EM-tuomio: Portugalin uuden tähden itsekkyys ärsytti Cristiano Ronaldoa – Pietarissa painekattila kiehuu, kun Huuhkajat astelee jättiotteluun

IS:n EM-tuomio arvioi kisoja jokaisena pelipäivänä.

Jalkapallon EM-kisojen viidentenä pelipäivänä pelattiin pelkästään lohkossa F. Samalla saatiin kisojen ensimmäinen kierros pelattua kokonaisuudessaan.

Tuomiossa ovat mukana toimittajat Mikko Knuuttila ja Saku-Pekka Sundelin sekä jalkapalloasiantuntija Marko Rajamäki.

Tiistain EM-ottelut Unkari–Portugali 0–3 Ranska–Saksa 1–0

Mikko Knuuttila

Puheenaihe

Kuinka Artjom Dzjuba pysäytetään? Huuhkajien Venäjä-kamppailun ennakkolehdistötilaisuuksia hallitsi yksi kysymys, jolla on mittaa lähes kaksi metriä ja painoakin lähemmäs sata kiloa. Sentterikolossi on Venäjän hurjin hyökkäysase, jonka kuriin saaminen on varmasti mietityttänyt Markku Kanervaa ja muuta Suomen valmennusjohtoa jo yli vuoden ajan. Keskiviikkona selviää, löysikö Huuhkajat oikean vastauksen.

Punainen kortti

Ruotsin hyökkääjä Marcus Berg oli joukkueensa antisankari maanantai-iltana Espanjaa vastaan. Berg, 34, ei onnistunut käyttämään maalipaikkaansa, ja Ruotsi jäi maalittomaan tasapeliin. Pelin jälkeen Berg sai sosiaalisessa mediassa niskaansa täyslaidallisen törkyä, johon Ruotsin liitto reagoi vahvasti, kuten oikein on. Liitto teki rikosilmoituksen Bergiin kohdistuneista uhkauksista.

Tähti

Cristiano Ronaldon uran tilastot ovat tiistain jälkeen entistä hurjempaa luettavaa. Pieni kertaus: Ronaldo, 36, on nyt pelannut viidessä EM-lopputurnauksessa. Samaan ei ole pysynyt yksikään muu pelaaja. Kaksi maalia Unkarin verkkoon tehnyt Ronaldo on viimeistellyt 11 EM-lopputurnausosumaa. Hän on nyt yksin kaikkien aikojen tilastokärjessä. Entinen ennätysmies Michel Platini osui EM-kisoissa yhdeksän kertaa.

Tyyli

Pyjamabileet. Saksan näissä kisoissa käyttämän pelipaidan ohuet vaakaraidat tuovat mieleen urheiluasun asemesta yöasun. Mahtoikohan se olla syynä saksalaisten aavistuksen uniseen alkuun Ranskaa vastaan? Vastassa olleet gallit näyttivät sähäköissä sinipaidoissaan huomattavasti tyylikkäämmiltä ja energisemmiltä.

Ilmiö

Kiinan kieli. EM-kisojen laitamainokset kielivät eurooppalaisen jalkapallon globaalista voimasta. Kiinassa EM-kisoja katsoo kulutusvoimainen miljoonayleisö, jolle tuotteitaan markkinoivat kiinalaisyritykset viestivät omalla kielellään. Laitamainoksissa komeilevat muun muassa AntChainin lohkoketjuteknologia ja Hisensen ilmastointilaitteet.

Saku-Pekka Sundelin

Puheenaihe

Pietarin painekattila. Belgia nöyryytti Venäjää avausottelussa sen kotiyleisön edessä. Paineet Suomea vastaan ovat valtavat. Venäjän etu on se, ettei joukkueen tarvinnut matkustaa kamppailuun tai sieltä pois. Suomella on takana henkisesti ja fyysisesti rankka reissu Kööpenhaminaan. Saattoi silti tehdä hyvää päästä pois Tanskasta ja uuteen ympäristöön vaikean Christian Eriksenin tapauksen jälkeen.

Punainen kortti

Yli 60 000 katsojaa Budapestin Puskas-areenalla näytti komealta – ja pelottavalta. Ei maskeja, ei etäisyyksiä. Unkarin lähes itsevaltainen johtaja Viktor Orban höllensi koronarajoitteita ennen EM-kisoja, koska maan rokoteohjelma on edennyt Unkarin saatua paljon rokotteita Venäjältä ja Kiinasta. Maan jalkapalloliitto päätti avata koko kapasiteetin stadionille. Miten silti tuntuu, että tietyt johtajat päättävät, onko koronatilanne paha vai ei, ja Uefa ei välitä.

Tähti

Hallitseva Euroopan mestari Portugali on vasta lohkonsa kolmossuosikki Ranskan ja Saksan jälkeen, mutta sen joukkue vaikuttaa vahvemmalta kuin viisi vuotta sitten. Bruno Fernandes ja Joao Felix ovat uusia tähtiä, mutta varsinkin Diogo Jota tuo aivan uuden ulottuvuuden peliin. Jota väläytteli Unkaria vastaan hyökkäyksessä ja uurasti puolustussuuntaan. Hän halusi ratkaista myös itse, mikä ärsytti Cristiano Ronaldoa, joka viittoili turhautuneena syöttöä. Jotan siirryttyä penkille Ronaldo iski kahdesti.

Tyyli

Portugalin toppari Pepe on useiden hänestä tehtyjen artikkelien mukaan äärimmäisen sympaattinen ihminen. Pelaajana hän on ollut vuosikaudet konna, jonka keinovalikoimasta löytyy täysin moraalittomia konsteja. Aivan loistava pelaaja Porton veteraanitoppari on ollut aina. Iän karttuessa törkeydet ovat jääneet vähemmälle. Vanheneminen tuo joillekin tyyliä ja viisautta.

Ilmiö

Aina kun Markku Kanervan miehistön tulokset ovat heikentyneet, puheet tuttuun ja turvalliseen 4–4–2:een paluusta ovat alkaneet. Olivat olosuhteet mitkä olivat, Huuhkajat nappasi kaikkien aikojen voittonsa heikkojen tulosten jälkeen kolmen topparin systeemillä, jota Kanerva on määrätietoisesti ajanut sisään. Venäjää vastaan suunnitelma saattoi olla toinen, mutta tasapelin ollessa hyvä tulos 5–3–2 pysynee.

Marko Rajamäki

Puheenaihe

Kotiedun merkitys Venäjä-Suomi ottelussa. Kun Suomi arvottiin lohkoon B, monen asiantuntijan mielestä Suomen mahdollisuudet jatkoon olivat lähes olemattomat. Syynä tähän oli Tanskan ja Venäjän kotietu sekä rankingykkösen Belgian kohtaaminen. Ensimmäisen kierroksen tulokset käänsivät tilanteen kuitenkin päälaelleen. Onko pelaaminen Pietarissa sittenkään Venäjän etu tässä tilanteessa? Jos Venäjä ei saa maalia ensimmäisen tunnin aikana, kotiyleisön paine kääntyy Venäjää vastaan.

Punainen kortti

Espanja on lohkon E selkeä suosikki. Avausottelu Ruotsia vastaan päättyi kuitenkin 0–0. Tuloksesta huolimatta Espanja voittaa oman lohkonsa. Päävalmentaja Luis Enriquen mielestä pelaaminen oli heikkoa, koska kenttä oli liian kuiva. Peli pelattiin Sevillassa, joten olisi luullut, että Espanja olisi voinut vaikuttaa asiaan jo ennen peliä.

Tähti

Tähdeksi nostetaan tällä kertaa yllätyskortti. Joni Kauko oli mukana Venäjä–Suomi-ottelun ennakkopressissä. Tarkoittaako tämä sitä, että hän on Venäjää vastaan avauksessa? Valinta on ehdottomasti oikea, jos kapteeni Tim Sparv ei ole sataprosenttisessa pelikunnossa. Kauko tuo Huuhkajien keskikentälle Venäjä-pelissä tarvittavaa luonnetta ja kovuutta.

Tyyli

Puskas-areena oli täyteen pakattu Unkari–Portugali-pelissä. Reilut 60 000 katsojaa piti huolen tunnelmasta ja Cristiano Ronaldokin sai oman osansa kannatuksesta. Yleisö reagoi aina, kun hän koski palloon ja iloitsi jokaisesta pallon menetyksestä. Tästäkin huolimatta, yleisön reaktioita on kaivattu ja se on oleellinen osa peliä. Lopulta Ronaldo teki kaksi maalia ja yleisö hiljeni.

Ilmiö

Jalkapallo ei lopu ikinä. Suomessa Veikkausliigaa pelataan samaan aikaan EM-lopputurnauksen kanssa. Lisäksi Veikkausliigan joukkueille arvottiin vastustajat heinäkuun alussa alkaviin eurokarsintapeleihin. Toivottavasti HJK, KuPS, Inter ja Honka ottavat Huuhkajista mallia ja saamme nauttia myös menestyksestä seurajoukkuetasolla.