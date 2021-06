Uefa tutki, onko Saksan kapteenin sateenkaarinauha sääntöjen vastainen – tämä oli lopputulos

Manuel Neuer on pitänyt jalkapallon EM-kisoissa sateenkaarenkirjavaa kapteeninnauhaa.

Manuel Neuer on Saksan maajoukkueen maalivahti.

Euroopan jalkapalloliitto Uefa tutki, oliko Saksan maajoukkueen Manuel Neuerin käyttämä kapteeninnauha sääntöjen vastainen, kertoo esimerkiksi Der Spiegel.

Neuer on käyttänyt kahdessa pelaamassaan EM-kisojen ottelussa sateenkaarenväristä nauhaa osoittaakseen tukensa seksuaalivähemmistöille.

Kesäkuussa ympäri maailmaa juhlitaan Pride-kuukautta, jossa juhlitaan sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta ja lisätään tietoisuutta siitä.

Uefa tutki, voiko Neuerin kapteeninnauhaa pitää sääntöjen vastaisena poliittisena kannanottona. Neuer olisi voinut saada sakkoa Uefalta.

Sunnuntai-iltana Saksan jalkapalloliitto twiittasi kuitenkin, että Uefa oli päättänyt tutkinnan. Saksalaisille lähettämässään kirjeessä Uefa toteaa, että kapteeninnauha on joukkueen symboli moninaisuuden puolesta ja ajaa siten hyvää asiaa.

Saksan jalkapalloliitosta kerrottiin aiemmin sunnuntaina Der Spiegelille, että Uefan sääntöjen mukaan kapteenien pitäisi käyttää virallista kapteeninnauhaa. Saksan jalkapalloliitto seisoi vahvasti Neuerin kapteeninnauhan takana.

– (Nauha on) koko joukkueelta selkeä tunnustus moninaisuuden, avoimuuden ja suvaitsevaisuuden puolesta. Se on tunnustus vihaa ja poissulkemista vastaan. Viesti kuuluu: olemme monenkirjavia! liitosta kommentoitiin Der Spiegelille.

Sateenkaarikeskustelu ei kuitenkaan ole ohi, vaan se jatkuu Münchenissä, jossa Saksa pelaa keskiviikkona alkulohkonsa viimeisen ottelun Unkaria vastaan.

Münchenin ylipormestari Dieter Reiter haluaa valaista koko kaupungin Allianz Arena -jalkapallostadionin sateenkaaren värein ottelua varten.

Taustalla on, että oikeistopääministeri Viktor Orbanin puolueen Fideszin vallassa oleva Unkarin parlamentti hyväksyi hiljattain lain, joka kieltää homoseksuaalisuuden "mainostamisen" alaikäisille.

Lakitekstin mukaan esimerkiksi homoseksuaalisuutta, sukupuolenkorjausta tai "poikkeavaa sukupuoli-identiteettiä" koskevaa sisältöä ei saa asettaa alaikäisten saataville. Lisäksi seksuaalikasvatus ei lain mukaan saa tähdätä "sukupuolierottelun, sukupuolenkorjauksen tai homoseksuaalisuuden edistämiseen".

Asiasta keskustellaan Münchenissä maanantaina.

Uefa aloitti ennen kisoja Sign for an Equal Game -kampanjan, jonka tarkoituksena on puuttua syrjintään jalkapallon sisällä.

Uefa ilmoitti sunnuntaina myös tutkinnasta, joka kohdistuu tapahtumiin Unkarin Budapestissa pelatuissa kahdessa EM-ottelussa. Väitteiden mukaan katsomossa oli homofobinen viesti lakanassa ja katsomosta kuultiin apinaääniä, kun Unkari pelasi Portugalia ja Ranskaa vastaan.