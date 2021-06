EM-tähti näytti menevän tajuttomaksi kesken pelin, sai jatkaa pelaamista – suomalainen neurokirurgi hätkähti ratkaisua

Neurokirurgi Teemu Luodon mukaan EM-kisoissa on nähty yllättävän paljon päähän kohdistuvia iskuja.

Tiistaina pelatussa Ranskan ja Saksan välisessä ottelussa Ranskan joukkueen Benjamin Pavard sai kovan iskun päähänsä, kun Saksan laitalinkki Robin Gosens törmäsi häneen puskutilanteessa.

Pavard on kertonut menettäneensä tajunsa iskun jälkeen noin 10–15 sekunniksi. Puolustajaa hoidettiin kentällä pitkään, mutta kaikkien yllätykseksi hänen annettiin lopulta jatkaa pelaamista.

Tämän tilanteen jälkeen Benjamin Pavard (numero 2) menetti tajunsa.

Neurokirurgian erikoislääkäri ja dosentti Teemu Luoto on päätöksestä ihmeissään, eikä hänen mielestään Pavardin olisi pitänyt antaa jatkaa pelaamista.

– Uefan ja Fifan suositus on, että jos pelaajalla on merkkejä aivotärähdyksestä, hänen ei pitäisi antaa pelata saman päivän aikana.

Luoto lisää, että pelaaja ei saisi jatkaa ottelussa pelaamista, jos hänen tilansa on yhtään epävarma ja tulkinnallinen.

– Kansainvälinen linja on selkeä. Käytetään sanontaa when in doubt, sit them out. Eli jos vähänkin epäillään aivotärähdystä, niin pelaaja pitäisi ottaa varmuuden vuoksi sivuun.

Benjamin Pavard makaamassa iskun jälkeen kentän pinnassa.

Luoto kertoo aivotärähdyksen heikentävän aivotoimintaa, reaktioaikaa ja havainnointikykyä. Peliä jatkava pelaaja ei ole kentällä siis täydessä toimintakyvyssä.

– Silloin pelaaja altistetaan uusiin vaaratilanteisiin ja uusin vammoihin. Pahin mahdollinen tilanne on, että pelaaja menee seuraavaan tilanteeseen huolimattomasti ja saa sen seurauksena aivovamman.

Luodon mielestä Pavard vaikutti aivotärähdyksen saaneelta, koska tajunnan lähteminen on yksi aivotärähdyksen merkeistä.

Neurokirurgi kuitenkin muistuttaa, että lopullisen päätöksen pelaajan kunnosta tekee aina joukkueen lääkäri.

– Vaikea sanoa television välityksellä, miten Pavardin tila tutkittiin. Jos näyttää siltä, että kaveri juoksee normaalisti ja hän sanoo, että kaikki on hyvin, niin tilannetta on aika vaikea arvioida.

Uefa ilmoitti myöhemmin olevansa tyytyväinen Ranskan lääkärin toimintaan tapauksessa, kertoo BBC.

– Joukkueen lääkäriltä saamiemme tietojen mukaan näyttää siltä, ettei tajunnan menetystä ole tapahtunut, Uefa tiedotti.

Muun muassa aivovammoihin perehtynyt järjestö Headway sanoi BBC:n mukaan, että tapauksen käsittelyä ja Pavardin pelin jatkamista oli ”sairasta katsella”.

– Ranskan joukkueen lääkäri ei löytänyt syytä epäillä aivotärähdystä kentällä eikä myöskään jälkitutkimuksissa, Uefa totesi kertoen, että Pavardin tilaa tarkkaillaan seuraavina päivinä.

Puolustajana pelaava 25-vuotias Pavard edustaa seuratasolla Saksan huippuseura Bayern Müncheniä. Hän pelasi kuusi seitsemästä ottelusta MM-kisoissa 2018, kun Ranska voitti maailmanmestaruuden.

Juttua päivitetty 18.6. kello 10.30. Lisätty tiedot Uefan tiedotteesta.