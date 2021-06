EM-kisojen maalipörssissä irvokas tilanne – Saksan kynimä Portugali teki kyseenalaista historiaa

Portugali hävisi Saksalle EM-kisojen huippuottelussa. Saksan maaleista kaksi ensimmäistä tekivät portugalilaispelaajat.

Portugalin ja Saksan välisestä lauantai-illan EM-kamppailusta tuli hurja maalijuhla. Saksa voitti ottelun 4–2, ja Portugali päätyi futishistoriaan kahdesta syystä: iloisesta ja surullisesta.

Hyvää Portugalin kannalta oli se, että ottelun avausmaali oli joukkueen kapteenin Cristiano Ronaldon arvokisauran yhdeksästoista. Ronaldo nousi kaikkien aikojen arvokisojen maalipörssin (MM- ja EM-kisat) jaetulle kärkisijalle Saksan Miroslav Klosen kanssa.

Huonoa Portugalin kannalta oli se, että Saksan ensimmäisen ja toisen maalin ottelussa teki portugalilaispelaaja. Osumat olivat hyvin samanlaisia: kovia keskityksiä maalin eteen, jotka Portugalin puolustajat ohjasivat epäonnekseen omaan verkkoon. Ensimmäinen epäonnensoturi oli Ruben Dias ja toinen Raphael Guerreiro.

Espanjalaisen tilastogurun MisterChipin mukaan kyse oli ensimmäinen kerta koko EM-historiassa, kun yhdessä ottelussa tehdään kaksi omaa maalia.

Koko Portugalin satavuotisesta ja 639 ottelun mittaisesta maaotteluhistoriasta ei löydy toista ottelua, jossa se olisi tehnyt kaksi omaa maalia.

Tilastopalvelu Opta nosti puolestaan esiin sen, että yksikään eurooppalaisjoukkue ei ennen Portugalia ollut tehnyt kahta omaa maalia yhdessä ottelussa samoissa arvokisoissa.

Käynnissä oleva EM-turnaus on muutenkin poikkeuksellinen omien maalien suhteen. Kisoissa on nähty jo viisi omaa maalia, mikä on kaikkien aikojen ennätys.

Maalipörssiä johtavat kolme maalia viimeistelleet Cristiano Ronaldo ja Tshekin Patrik Schick. Jos oma maali laskettaisiin pelaajaksi maalipörssiin, se johtaisi tilastoa ylivoimaisesti.

Portugalin epäonnisen duon lisäksi oman maalin ovat tehneet Saksan Mats Hummels, Turkin Merih Demiral ja Puolan Wojciech Szczesny.