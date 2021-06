Kuvat: EM-kisoissa infernaalinen meno, eikä koronasta huolta – Cristiano Ronaldo hurjasteli itsensä kaikkien aikojen maalipyssyksi

Budapestin Puskas-areena oli täpötäysi, kun Unkari ja Portugali avasivat EM-kisansa. Portugali voitti 3–0, vaikka Unkari sinnitteli yli 80 minuuttia.

Näky oli kummallinen. Täpötäysi Puskas-areena Unkarin Budapestissä mylvi, kun unkarilaiset marssivat kello 19 EM-kisojen avausotteluunsa hallitsevaa mestaria Portugalia vastaan.

Stadionin virallinen kapasiteetti on 67 155 paikkaa, ja Budapest on EM-kisojen pelipaikoista ainoa, jonka stadionilla ei ole yleisörajoituksia.

Unkarin pääministeri Viktor Orban on investoinut viime vuosina kovasti maan jalkapallon kehittämiseksi, urheilumedia The Athletic kirjoittaa.

– Ok, koronavirustapausten määrä on laskusuunnassa kuukauden takaiseen verrattuna, mutta monet kansalaiset eivät silti ymmärrä, miksi stadion saa olla täynnä. Vastaus on helppo: Unkarin hallitus ja pääministeri rakastavat jalkapalloa ja he tietävät, kuinka tärkeä tapahtuma tämä on joukkueelle ja maalle, Athleticin lähde kommentoi.

Myös Budapestin keskusta pullisteli kansaa, kun ihmiset olivat kokoontuneet katsomaan Unkari–Portugali-ottelua.

Meteli oli parhaimmillaan infernaalista, kun Unkarin fanit kannustivat omiaan.

Unkarin jalkapalloliiton mukaan täysi stadion on mahdollinen maan hyvän rokotustahdin vuoksi. Athleticin haastattelema lähde kuitenkin kertoi, että luultavasti maassa olisi voimassa paljon tiukemmat koronarajoitukset, elleivät EM-kisat olisi käynnissä.

– Unkarin hallitus on kesän alusta alkaen suunnitellut koronasäännökset siten, että ihmiset pääsevät futispeleihin.

Unkarin fanit olivat kokoontuneet kaduille rutkasti ennen ottelun alkua.

Unkarin fanit marssivat kohti stadionia ennen ottelua.

F-lohkon avausottelu oli käytännössä pakkovoitto Portugalille, sillä ennakkoon ajatellen lohkoa on pidetty kisojen vaikeimpana. Kaksi muuta jatkopaikoista kilpailevaa joukkuetta ovat Ranska ja Saksa, jotka kohtaavat tiistaina kello 22.

Unkarin kokenut ykköshyökkääjä Adam Szalai teki kaikkensa, että kotijoukkue saisi edes pieniä hetkiä pidettyä palloa hyökkäyspäässä, mutta avauspuoliaika oli kuitenkin melkoista Portugalin dominointia. Parhaat paikat tulivat Cristiano Ronaldolle ja Diogo Jotalle, mutta maalivahti Peter Gulacsi selvitti tilanteet varmasti – ja kerran Ronaldo täräytti avopaikasta pahasti maalin yli.

Tauolle mentiin 0–0-lukemissa.

Toisella puoliajalla Unkari pääsi peliin mukaan selvästi paremmin, eikä Portugali päässyt ensimmäisen puoliajan veroisiin paikkoihin. 80. peliminuutilla sen sijaan Unkari sai pallon verkkoon vastahyökkäyksestä, mutta Bendeguz Bolla oli paitsiossa.

Kun ottelua oli pelattu 84. minuuttia, Portugali sai kuin saikin kaipaamansa osuman. Laitapakki Raphael Guerreiro pääsi laukomaan Rafa Silvan keskityksestä, ja pallo pomppasi unkarilaistoppari Willi Orbanin kantapäästä verkkoon.

Vain pari minuuttia tästä, kun Orban aiheutti rangaistuspotkun. Ronaldo laukoi rankkarin varmasti verkkoon.

Maalillaan 36-vuotias Ronaldo teki historiaa. Hän nousi yksin EM-kisojen kaikkien aikojen maalintekijätilaston kärkeen kymmenellä osumallaan. Ranskan Michel Platini teki EM-maaleja yhdeksän.

Ja kun vauhtiin päästiin, Ronaldo lisäsi saldonsa yhteentoista ottelun lisäajalla ja viimeisteli ottelun loppulukemat 3–0 Portugalille.

Cristiano Ronaldo (oik.) pääsi ottelun loppuhetkillä tuulettamaan kahdesti. Bruno Fernandes ja Andre Silva rientävät onnittelemaan.

Tiistai-illan toisessa EM-kisaottelussa, F-lohkon jättikamppailussa kello 22 kohtaavat Ranska ja Saksa.