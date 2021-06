EM-tuomio: Huuhkajien luottopelaajan avautuminen isänsä alkoholismista oli rohkea ja tärkeä teko – Ruotsia katsellessa tuli ikävä Zlatania

IS:n EM-tuomio arvioi kisoja jokaisena pelipäivänä. Perjantain panevat pakettiin Mikko Knuuttila, Janne Kosunen ja Harri Pirinen.

Mikko Knuuttila

Puheenaihe

Huuhkajien luottopakki Jukka Raitala avautui HS:n haastattelussa perjantaina vakavasta asiasta: isänsä vaikeasta alkoholismista, johon tämä kuoli jouluna 2014. Aihe oli Raitalalle kipeä, mutta hänen puheenvuoronsa oli erittäin tärkeä. Alkoholismista kärsivät todella monet suomalaiset ja heidän läheisensä, mutta tuska haudataan usein syvälle. Puhuminen kuitenkin auttaa, kuten Raitalakin sanoo.

Punainen kortti

Jos Ruotsi–Slovakia-ottelun avausjakson olisi voinut pullottaa apteekkeihin myytäväksi, niin maailman uniongelmat olisivat kertaheitolla poispyyhkäistyt. 45-minuuttinen oli kuin supertehokas unipilleri. Ihmepoika Alexander Isak herätti kamppailun henkiin toisella jaksolla, mutta pakko myöntää, että ikävöin Zlatan Ibrahimovicia. ”Ibra” olisi tehnyt Ruotsista kiinnostavan – tavalla tai toisella.

Tähti

Kroatian Ivan Perisic piti maansa jatkohaaveet hengissä laukomalla tasoitusosuman Tshekin verkkoon. Maalin ansiosta Perisic, 32, on osunut neljässä viime arvoturnauksessa: MM-kisoissa 2014, EM-kisoissa 2016, MM-kisoissa 2018 ja nyt EM-kisoissa 2021. Vastaavaan maaliputkeen ei ole pystynyt kukaan muu kroatialaispelaaja.

Tyyli

Coca-Colan julkikuva saa kolhun toisensa jälkeen. Cristiano Ronaldon ”juokaa vettä” -puuskahduksesta tuli valtava puheenaihe ja nettimeemi. Nyt on puolestaan päätynyt julkisuuteen Espanjan luotsista Luis Enriquesta kuvattu video, jolla Enrique moittii kolajuomaa. Enrique ei huomannut, että hänen mikrofoninsa oli jo päällä lehdistötilaisuuden alla ja sanoi vierustoverilleen: ”älkää juoko kokista, pojat”.

Ilmiö

Huuhkajat suorastaan kilpailevat siitä, kuka heistä on parasta mainiosta suomalaiselle jalkapallolle. Raitalan rohkeaa avautumista kehuin jo, mutta on syytä nostaa esiin myös toppari Joona Toivion puheenvuoro. Toivion kasvaessa hänen vanhempansa toimivat sijaisvanhempina, eli pitivät omien lastensa lisäksi huolta huostaanotetuista lapsista. Toivio kannustaa nyt muita perheitä tekemään saman valinnan.

Janne Kosunen

Puheenaihe

Battle of Britain. Ei väsytä koskaan. Varsinkin brittimedia repi saaren herruustaistelusta Englanti–Skotlanti irti kaiken jo hyvissä ajoin etukäteen. Myös maailmanlaajuista ihastelua riitti, niin paljon kentällä nähtiin monille tuttuja pelaajia supersuositusta Englannin Valioliigasta. Vauhtia ja asennetta riitti odotetusti.

Punainen kortti

Teams. Käsi sydämelle: kuka rakastaa edelleen estoitta etää? Ruotsi–Slovakian pelaajahaastattelut eli niin sanottu mixed-zonekin tehtiin etänä, kuten näissä kisoissa hommat hoidetaan koronariskin pienentämiseksi. Kun pelaajia vihdoin saapui, meteli tuli kuin vanhan faksin äänikeskuksesta. Ei ihme, että ruotsalaiset toimittajakollegat alkoivat jo hieman turhautua. Homma saatiin lopulta maaliin varmasti kuin Forsbergin rankkari.

Tähti

Alexander Isak. 21-vuotias ruotsalaishyökkääjä puikkelehti slovakkipuimureiden keskellä ällistyttävän sulavasti. La Ligassa Vuoden nuoreksi pelaajaksi valittu Real Sociedadin superlupaus näytti jälleen, miksi hänestä kohistaan. EM-kisoissa on kyse voittamisesta ja viihdyttämisestä. Ruotsi ja Isak piirsivät perjantaina rastin molempiin ruutuihin.

Tyyli

Miten taataan paikallisten huomio? No esimerkiksi siten, että miesfanit pukeutuvat ikään kuin naisiksi, kuten ruotsalaiset Ola ja Anders Slovakia-otteluun. Venäläiskatsojat halusivat Pietarin stadionilla yhteiskuviin yksi toisensa jälkeen. Kieltämättä hymyilytti, kun Anders kertoi letit heiluen ja syvällä bassollaan ilosanoman levittämisestä.

Ola, Anders ja kaverit.

Lue lisää: Ruotsalainen Patrik, 47, hehkuttaa Teemu Pukkia Pietarissa – ”Suomi–Ruotsi olisi hurjempaa kuin jääkiekossa”

Ilmiö

Pallosta pitäisi puhua, mutta pullo puhuttaa. Cristiano Ronaldo aloitti ilmiön siirtämällä sponsorin juomapullot syrjään ennen yhtä mediatilaisuutta. Muutamat muut ovat seuranneet perässä. Asia on noussut niin isoksi halooksi, että Uefakin puuttui siihen. Ei ole soveliasta, että pääsponsorien tuotteita vähätellään. Juomapakkoa pelaajilla ei sentään ole.

Harri Pirinen

Puheenaihe

AGua. Cristiano Ronaldon aloittama trendi on saanut jo oikeasti hauskojakin piirteitä, kun muut ovat innostuneet matkimaan ja keksimään omia versioitaan Portugalin tähden ylistyksestä vedelle. Eri puolilla Eurooppaa on niin kuuma, että kesken pelien pidetään vilvoittelutaukoja, joiden aikana pelaajat kastelevat päitään - aivan, vedellä. Vesi vanhin voitehista.

Punainen kortti

Miksi valtaosa joukkueista jättää yhden merkittävän erikoistilanteen, kulmapotkut, tyystin hyödyntämättä? Miksi tällä tasolla nähdään suuri määrä kulmia, jotka E-junnujen valmentaja tuomitsisi huonoiksi; löysiä ”kukkupalloja” jonnekin sinne päin? Walesin kuvio, jossa Gareth Bale kuljetti pallon melkein maaliin asti, oli erittäin piristävä poikkeus.

Tähti

Ruotsin nuori hyökkääjä Alexander Isak on aivan huima pelaaja! Olen aina ihmetellyt, miten on mahdollista, että yksi kaveri pitää palloa monen vastustajan ahdistellessa vieressä. Ei sen pitäisikään olla, mutta tällaisille ”lonkerojaloille” se vaan on. Illan kruunasi hengästyttävän hieno syöttö tilanteeseen, josta Ruotsi sai voiton tuoneen rankkarin.

Tyyli

Siinä, miten Kroatian Ivan Perisic murtautui vasemmalta laidalta tekemään maalin sisäänajolla ja oikean jalan laukauksella, oli klassista tyyliä kuin Markku Kanervan puvuissa. Tyylikkäämmin tuota suoritusta ei vaan voi tehdä. Ottelun lopussa Perisic ponnautti pallon 11 metristä rinnallaan (!) omalle maalivahdilleen – siis kirjaimellisesti rinta rottingilla.

Ilmiö

Huuhkajien pelaajat ovat alkaneet ottaa sitä roolia yhteiskunnallisessa keskustelussa, jota urheilutähdet parhaimmillaan hienosti ottavat. Joona Toivio kampanjoi sijaisvanhemmuuden puolesta, Jukka Raitala kertoi avoimesti isänsä kuolleen alkoholismiin. Näillä puheenvuoroilla on paljon suurempi merkitys kuin mattimeikäläisen lausunnoilla.