja vastustajan hyökkääjät ovat nopeita. Jyrkkä ehkä, siis.

Punainen kortti

Kotimatkalle lähteneet Kylien Mbappe ja Cristiano Rolando ovat saaneet sosiaalisessa mediassa osakseen suoranaista pilkkaa, koska eivät pystyneet tekemään paria maalia. Törkeätkin meemit lentävät nimimerkkien takaa niin kuin kyseiset tähdet eivät olisi ihmisiä ollenkaan. Tähän on tultu.

Tähti

Gareth Southgate on kehittänyt Englannin peliä turnauksen aikana. Päävalmentaja sai tiistaina makean revanssin vuoden 1996 rangaistuspotkukilpailulle. Hän epäonnistui silloin pilkulta Saksaa vastaan. Southgaten pelaajavalintoja arvosteltiin turnauksen alussa. Entisen puolustajan valinnat ovat osoittautuneet oikeiksi Raheem Sterlingistä lähtien.

Tyyli

Englannin maalivahti Jordan Pickford antoi Raheem Sterlingille sydämensä pohjasta sellaisen löylyn kymmenien metrien päähän, että jo valmiiksi maan rakoon painuneen Sterlingin olisi voinut luulla olla vastustaja. Tai siltä se hetki aiemmin näyttikin, kun Thomas Müller pääsi läpiajoon hyökkääjän emämunauksen seurauksena – ja epäonnistui.

Ilmiö

Harry Kane. Usein kahden jykevän saksalaisen vartioimaksi joutunut hyökkääjä on muutakin kuin pelkkä viimeistelijä, jollaiseksi hänet usein mielletään. Hän oli Tottenhamin paras pelintekijä myös viime kaudella, jos se meriitiksi voidaan laskea. Kane on peluutettu Tottenhamin säästötalkoissa lopen uupuneeksi.