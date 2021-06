Britit hullaantuivat Suomen kulttitopparista – verrataan Game of Thronesin hahmoon: ”Mieti sitä psykologista sotaa”

Onko Paulus Arajuuri EM-kisojen onnellisin jalkapalloilija? suositussa Football Weekly -podcastissa kysyttiin.

Lukuisia palkintoja kerännyt Guardianin podcast Football Weekly intoutui ylistämään Huuhkajien puolustustaistoa Belgiaa vastaan tuoreessa lähetyksessään.

Brittipodcastin vieraat odottivat Belgian kävelevän Suomen yli, jolloin he olisivat voineet vaihtaa kanavaa ja seurata lohkon toista ottelua Tanskan ja Venäjän välillä.

– Voimmeko hetken puhua stoalaisista suomalaisista? He olivat toki onnekkaita Belgiaa vastaan, mutta varsinkin Romelu Lukakun maalin hylkäämisen jälkeen alkoi miettiä, että hehän pitävät jatkopaikasta kiinni. Se olisi ollut uskomaton saavutus, juontaja Max Rushden avasi keskustelun.

Suomessakin asunut norjalainen Lars Sivertsen intoutui pitämään pitkän ylistyspuheenvuoron Paulus Arajuuresta.

– Vaikka sanoisi mitä joidenkin yksilöiden laadusta, mielestäni pelaajat olivat hyvin organisoituja ja lojaaleja pelisuunnitelmalle.

– Rakastan Paulus Arajuurta. Isoa blondia. Hänestä on tullut meemi, kun hän laulaa kansallislaulua hymyissä suin. Hän on haltioissaan, että saa olla juuri siellä, Sivertsen sanoi.

Ohjelmassa huomioitiin, että kamera viihtyi Arajuuressa niin pitkään, ettei se ehtinyt maalivahti Lukas Hradeckyyn ennen kuin kansallislaulu loppui.

Arajuuri erottuu joukosta myös kansallislaulun aikana.

– Mielestäni hän on myös hyvä puolustaja. Hän on pelaaja, joka rakastaa purkaa palloa ja heittäytyä vaaran tielle tullakseen eri asioiden kolhimaksi.

Sivertsen vertasi Arajuurta Game of Thrones -hahmoon Beric Dondarrioniin.

– Jos Englanti pelaisi Suomea vastaan, se kauhistuttaisi Harry Kanea. Yhtäkkiä häntä vartioisi Game of Thrones -hahmo. Mieti sitä psykologista sotaa.

– Ymmärtääkseni Arajuuren sopimus on loppumassa. Hän on pelannut Kyproksella Pafosissa. En edusta tätä pelaajaa, ja hän on yli 30, mutta jos haluat ison keskuspuolustajan, joka menee laukausten tielle ja potkaisee pallon kauas pois, Paulus Arajuuri on juuri oikea mies.

Sivertsen jatkoi vitsiään Twitterissä jakamalla kuvan Richard Dormerin esittämästä Dondarrionista.

Arajuuri on tehnyt vaikutuksen myös ohjelmaan kysymyksen lähettäneeseen Callumiin.

– Onko Paulus Arajuuri turnauksen onnellisin jalkapalloilija? Hän näyttää aina iloiselta laulaessaan kansallislaulua. Sen jälkeen hän saa pallon munilleen, ja hymyilee yhä.