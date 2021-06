EM-tuomio: Cristiano Ronaldon tahti alkoi kiihtyä 30-vuotiaana – surkean Saksan onni on kohdata vapiseva Englanti

EM-tuomiossa käydään läpi viimeiset lohkovaiheen ottelut. Raadissa kisatoimittajat Saku-Pekka Sundelin, Janne Kosunen ja Janne Oivio.

Ilta-Sanomien perinteisessä EM-tuomiossa ruoditaan alkulohkon päätösillan puheenaiheet.

Keskiviikkona kävi selväksi, että Suomen urakka EM-turnauksessa päättyy alkulohkoon.

Keskiviikon ottelut Ruotsi–Puola 3–2 Slovakia–Espanja 0–5 Portugali–Ranska 2–2 Saksa–Unkari 2–2

Saku-Pekka Sundelin

Puheenaihe

Portugali putoamassa jatkosta. Ei kun nyt se on voittamassa lohkoa ja Saksa putoamassa. Saksa onkin noussut kakkoseksi. Unkari on toisena. Nyt se putosi. Lohkojen päätöspäivän draama ei olisi voinut olla enää parempi. Ei ollut 1980-luvun kisojen nettijuttujen päivittäjällä tällaista kiirettä.

Punainen kortti

Saksa saa kiittää onneaan, vaikka totta kai myös osaamistaan, siitä, ettei se jäänyt jo toisessa arvoturnauksessaan peräkkäin alkulohkoon. Joukkue pelastui Unkaria vastaan tasapeliin vasta lopussa Leon Goretzkan survottua pallon maaliin. Esitys ei taas vakuuttanut, mutta vastaan tulee Englanti, joten Saksa menee pitkälle.

Leon Goretzkan tasoitusmaali 84. minuutilla Unkarin verkkoon pelasti Saksan kisat. Jalkapallojätti oli jo putoamassa jatkosta.

Tähti

Kun jalkapalloilija täyttää 30 vuotta, häntä aletaan pitää ikäloppuna. Kun Cristiano Ronaldo täyttää 30, hänen maalitahtinsa kiihtyy. Ronaldo on kolmekymppisenä paukuttanut yli 300 osumaa, joista yli 50 Portugalin paidassa. Nyt hän voittaa 36-vuotiaana EM-kisojen maalikuninkuuden, kenties jopa ylivoimaisesti.

Tyyli

Suomea ei muisteta maailmalla EM-kisoista peliesityksistään, mutta jäljen Suomi silti jätti. Sen jälkeen, kun Christian Eriksen lyyhistyi kentälle Huuhkajien avausottelun aikana, joukkue ja sen kannattajat tekivät kaiken oikein. Kaiken. Ja vielä enemmän. Jos ei Suomea muisteta taiturimaisista pelisuorituksista, toiseksi parasta on tulla muistetuksi empatiasta, inhimillisyydestä ja kaikin puolin fiksusta reagoinnista.

Suomen fanit saivat kehuja osakseen.

Ilmiö

Huuhkajat voitti ja teki maalin EM-kisoissa. Se oli enemmän kuin moni odotti. Se, että yltiöpuolustava tyyli yllätti jotkut on erikoista. Niin Suomi pelaa parempiaan vastaan. Vaikea on kritisoida Markku Kanervaa valinnoista, taktiikasta tai peluutuksesta. Joukkueesta on revitty se, minkä siitä saa. Enemmän huolestuttaa tulevaisuus. Tämä oli erityinen projektijoukkue. Lupaavia nuoria ei ole jonossa ottamaan paikkaansa, ainakaan vielä.

Janne Kosunen

Puheenaihe

Hyvästi, Repino! Huuhkajat matkustaa kotiin torstaina. Ei maitojunalla, eikä junalla ylipäätään. Huuhkajat lentää. EM-kisoista jäi sopivasti jossiteltavaa, mutta vääryyttä ei koettu. Suomi oli yksi kisojen kahdeksasta joukkueesta, joiden taival päättyi alkulohkoon. 16 jatkaa pokaalijahtia pudotuspeleissä.

Punainen kortti

Slovakia mureni täysin Espanjan myllytyksessä. Espanjan odotti löytävän jossakin vaiheessa tehonsa, mutta jälki Sevillassa oli rumaa ja murhaavaa Slovakian kannalta. Makuasia sitten, haluaako ”punaisen kortin” perua Varilla, koska Slovakian murskatappio piti Huuhkajien pieniä toiveita jatkopaikasta elossa vielä alkuillasta.

Espanja murskasi keskiviikkona Slovakian 5–0.

Tähti

Robert Lewandowski. Pamautti pallon kaksi kertaa Ruotsin ylärimaan ja kahdesti verkkoon. Teki siis tappiosta huolimatta voitavansa. Maailman top5-hyökkääjiin kuuluva ”Lewy” ei saanut EM-kisoissa samanlaista tukea kuin saa seurassaan. Puola ei ole maajoukkueiden Bayern München. Lewandowskin olisi halunnut nähdä jatkossa.

Tyyli

Huuhkajat järjesti EM-kisoihin liittyen noin 30 infotilaisuutta mediapäällikkönsä Timo Waldenin johdolla. Se oli median – ja siten myös lukijoiden – palvelua, joka kestää vertailun lajin suurmaihin. Pelaajatkin olivat varmasti mieluummin median edessä kuin koronatestissä, jossa kävivät kisataipaleen varrella 10 kertaa.

Ilmiö

Sateenkaari. Lapsuuden kaunis ”aarrekartta” on muuttunut kiistoja synnyttäväksi symboliksi. Saako oikeaa sateenkaarta edes sanoa kauniiksi ilman, että sanoja vedetään muihin keskusteluihin? Tasavertaisuus on tärkeää, mutta ei tunnu hääviltä, jos kesäpäivänä taivaalle katsoessa mieleen tulee raju keskustelu seksuaalivähemmistöistä.

Janne Oivio

Puheenaihe

Unkari. Unkari puhuttaa monella tapaa, myös seuraavassa kohdassa. Ensin jalkapallopuoli. Odotin, että joukkue olisi Portugali, Saksan ja Ranskan puristuksissa kisojen resupekka, mutta nousukuntoinen futiksen entinen mahtimaa näytti kuuluvansa kovaan kastiin esityksillään Saksaa ja Ranskaa vastaan. Vain jatkopaikka jäi puuttumaan Saksan myöhäisen tasoituksen jälkeen.

Unkari oli ”kuolemanlohkon” yllättäjä. Se vei tasapeli pisteen niin Saksalta kuin Ranskaltakin. Maan kannalta murheellisesti hienot esitykset eivät riittäneet jatkopaikkaan. Kuvassa juhlitaan Adam Szalain maalia keskiviikon Saksa-tasapelissä.

Punainen kortti

Uefalle, jälleen kerran. Nyt futisliitto selitti sateenkaaritouhujaan omimalla sateenkaaren Viktor Orbanin syleilyyn kaikkien yhtäläisen rakastamisen nimissä. Uefalle sateenkaari ”ei ole poliittinen symboli”, mutta käytännössä toimillaan Uefa osoittaa mieluummin tukea itsevaltaiselle Orbanille kuin seksuaalivähemmistöille. Unkarin merkitys Uefan hätäpelipaikkana koronasiirtojen vuoksi on ilmeisen tärkeä.

Tähti

Emil Forsberg. Ruotsin taituri taikoi kaksi osumaa Puolan verkkoon. Hän on ollut EM-kisojen kuumimpia nimiä, ja koossa on kolme maalia yhtä monessa ottelussa. Tasapeli auttoi myös Suomea ennen iltapelien alkua, joten lakki päästä naapurimaan ja Rasenballsport Leipzigin miehelle.

Emil Forsberg (numero 10) teki Ruotsille kaksi maalia, kun se keskiviikkona voitti Puolan 3–2. Länsinaapurimme eteni neljännesvälieriin E-lohkon voittajana. Se kohtaa ensimmäisellä pudotuspelikierroksella Ukrainan. Puolan turnaus sen sijaan päättyi alkulohkoon.

Tyyli

Täystyrmäys. Tunnettu venäläinen urheilukommentaattori Dmitri Gubernijev muistetaan Suomessa Joni Mäen isän haukkumisesta. Nyt hän latasi täyslaidallisen surkeat EM-kisat pelannutta Venäjää kohtaan. ”Anti-jalkapallon maajoukkue” on kommenttina tuttua Gubernijeviä, ja esitykset Tanskaa ja Belgiaa vastaan jopa oikeuttavat sen. Harmi, että Suomea vastaan joukkueen osumatarkkuus oli parempaa.

Ilmiö

Oma maali oli jälleen illan sankari, kun Espanja lyttäsi Slovakian 5–0. Kahteen otteeseen pallo meni maaliin oman pelaajan kautta. Näissä kisoissa on syntynyt jo huimat kahdeksan omaa maalia, ja viime EM-kisoissa syntynyt turnausennätys, kolme, on mennyt murskaksi jo ajat sitten. Oma Maali oli myös illan juhlittu sankari maanantaina, kun hän iski Lukas Hradeckyn myötävaikutuksella Belgian voittomaalin Suomea vastaan.