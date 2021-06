EM-tuomio: Suomen puolustajan liki isänmaallinen puhe sai kuulijankin uskomaan mahdollisuuksiin – ”Huuhkajat ei ole tullut kisaturisteiksi”

EM-tuomiossa käydään läpi A-lohkon ratkaisuhetket ja päivän puhuttavimmat aiheet.

Sunnuntain ottelut:

Italia–Wales 1–0

Sveitsi–Turkki 3–1

Janne Kosunen

Puheenaihe

Mitä A-lohko tarkoittaa Suomen kannalta? Suomi tarvitsee nyt ainakin tasapelin Belgiaa vastaan ohittaakseen A-lohkon kolmosen Sveitsin, jos menee lohkokolmosten vertailuun. Jos Suomi pelaa Belgiaa vastaan tasapelin, se nousee Sveitsin edelle maalierolla. Kuudesta lohkokolmosesta neljä parasta jatkoon eli yksi olisi tieltä pois.

Punainen kortti

Turkki ei venynyt tulokseen, jota Suomi toivoi. Sen tasapeli tai niukka voitto Sveitsiä vastaan olisi ollut Suomelle ihanne lohkokolmosten vertailua ajatellen. Turkki kyllä puhkui ja puhalsi, mutta maalivahti Yann Sommer piti Sveitsin oven kiinni kriittisillä hetkillä. Turkin saldo kisoista oli nolla pistettä ja yksi maali. Parempaa odotettiin.

Yann Sommer piti Sveitsin maalin lähes puhtaana.

Tähti

Italia. Saapasmaan edustusmiehistö on kiitänyt tutkan alapuolella pitkään, ja suosikin paineita on kasattu muille. Ilman megatähtiä pelaava Italia kuitenkin antoi varoituksen kyvyistään voittamalla A-lohkon puhtaasti. Tylsää hieromistako? Kaikkea muuta! Italia pelaa taktisesti kypsästi, mutta kyllä se parhaimmillaan myös viihdyttää.

Tyyli

Jere Urosen puheenvuoro sunnuntain lehdistötilaisuudessa oli lähes isänmaallinen. Puhe Suomen uskosta, mahdollisuudesta ja ylpeydestä tuli kuitenkin puhtaasti suoraan sydämestä, eikä kuulostanut päälle liimatulta. Sitä kuunnellessa ja Urosta katsoessa alkoi jo itsekin uskoa. Belgia-ottelu on Suomen futishistorian suurin.

Ilmiö

Pietari kiristää koronarajoituksiaan maanantaista alkaen, mutta asia ei koske jalkapalloa. Kaksi maailmaa yhdessä ja erikseen?! Esimerkiksi ruoanmyyntiä rajoitetaan, mutta tiettävästi ei stadionilla, ”jotta fanit eivät juovu liikaa”. Kokonaan toinen juttu sitten on, kuinka hyvin rajoituksia noudatetaan. Tähän mennessä aika löysästi.

Janne Oivio

Puheenaihe

”Turanit” lähti, tunarit tuli tilalle. Arda Turanin johtama Turkin sukupolvi on siirtynyt sivuun päävastuusta. Nuoren polven piti olla raikas tuulahdus uutta Turkkia, mutta sen sijaan maa kärsi kolme rumaa tappiota A-lohkossa ja lähti nolon saldon kerta ensimmäisenä kotiin EM-kisoista.

Punainen kortti

Euroopan jalkapalloliitto Uefalle, taas. Liitto aloitti tutkinnan Saksan kapteenia Manuel Neueria vastaan, koska maalivahdin kapteeninnauha on Pride-kuukauden kunniaksi sateenkaariväreissä. Vaikka tutkinta lopetettiin pian, Euroopan jalkapallopomot silti osoittavat pelkästään tutkimalla asiaa jälleen kerran, että ihmisoikeuksilla tai ihmisten tasavertaisella kohtelulla ei ole heidän silmissään merkitystä.

Tähti

Xherdan Shaqiri. Sveitsin ”Shaq” dominoi Turkkia vastaan. Turkin keskikentän pohjapelaaja Kaan Ayhan jätettiin lohduttoman yksin supertaitavan Shaqirin kanssa, ja tulos oli Turkille karmea. Shaqiri on pääsemässä loistoiskuun.

Xherdan Shaqiri iski illan ottelussa kaksi maalia.

Tyyli

Itsevarmuus. Markku Kanerva jatkoi Teemu Pukin linjoilla ja ilmoitti Belgia-ottelun alla, että lohkovoitostahan tässä pelataan. Se on juuri oikea asenne. Huuhkajat ei ole tullut kisaturisteiksi, käy pelissä miten käy.

Ilmiö

Helle. Suomenlahden rannalla on todella kuuma. Pelipäivän huippulukemaksi on povattu jopa +34 celciusastetta. Vaikka Suomi–Belgia pelataankin vasta kello 22, on silloinkin vielä todella kuuma. Belgia pelaa enemmän kunniasta kuin verissä päin voitosta. Tuleeko kuumuudesta Suomelle yllätysase?

Netta Huura

Puheenaihe

Missä menee hyväksyttävän ja tuomittavan kannanoton raja? Uefan tutkinta Saksan maajoukkueen maalivahdin Manuel Neuerin sateenkaarenvärisen kapteeninnauhan laillisuudesta herätti monissa kauhistusta ja ihmetystä. Vaikka Uefa lopulta totesi nauhan olevan laillinen ja hyvää asiaa ajava, jäi liiton toiminnasta kuitenkin todella paha maku suuhun.

Manuel Neuer on pitänyt kyseistä kapteeninnauhaa Pride-kuukauden kunniaksi.

Punainen kortti

Punainen kortti menee tällä kertaa kirjaimellisesti punaiselle kortille. Walesin Ethan Ampadu sai suoran punaisen Italiaa vastaan pelatussa ottelussa, kun nuori puolustaja tallasi ikävästi Italian Federico Bernardeschin jalan päälle. Se oli viimeinen tikki Walesin tasoitushaaveille.

Tähti

Voittamaton Italia. Italia voitti Walesin 1–0 A-lohkon päätöskierroksella. Voitto oli saapasmaalle jo 11. peräkkäinen. Mikä hämmästyttävämpää, joukkue ei ole päästänyt yhtään maalia näiden 11 ottelun aikana. Maaliero on huimaavat 32–0.

Tyyli

Sveitsi–Turkki-ottelussa nähdyt kaukolaukaukset. Ysikymppisen aikana nähtiin useita kylmien väreiden arvoisia kaukolaukauksia. Vaikka vaivattoman näköinen syöttely kuudentoista sisällä onkin kuin taidetta, tarkoissa kaukolaukauksissa on vain sitä jotakin, joka saa karvat pystyyn joka kerta.

Ilmiö

Koronarajoituksista neuvotteleminen. Uefan on kerrottu keskustelevan Englannin hallituksen kanssa karanteenien höllentämisestä, jotta liittojen edustajat ja kannattajat pääsisivät seuraamaan viimeisiä otteluita Wembleylle. Jos yhteisymmärrystä matkustusrajoituksista ei synny, Uefa saattaa siirtää finaalin jonnekin muualle.

