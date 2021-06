Nämä veljekset ovat nyt sankareita – olivat ensimmäisten joukossa auttamassa Christian Erikseniä

Morten ja Anders Boesen osallistuivat Christian Eriksenin hoitotoimiin, kun hyökkääjä oli tuupertunut kentälle kesken Tanskan ja Suomen välisen EM-ottelun.

Kun tanskalainen hyökkääjä Christian Eriksen tuupertui maahan kesken Tanskan ja Suomen välisen EM-ottelun, ensimmäinen lääkintähenkilö paikalla oli Tanskan maajoukkueen lääkäri Morten Boesen. Boesen polvistui Eriksenin luo ja tunsi, kuinka hyökkääjän pulssi ja hengitys katosivat ja tiesi, ettei ollut sekuntiakaan hukattavaksi, Jyllands Posten kirjoittaa.

Morten Boesen ei ollut kuitenkaan ainoa sukunsa jäsen auttamassa Erikseniä. Myös hänen veljensä, joka työskentelee lääkärinä Parkenin stadionilla, osallistui Eriksenin auttamiseen.

Anders Boesen juoksi yhdessä ensihoitaja Peder Ersgaardin kanssa auttamaan veljeään ja muita lääkintähenkilöitä Eriksenin hoitamisessa.

Suomessa Boesenin veljeksistä uutisoi ensimmäisenä Iltalehti.

Christian Erikseniä auttoi kentällä useat lääkintähenkilöt, heidän joukossaan Boesenin veljekset.

– Hoitohenkilökunta, Anders ja Morten... En ole koskaan nähnyt vastaavaa. He olivat niin määrätietoisia, kylmän rauhallisia paineen alla ja toimivat ammattimaisesti, Tanskan maalivahti Kasper Schmeichel kehui aiemmin tällä viikolla Ekstrabladetin mukaan.

– Hoitohenkilökunta ja kaikki ne, jotka tulivat kentälle auttamaan, he ovat meidän silmissämme sankareita. Se, että he pystyivät tekemään sen, minkä tekivät samalla, kun koko maailma katseli, on ihme.

Boesenit tulevat lääkärisuvusta: Mortenin ja Andersin lisäksi myös heidän veljensä Lars ja Mikael ovat lääkäreitä. Lisäksi veljesten isä oli myös lääkäri.

Ammatin lisäksi veljeksiä yhdistää urheilu – muttei suinkaan jalkapallo vaan sulkapallo. Kaikki neljä veljestä ovat pelanneet ja Morten ja Anders Boesen etenivät pitkälle. Anders Boesen on jopa voittanut kahdesti pronssia Euroopan mestaruuskisoissa vuonna 2015 hän voitti pronssia maailman seniorimestaruuskilpailussa sekä kaksin- että nelinpelissä.

– Morten oli hieman vanhempi, kun minä olin nousussa. Hän pelasi pääasiassa kaksinpeleissä, mutta harjoitteli kovaa ja on pysynyt hyvässä kunnossa ja lihaksikkaana. Anders rakasti fyysisesti kovia treenejä. Jopa lopettamisen jälkeen, kun hän opiskeli kirurgiksi, hän ilmestyi rankkoihin kahden tunnin aamutreeneihin kello 5. Pelaajana hän halusi aina pallotella kovaa ja hän pysyi erittäin hyvässä kunnossa juoksemalla, tanskalainen sulkapalloilija ja Euroopan mestari Mathias Boe kuvaili Indian Expressille.

Anders Boesen kuvattuna pronssimitalinsa kanssa oikealla sulkapallon EM-kisoissa vuonna 2004.

Anders Boesen ei ole kommentoinut julkisuudessa Eriksenin tapausta. Morten Boesen vahvisti tiedotustilaisuudessa ottelun jälkeisenä päivänä, että kyse oli sydänpysähdyksestä.

– Mitä sanoisin. Hän oli poissa. Se oli sydänpysähdys.

– Kuinka kaukana oli, että menettäisimme hänet? En tiedä. Me saimme hänet takaisin.

Tanskassa ja muualla Euroopassa veljeksiä on hehkutettu sankareiksi. Kumpikaan ei ole kuitenkaan ottanut sankarin viittaa harteilleen.