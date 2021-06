Yllätysnimi nousi Ylen suosikkiääneksi EM-kisoissa – "Parempi olla hiljaa kuin mölistä joka tilanteessa"

Tero Kainulaisen torstaihin mahtui kaksi työpäivää. Tai yksi erittäin pitkä.

– Lapsilla on ehkä nukkumaanmenoaika, mutta nämä miehet saavat vielä paahtaa Amsterdamin illassa.

Näillä sanoilla Ylen EM-selostaja Tero Kainulainen aloitti Hollanti–Itävalta-ottelun toisen puoliajan torstaina. Ja tosissaan sai paahtaa hän itsekin.

Kainulaisen työpäivä alkoi torstaina aamuneljältä. Hän selosti auringonnousun aikaan NHL:n välieräsarjan ottelun Montreal Canadiensin ja Vegas Golden Knightsin välillä.

Työurakka päättyi vasta vähän ennen puoltayötä, kun israelilaiserotuomari Orel Grinfeld puhalsi viimeisen kerran pilliinsä Johan Cruyff -areenalla.

– Ei se ensimmäinen tuollainen rutistus ollut, vaikka kieltämättä aika rankka päivä olikin. Heräsin kahdelta viiden tunnin unien jälkeen. Selostin NHL:n ja olin seitsemältä kotona. Sen jälkeen parin tunnin torkut ja kohti uutta työpäivää, Kainulainen kertoo Ilta-Sanomille.

Tampereella asuvan perheenisän paiskimista helpotti, että hän pystyi tulkitsemaan jääkiekko-ottelun Viaplayn etätoimipisteessä Tohlopissa, Länsi-Tampereella. Illaksi piti kuitenkin ajaa Ylen päästudiolle Helsingin Pasilaan ja sieltä takaisin Pirkanmaalle.

– Nokoset, riittävästi ruokaa ja lenkki koiran kanssa. Kaikki ylimääräinen piti jättää pois, hän avaa reseptiään.

Iltakymmeneltä alkanut Hollanti–Itävalta oli totutun jämerää kainulaista, mutta mies itse huomasi pitkän päivän kaivertamat arvet suorituksessaan. Kokonaisuutta oli paikoitellen hankalaa pitää näpeissä.

– Olihan siinä väsynyt olo. Itsekriittisenä huomasin, että muutama nimi meni sekaisin. Pieni keskittymättömyys jäi nyppimään, mutta en usko, että se katsojia kauheasti haittasi. Nimivirheitä tulee ja menee. Tärkeintä on, ettei varsinaisia asiavirheitä tule.

Kainulainen on tuttu ääni V Sportin jääkiekko- ja jalkapallolähetyksistä.

Omat hankaluutensa toi myös hyppäys ääri-intensiivisestä NHL:n pudotuspelikiekosta hieman leppoisampaan futistempoon – ja toisinpäin. Monteal–Vegas oli kaiken lisäksi Kainulaisen ensimmäinen jääkiekkoselostus kahteen kuukauteen.

– Hetken aikaa piti miettiä, miten tätä lajia selostetaan eikä voinut alusta asti alkaa pää punaisena vaahtoamaan kaikkea mahdollista. Jalkapallo puhetta voi – ja pitääkin – rytmittää enemmän ja pitää pidempiä taukoja. Jääkiekossa se ei ole mahdollista.

51-vuotias Kainulainen on viihdyttänyt penkkiurheilukansaa 1990-luvulta saakka monella eri kanavalla, viime vuosina lähinnä V sportilla. Hänen karhean isällinen äänensä yhdistettynä lujaan asiantuntemukseen ja lakoniseen huumoriin on paketti, josta on helppo pitää.

Kainulaista kuunnellessa tuntee olevansa turvassa.

– Kokemus auttaa. Tärkeintä on tehdä taustatyöt huolellisesti ja olla oma itsensä. Sen on vuosien varrella oppinut, että hiljaiset hetket palvelevat katsojaa paremmin kuin se, että selostaja mölisee joka tilanteen läpi juurta jaksaen, hän pohtii.

Ylen selostustyöläiset ovat keränneet kiitosta sosiaalisessa mediassa ja internetpalstoilla, mutta juuri Kainulainen on saanut osakseen ehkäpä ylistävimmät arviot. Pitkälti syiden vuoksi, jota ylempänä listattiin.

Kainulainen itse suhtautuu orastavaan kansansuosioonsa maltillisesti. Hän muistuttaa, että kaikkia urheilun ystäviä on mahdotonta miellyttää.

– Twitterin ja muiden somekanavien kautta on tullut viestejä, mutta aika rauhassa sitä saa loppuviimein olla. Kaikenlaista palautetta tulee, mutta saahan sitä olla kiitollinen, että se on enimmäkseen positiivista.

Kainulainen suostuu antamaan vielä lopuksi veikkauksensa sekä NHL:n että EM-kisojen mestarista, vaikka luonnehtiikin kristallipalloaan ”helvetin sumeaksi”.

– Vegasin linjasin NHL:n mestariksi jo ennen kautta, joten menen sillä. Euroopan mestari taas löytyy kolmikosta Ranska, Englanti ja Saksa. Italia on vakuuttanut, mutta joku noista kolmesta se on.