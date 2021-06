EM-tuomio: Mestarisuosikin 56-vuotias tyyliniekka mykistäisi jopa suomalaisessa saunassa – espanjalaistähden kohtelusta on eleganssi kaukana

Ilta-Sanomien EM-tuomio niputtaa taas lauantain puheenaiheet, punaiset kortit, tähdet, tyylit ja ilmiöt.

Jalkapallon EM-kisat tarjosivat jälleen lauantaina roppakaupalla dramaattisia hetkiä. Ilta-Sanomat ruotii ensimmäisten neljännesvälierien kiivaimmat puheenaiheet EM-tuomiossa.

Raadissa ovat tällä kertaa toimittajat Vili Pesu ja Janne Kosunen sekä Ilta-Sanomien jalkapalloasiantuntija Marko Rajamäki.

Vili Pesu

Puheenaihe

Italia. Voitosta voittoon purjehtinut Italia näytti Itävalta-ottelun toisella puoliajalla ihan tavalliselta kuolevaiselta. Joukkueen pelistä tuli väkinäisen tuskaista ja kovin mielikuvituksetonta verrattuna avausjakson esitykseen. Mikä tärkeintä, Italia eteni jatkoon jatkoajalla. Neljännesvälierän perusteella se ei kuulu enää EM-turnauksen tulikuumimpiin suosikkeihin.

Punainen kortti

Neco Williams munasi alokasmaisesti juuri ennen Tanskan 2–0-maalia. Siirtohuhujen kohteena oleva parikymppinen puolustaja pelasi pallon paikkaan, jonne se (jos oma maali lasketaan pois) olisi kannattanut viimeisenä toimittaa. Walesilainen potkaisi sen hätäpäissään suoraan ensimmäisen vastustajan jalkaan. Sitten kolahti omissa.

Tähti

Kasper Dolberg. Tanskalaishyökkääjä pääsi avauskokoonpanoon ja täytti ruudun mainosti. Dolberg viimeisteli Tanskan kaksi ensimmäistä maalia, joista jälkimmäinen oli täydellinen lahja. Dolberg teki ottelun ensimmäisen osumansa tarkalla ja laadukkaalla laukauksellaan.

Tyyli

Värikästä meininkiä. EM-otteluissa monet stadioneilla pyörineet mainokset ovat tulleet esiin paitsi normikuoseissaan myös sateenkaarenväreissä. Vähän on jännittänyt, että tapahtuuko niin myös venäläisen Gazpromin ja qatarilaisen Qatar Airwaysin mainoksille. No, ehkä ensi viikolla sitten.

Ilmiö

Italia on kone. Roberto Mancinin luotsaama joukkue kaatoi Itävallan ja on nyt pelannut peräti 31 tappiotonta ottelua (25 voittoa, kuusi tasapeliä) putkeen. Se on maan uusi ennätys. Italia pystyi 30 tappiottoman ottelun jaksoon vuosina 1935–39. Vittorio Pozzon alaisuudessa. Nyky-Italia on voittanut 12 viimeistä otteluaan maalierolla 34–1.

Marko Rajamäki

Puheenaihe

Vastuullisuus. Oli hienoa seurata Huuhkajien kannattajien hienoa käyttäytymistä Kööpenhaminassa ja Pietarissa. Suomeen takaisin tullessa kaikkien on kuitenkin kuunneltava viranomaisten suosituksia ja käyttäydyttävä niiden mukaan. Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva ja kapteeni Tim Sparv vetosivat myös Suomen kannattajiin. Sanoma oli hyvin selkeä. Hoidetaan upea yhteinen kokemus huolella loppuun asti.

Punainen kortti

Ala-arvoisille viesteille. Jalkapallo on tärkeä asia monessa Euroopan maassa. Lisäksi pelaajille ja valmentajille maksetaan isoja korvauksia, joten heidän tulee kestää kritiikkiä. Espanjan hyökkääjän Alvaro Moratan perheeseen kohdistunut uhkailu on kuitenkin törkeää. Pelaajan kritisointi on ymmärrettävää, mutta vaimoon ja lapsiin kohdistuva uhkailu ei ikinä ole hyväksyttävää!

Tähti

Kasper Dolberg. Tanskan päivän tähti nousi vaihtopenkiltä ratkaisijaksi. Ajaxissa pelannut tanskalainen pääsi vanhalle kotistadionilleen Amsterdamiin, ja valmentaja antoi mahdollisuuden aloituskokoonpanossa. Dolberg kiitti luottamuksesta ja teki Tanskan kaksi ensimmäistä maalia. Dolberg on hyvä esimerkki Tanskan pelaajamateriaalin laajuudesta.

Tyyli

Roberto Mancini. Tyylikäs on aina tyylikäs. Mancinin pelaamista Sampdoriassa, Laziossa ja Italian maajoukkueessa oli aina ilo katsoa, koska siinä oli laatua ja tyyliä. Myös valmentajana hän on jatkanut samalla tavalla. Mancini nosti Manhcester Cityn takaisin Valioliigan kärkeen ja aina mestariksi saakka. Italia pelaa Mancinin johdolla nykyään myös tyylillä, ja siitä toimikoon näyttönä yli 30 peliä ilman tappiota. Kisojen suosikista ei liene epäselvyyttä.

Ilmiö

Never give up. Tanska oli mahdottoman edessä jo avauspelin tapahtumien jälkeen. Sen jälkeen Tanska hävisi vielä alkulohkon toisen pelin Belgialle, eikä kukaan ollut aiemmin päässyt EM-kisoissa jatkoon näistä lähtökohdista. Tanska kuitenkin eteni jatkoon ja jatkaa kisoja kahdeksan parhaan joukossa. Koko Euroopan sympatiat ovat Tanskan puolella.

Janne Kosunen

Puheenaihe

Marko kenkä. Itävalta painoi toisella puoliajalla väkevästi Italiaa vastaan. Italia näytti jo hätääntyneeltä. Marko Arnautovic pukkasi pallon maaliin, mutta maali hylättiin: avustava videotuomari eli Var poimi aivan oikein Arnautovicin kengän olleen paitsion puolella. Siitä maali, ja Italia olisi ollut paniikissa. Italia oli lopulta jatkoajalla parempi.

Punainen kortti

Uhkailu. Espanjan tähtihyökkääjä Alvaro Morata kertoi radiohaastattelussa perheeseensä kohdistuneista solvauksista ja uhkauksista. ”Ymmärrän, että minulle buuataan epäonnistuttuani maalintekopaikassa, mutta on olemassa rajat”, hän sanoi. Morata ei ole ollut EM-kisoissa terävimmillään, mutta mikä ihmisiä nykyään vaivaa! Espanjalainen ei ole ainoa huippufutaaja, joka on kärsinyt vastaavasta.

Tähti

Kasper Dolberg. 23-vuotias tanskalaishyökkääjä loisti entisellä kotikentällään. Hän iski kahdella maalillaan alkutahdit Tanskan riemumarssille upeassa neljännesvälierävoitossa Walesia vastaan. Maalinteko Amsterdamin Arenalla sujui lauantaina kuin vanhasta muistista. Dolberg teki kolmella kaudellaan Ajaxissa yhteensä 33 maalia – näistä toki osan vieraskentillä.

Tyyli

Roberto Mancini. Mies ja puku ovat kuin yhtä ja samaa. Käyttäytyminen korostaa Italian 56-vuotiaan päävalmentajan tyylikkyyttä. Mancini on niin ärsyttävän tyylikäs, että pienet rypyt hänen paidassaan tuntuvat kuin suunnitelluilta. Siinä on mies, joka saapuisi keskelle korpea suomalaiseen juhannussaunaankin ilman pihkanpisaraa tai seitinhaiventa olkapäällään. Lauantaina myös pelaajavaihdot menivät nappiin: Italian molemmat teki vaihtomies.

Ilmiö

Mihin lennetään ja milloin? EM-kisoissa eletään nopeiden reaktioiden aikaa myös fanijoukoissa. Monen joukkueen jatkopelikaupunki ja kohdemaa neljännesvälieriin selvisivät vasta muutama päivä ennen itse ottelua. Maailman koronavirustilanne mutkistaa matkustamista entisestään. Siihen liittyviin suosituksiin matkustamisen välttämisestä suhtaudutaan kuin vitsiin. Joukkueet elävät koronakuplissaan, mutta fanien lähikontakteissa aerosolit vaihtavat isäntiä.