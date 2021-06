EM-tuomio: Sveitsiläiskonkarin railakas ratkaisu järkytti oman vaimonkin – onko riemastuttava perinne palannut unisten vuosien jälkeen?

EM-tuomiossa puidaan lauantain ottelujen puhuttavimpia hetkiä.

Lauantain EM-kisaottelut:

Unkari–Ranska 1–1

Portugali–Saksa 2–4

Espanja–Puola 1–1

Janne Kosunen

Puheenaihe

EI kai taas?! Unkarin kapteeni Adam Szalai tuupertui kentälle Budapestissa kesken Ranska-ottelun. Tanskan Christian Eriksenin vakava sairauskohtaus EM-kisojen avausviikonloppuna on vielä tuoreesti muistissa. Szalai onneksi pystyi lopulta itse kävelemään kentältä. Jää täysin sivuseikaksi, että hänen pelaamisensa päättyi siihen. Äärimmilleen rasitettujen huippupelaajien sietokyky on nykyisillä kausikalentereilla vaarallisesti testissä.

Punainen kortti

Portugali. Hallitsevan Euroopan mestarin esitys näytti todella haalealta tulikuumaa Saksaa vastaan. Välillä pohti, oliko Münchenin kentälle ujuttautunut Wolverhampton vieraspeliasussaan. Portugali oli lauantaina yksihampainen monsteri, ja se hammas tunnetaan nimellä Cristiano Ronaldo.

Tähti

Attila Fiola ei ollutkaan EM-kisojen keräilytarrojen ”mustapekka”. Hän inspiroi Unkarin 1–1-tasapeliin Ranskaa vastaan Budapestissa. 31-vuotias Fehervarin pakki on edustanut koko uransa vain unkarilaisseuroja ja sai nyt täyttymyksen 60 000-päisen kotiyleisön edessä laukomalla Unkarin johtoon. Hän sekosi riemusta niin, että juoksi kentältä ja heitti kentänlaitatoimittajan tavaroita ympäriinsä. ”Yksi elämäni hienoimmista hetkistä”, Fiola tunnelmoi maaliaan Ranska-ottelun jälkeen.

Tyyli

Saksa jyskytti näyttävästi voittoon. Oli Portugalia vastaan tappiolla ennen hurjaa maalitulitustaan. Saksalaiset juhlivat osumiaan Münchenissä sangen hillitysti. Tyyli ei ollut ”jes, päästiin pälkähästä” vaan pikemmin ”normaalius on palannut”. Jokainen laskekoon Saksan ulos kisojen voittajaehdokkaista omalla vastuullaan.

Ilmiö

Helle on tullut ja se näkyy eri puolilla kisoja. Kuumuus vaatii poikkeuksellisen huolellisen valmistautumisen sekä otteluihin että harjoituksiin. Huuhkajien hyökkääjä Fredrik Jensen vitsaili valmistautumisesta lauantaina Terijoella näin: ”Piti varmistaa aurinkorasvat mukaan, ettei olla kaikki punaisia huomenna. Kivat värit saadaan naamaan.”

Janne Oivio

Puheenaihe

Unkarin kapteenin Adam Szalain tuupertuminen kentälle oli päivän aikaisen ottelun dramaattisin ja pelottavin tapahtuma. Tätä kirjoittaessa ei ollut vielä lisätietoja Szalain voinnista, mutta toivottavasti hän on kunnossa. On sitten aivan oma lukunsa, että miten tähän tilanteeseen alun alkuaan edes päädyttiin.

Punainen kortti

Uefa. Jalkapallossa ei selvästi vieläkään oteta päävammoja tosissaan, toisin kuin esimerkiksi Pohjois-Amerikan urheilussa. Szalain kerrottiin kärsineen päävamma ennen tuupertumistaan. Asiaan ei reagoitu, ja nyt kävi miten kävi. Holtitonta ja vastuutonta touhua ennen kaikkea protokollista päättävältä Uefalta, joka ei selvästi ole vieläkään kiinnostunut pelaajiensa suojelusta tai terveydestä. Kovien pääiskujen jälkeen pitäisi aina ottaa kentän laidalle tarkastettavaksi mm. aivotärähdyksen varalta. Euroopassa sirkusmarionetit pistetään tanssimaan henkensä uhalla. Asia tuskin muuttuu, kunnes joku kuolee kentälle.

Tähti

Atalantaa edustava Robin Gosens on Saksan tuntemattomampia pelaajia (jos sellaisia nyt ylipäätään on olemassa), mutta toistaiseksi vasen wingback on vakuuttanut. Maali ja maalisyöttö auttoivat siivittämään Saksan tärkeään voittoon Portugalia vastaan. Heti ei uskoisi, että viime vuosikymmenen puolivälissä Gosens pelasi vielä Hollannin ykkösdivarissa.

Tyyli

Kuin suoraan sängystä. Tuttu sotkuinen hiustyyli tuntui näkyvän myös kollektiivisesti Saksan maajoukkueesta. EM-avauksessa tappio Ranskalle, ja Portugali meni jo johtoon toisessa pelissä. Saksan oli pakko herätä, ja sen se totisesti tekikin. Portugalin sulkasato tuntui vain alkusoitolta. Suomen harmiksi näyttää ainakin hetkellisesti siltä, että siellä lohkokolmosellakin on neljä pistettä.

Ilmiö

Blondaus. 1990-luvun fantastinen miesten tukkamuoti – johon allekirjoittanutkin sortui useaan otteeseen – on palannut. Trendi on herättänyt eloon myös viime vuosina hieman uinuneen jalkapallon arvokisojen perinteen, jossa pelaajat yrittävät erottua hiustyyleillään. Vielä kukaan ei ole mennyt sentään yhtä pitkälle kuin Romanian joukkue 1994, joka kollektiivisesti blondasi tukkansa viimeistä miestä myöten. Mutta mm. Phil Fodenin Gazza-look ja Granit Xhakan vaimonsa (syystäkin) järkyttänyt tyyli ovat ilahduttava tuulahdus menneiltä vuosilta.

Marko Rajamäki

Puheenaihe

Teemu Pukin todellinen pelikunto. Pukki oli Huuhkajien ehdoton avainpelaaja EM-lopputurnaukseen pääsemiseksi. Olemme hänelle siitä ikuisesti kiitollisia. Nilkkavamma on kuitenkin vienyt parhaan pelillisen tuntuman. Pukin kommentti: ”Toisella jaksolla Venäjää vastaan alkoi tuntua siltä, että nyt alkaa lähentyä pelituntuma sitä tasoa, mitä haluan”, luo uskoa Belgia-peliin.

Punainen kortti

Englantilaisten spekulointi kapteenistaan Harry Kanesta. Englannissa on herännyt keskustelu, ettei Kane ole ollut se tuttu maalitykki, joka takoo maaleja Englannin Valioliigassa ja maajoukkueessa. Turnauksessa on pelattu vasta kaksi peliä, ja englantilaiset syövät jo omaa joukkuettaan. Mikäli Englanti haluaa todella menestyä, fanien tulee tukea joukkuetta, ei syödä sitä.

Tähti

Saksan joukkue. Joachim Löwin valmentamaa joukkuetta ei kannata ikinä aliarvioida. ”Kuolemanlohkon” toisella kierroksella Saksa oli pakkovoiton edessä hävittyään avausottelunsa Ranskaa vastaan. Saksa oli kuin uudesti syntynyt eikä voittajasta ei ollut missään vaiheessa epäselvyyttä, vaikka vastassa oli Portugali.

Tyyli

Cristiano Ronaldo ja yleisö. Avauspelissä Unkarin kannattajat vihelsivät aina, kun Ronaldo koski palloon ja taputtivat, kun hän menetti sen. Peli päättyi kuitenkin Portugalin 3–0-voittoon, ja Ronaldo teki kaksi maalia. Toisella kierroksella Saksa aloitti pelin totaalisella hallinnalla Portugalia vastaan. Ronaldo teki vastoin pelin kulkua 15. minuutilla 1–0-johtomaalin ja hiljensi jälleen katsomon, nyt Münchenissä. Saksa on kuitenkin Saksa ja peli päättyi heidän voittoonsa.

Ilmiö

Katsomot ovat taas täynnä, ja siitä hyötyy kotijoukkue. Tunnelma loppuunmyydyllä Puskas Arenalla Budapestissa oli upea, kun ”kuolemanlohkoon” joutunut Unkari yllätti Ranskan. Unkarin pelaajat iloitsivat yhdessä yleisön kanssa 1–1tasapeliä kuin voittoa, vaikka heillä on koossa vasta yksi piste kahdesta pelistä. Kannattajien vaikutusta peliin on odotettu jo reilun vuoden. Nyt se on totta.