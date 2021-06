EM-tähden raivokas tuuletus hätkähdytti – seurauksena pelikielto

Marko Arnautovic ei saa pelata Hollantia vastaan.

Itävallan tähtihyökkääjä Marko Arnautovic sai yhden ottelun pelikiellon voimakkaasta purkauksestaan sunnuntain ottelussa Pohjois-Makedoniaa vastaan, The Guardian uutisoi.

Arnautovic jää sivuun joukkueen torstaisesta pelistä Hollantia vastaan.

Arnautovic teki joukkueensa kolmannen maalin 3–1-voitossa pelin loppuhetkillä. Maalinsa jälkeen hän alkoi raivota makedonialaisten Ezgjan Alioskille. Sitten Itävallan kapteeni David Alaba tuli tukkimaan Arnautovicin suun väkivalloin.

Arnautovicin voidaan ajatella selvinneen vähällä. Pohjois-Makedonian jalkapalloliitto (FFM) vaati Uefalta raskainta rangaistusta, vähintään 10 ottelun pelikieltoa, pelaajalle, jota syytti ”nationalistisesta purkauksesta”.

Euroopan jalkapalloliitto Uefa ei kuitenkaan katsonut, että pelaaja olisi syyllistynyt syrjivään käytökseen. Pelikielto tuli ”vastustajan solvaamisesta” mutta Uefan mielestä Alioskin ihmisarvoa ei loukattu.

Alioski on albanialaistaustainen, ja Arnautovic on serbialaistaustainen. Serbian ja sekä Albanian että Pohjois-Makedonian välillä on paljon historiallisia ja poliittisia jännitteitä.

Arnautovic myönsi käyttäneensä rajua kieltä, mutta kiisti rasismisyytökset.

– Tunteikkaan pelin tiimellyksessä sanottiin sanoja, joita haluan pyytää anteeksi – etenkin ystäviltäni Albaniassa ja Pohjois-Makedoniassa. Haluan sanoa yhden asian selvästi: En ole rasisti! Minulla on ystäviä melkein jokaisessa maassa ja tuen kaikkea moninaisuutta. Kaikki, jotka tuntevat minut, tietävät sen, Arnautovic kirjoitti maanantaina Instagram-tilinsä Stories-osiossa.

Alioski paljasti Guardianille, että Arnautovic oli pyytänyt häneltä anteeksi. Alioski ei ollut kuullut ottelun tiimellyksessä, mitä vastustaja meuhkasi.

– Arnautovic ja minä puhuimme ottelun jälkeen. Hän pyysi minulta anteeksi, tuli pukuhuoneeseemme ja paiskasi kättä. Puhuimme saksaa ottelun jälkeen ja sovimme, Leedsiä edustava laitapuolustaja sanoi Guardianin mukaan.

Arnautovic on Itävallan käytettävissä jälleen alkulohkon päätösottelussa Ukrainaa vastaan.