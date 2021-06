Blondi vallankumous, Ronaldon cokiskammo ja Englannin perinnepaniikki – nämä asiat ovat kuohuttaneet EM-kisojen aikana

Ilta-Sanomat kokosi EM-kisojen puheenaiheita lohkovaiheen ajalta.

Jalkapallon miesten EM-kisojen alkulohkovaihe on ohi ja pudotuspelit odottavat.

Lue lisää: Tässä ovat EM-kisojen neljännesvälieräparit – Englanti saa vastaansa Saksan!

Alkulohkovaiheen aikana puhuttivat ainakin nämä:

Christian Eriksen

Tanskan ykköstähden sydämenpysähdys kentällä kesken ottelun dominoi EM-keskustelua koko kisojen avausviikon ja vieläkin.

Suuri helpotus oli, että Eriksen selvisi hengissä ja voi hyvin. Nyt voidaan jo murehtia sitä, pystyykö hän palaamaan pelikentille.

Belgian joukkue pelasi Suomea vastaan Eriksen mielissään. Pelaajille olikin suuri ilonaihe se, että he auttoivat voitollaan Tanskan jatkoon.

Tanskan joukkueen viesti voittoisan Venäjä-ottelun jälkeen oli selvä: Christian, tämä oli sinulle.

Suomen ja Belgian pelaajien polvistumiselle buuattiin Pietarissa.

Hyperpoliittinen nauha

Jalkapalloon ei kuulu sotkea politiikkaa, muistuttaa Euroopan jalkapalloliitto Uefa tasaisin väliajoin.

Uefa toteuttaa sanomaansa katsomalla vierestä, kun yleisöt eri puolilla Eurooppaa buuaavat kovaäänisesti rasisminvastaisille eleille sekä kieltämällä tukisymbolit seksuaalivähemmistöille Pride-kuukauden aikana.

Saksan Manuel Neuerin sateenkaarinauha joutui tutkintaan, eikä Münchenin stadionia saanut värittää sateenkaaren väreihin, kun vastaan tulee Viktor Orbanin Unkari.

Kisojen seuraajista osalla on käynyt mielessä, että liekö ”poliittisten symbolien” kieltäminen myös omanlaistaan politiikantekoa.

Lue lisää: EM-futiksen sateenkaarisoppa sai yllättävän käänteen

Manuel Neuerin käsivarsinauha aiheuttaa pahennusta.

Suomen fanit hurmasivat kisoissa, mutta kotiin on tullut myös kisojen jälkeen toisenlaisia ”positiivisia” uutisia.

Fanit

Voidaan sanoa, että jalkapallo on taas oma itsensä. Fanit ovat päässeet stadioneille ympäri Euroopan, ja oikea laulu sekä kannatushuudot raikuvat taas vastaanottimista.

Suomen kannattajat keräsivät upealla tunnelmanluonnillaan Kööpenhaminassa ja Pietarissa erityisen paljon kiitosta.

Kokemukset kannattajien paluusta ovat olleet pitkälti positiivisia, mutta valitettavasti myös koronapositiivisia.

Silmämääräisesti stadioneilla ei ole tehty kaikkea aivan kuten piti, ja siitä saattaa pitkin kesää koitua seuraamuksia eri puolilla Eurooppaa.

Kroatian voittomaali pudotti Skotlannin jatkosta ja vaikeutti myös Suomen tietä jatkoon.

Jatkokuviot

24 joukkueen EM-kisojen outo mauste on hämmentävä jatkohimmeli, joka haastaa monimutkaisuudessaan kotoisen sotemme.

Ennen päätöspelejä Huuhkajien ja muiden lohkojen keskikastin joukkueiden ympärillä pyöri sellainen liuta skenaarioita, että heikompaa hirvitti.

Yksi kerrallaan kuviot tippuvat tieltä pois. Kunhan ei tarvitsisi alkaa vertailla Fifa-rankingia tai keltaisten korttien määrää.

Täydellisessä pattitilanteessa ainoa oikea ratkaisu olisi luonnollisesti lennättää tasapäiset joukkueet eri puolilta Eurooppaa neutraalille kentälle aivan toiseen päähän mannerta ja järjestää siellä pelkkä rangaistuspotkukilpailu.

Myönnä pois: katsoisit sen kuitenkin!

Ronaldon limukiukku

Cristiano Ronaldo ei tykkää sokerijuomista, ja kun Portugalin tähti siirsi Coca-Colan sponsorijuomat sivuun ja pyysi vettä, oli soppa valmis.

Noin viikon ajan fanit ja media ympäri maailman seurasivat tiukasti, kuka koskee colaansa ja kuka ei. Kohu on sittemmin laantunut, mutta rahoistaan tarkka Uefa joutui tässäkin tapauksessa puuttumaan peliin.

Kokista? Ei mulle, sanoo Ronaldo.

Tukkamuoti palasi

Ysäri on täällä taas – halusimme tai emme. Jalkapalloon se on tuonut oman kivan mausteensa, sillä 1990-luvulta tuttu miesten blondausvillitys on vallannut myös EM-viheriöt.

Englannin Phil Foden johtaa rintamaa, sillä hän paitsi vaalensi hiuksensa niin myös leikkasi ne samaan tyyliin kuin Paul Gascoigne 1996 EM-kisoissa.

Jos Englanti voittaa EM-kultaa, koko joukkue seuraa perässä.

Toinen hyvin näkyvä – ja vaimonsa kauhistuttanut – esimerkki on Sveitsin Granit Xhaka, joka rohkeasti on oma itsensä... tai jotain sinne päin.

Erikoiset mieshiuskuontalot ovat pitkälti loistaneet poissaolollaan viime aikojen arvokisoista. Nyt palattiin menneisyyteen koston kera.

Harry Kane on Englannin ukkosenjohdatin näissä kisoissa.

Englannin paniikki

Ei arvokisoja ilman täyttä paniikkia Englannissa. Tasapeli naapurimaata Skotlantia vastaan aiheutti neljän päivän hysteriakierteen saarivaltakunnassa.

Harry Kane vaihtoon! Gareth Southgate on aasi! Mummonikin tekisi noista paikoista! Jack Grealish kentälle!

Tuttu ja turvallinen paniikki velloi joukkueen ympärillä ja antoi historian nuorimmalle Englannin arvokisajoukkueelle sen tulikasteen, jossa jokainen brittitähti Gascoignesta David Beckhamiin ja Wayne Rooneyyn on aiemmin upotettu.

Luonnollisesti seuraavassa ottelussa Englanti voitti Tshekin, ja kaikki on taas ”hyvin”. Ihan sama miten peli meni, mutta Englanti voitti. Seuraavaa epäonnistumista odotellessa...

Ensimmäisellä pudotuspelikierroksella vastassa on muuten Saksa.

Koronaeristys

Ei näitä kisoja voi pelata ilman koronan varjoa. Espanjan ja Ruotsin leireistä kantautui koronauutisia jo ennen pelien alkamista.

Positiivisia tuloksia ja niitä seuraavia eristyksiin joutumisia on tullut sen jälkeenkin.

Iso kysymys, kun pudotuspelit alkavat, on tämä: mihin otteluun iskee se tilanne, että jonkin joukkueen tähtipelaaja tai useampi avainmies joutuu sivuun mahdollisen altistumisen vuoksi? Voiko se jopa ratkaista Euroopan mestaruuden kohtalon?