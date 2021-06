Alexei Eremenkon poika haaveilee Suomen paidassa pelaamisesta – isä kertoo, miksi kielsi Huuhkaja-paidan pukemisen Venäjää vastaan

Alexei Eremenko junior toivoo tasapeliä, kun Suomi ja Venäjä kohtaavat.

Terijoki

”Meille riittää yksi piste.”

Meille.

Alexei Eremenko junior on keskiviikkona kahden tulen välissä. 57 A-maaottelua ja 14 maalia Suomen paidassa vastaan synnyinmaa Venäjä. Maa, joka vanhemmiten on tullut entistä lähemmäksi 38-vuotiaan miehen sydäntä.

”Losha” oli pelaajaurallaan suomalaisen jalkapallon ukkosenjohdatin. Äärimmäisen taitava, maalintekovoimainen, ratkaisukykyinen. Tuittupäinen, kärsimätön, vaikeasti tavoitettava. Hauska, veikeä ja toisaalta tulinen.

Keskiviikkona hän astuu Gazprom-areenalle Pietarissa katsojana koitokseen, jossa on kerran ollut myös pelaajana. Vuonna 2009 Suomi kohtasi Venäjän Olympiastadionilla, ja kyyti oli kylmää. Aleksandr Kerzhakov -show päättyi Suomen vinkkelistä 0–3.

Silloin Suomella oli kentällä Eremenkon veljekset Alexei nuorempi ja Roman, Jari Litmanen, Mikael Forssell, Sami Hyypiä, Petri Pasanen... ja nyt kokoelma pelaajia muun muassa Kyproksen liigasta ja Tanskan ykkösdivarista.

EM-kisoissa.

– Multa kysytään koko ajan Venäjällä, että miten ihmeessä tämä jengi on päässyt kisoihin. Mä sanon aina, että meillä on ennen kaikkea joukkue. Tämä joukkue on ”Riven” (valmentaja Markku Kanerva) näköinen. Kaikki tietävät koko ajan sataprosenttisesti, mitä tehdä. Kaikki tietävät roolinsa. Se on meidän ainoa mahdollisuus pärjätä, kun pelataan sellaista futista kuin nyt, Eremenko kertoo.

Tuoreessa Pallokerhon jaksossa ennakoidaan Suomen ja Venäjän kohtaamista. Jakson voi kuunnella alla olevasta soittimesta tai tästä.

Kumman puolesta Eremenkon sydän sykkii, sitä hän kiertelee. Tiedossa on sydännaruja kahdesta suunnasta kiskova ottelu.

– Huh. Toi on vaikea juttu. Vähän hirveä peli huomenna. Kaikki paineet ovat Venäjällä, kaikki kortit Suomella. En voi kuvitellakaan, millainen peli on tulossa, Eremenko päivittelee.

Lopulta hän päätyy tasapeliin. Hän ei usko Venäjän voittoon, toivoo hän sitä tai ei. Ainoastaan Suomesta puhuttaessa hän sanoo ”me”, eikä se tietysti yllätä. Onhan Kanerva hänelle hyvin tuttu, samoin entisiä pelikavereita ovat muiden muassa Teemu Pukki, Tim Sparv, Joona Toivio ja Jere Uronen.

– Venäjällä oli silloin 10 vuotta sitten ihan eri tason joukkue. Suomella oli myös tosi paljon kovia nimiä. Ero nyt on se, että Suomella on täydellinen valmentaja juuri tälle joukkueelle ja tähän tilanteeseen. Sitä sanon Venäjälläkin koko ajan: ei pidä olla isoin nimi valmentajana, vaan sopivin.

Pietariin matkustaneen otteluseurueen joukossa yksi ainakin tietää puolensa. Alexein poika Daniil on sataprosenttisesti Huuhkajien puolella.

– Poika kysyi, saanko laittaa Suomen paidan päälle. Jos olisi harjoituspeli tai semmoinen, millä ei ole niin väliä, niin sitten. Mutta huomenna on niin tärkeä peli, että parempi, ettei laita mitään paitaa päälle. Ei Suomen tai Venäjänkään, Alexei naurahtaa.

Eremenkon futisklaanin uusin pelimies on Alexei juniorin (vas.) poika Daniil (kesk.). Takana isä Alexei senior ja oikealla Roman.

– Jos Venäjä ei voita, ne on ulkona. Suomen paita pelin jälkeen voi olla 50/50. Toki pitää myös sanoa, että fanit ovat olleet täällä tosi rauhallisesti, ja olivat myös MM-kisoissa 2018.

Latvialaisen Spartaks Jurmalan urheilujohtajana jo neljättä vuotta toimivan Eremenkon mielestä venäläisfanien odotukset nousivat liian korkealle, kun Venäjän MM-kotikisat menivät yli odotusten kolme vuotta sitten. Nyt tiedossa saattaa olla kylmää kyytiä muiltakin kuin Belgialta.

Suomalaisille futisfaneille hän kertoo samassa yhteydessä ilouutisen. Rostovin akatemiassa pelaava 13-vuotias Daniil paitsi kannattaa Suomea, hän myös haluaa nimenomaan pukea Suomen paidan ylleen pelaajanakin, jos sille tasolle yltää.

– Suomelle pelaaminen on hänen unelmansa. Daniil on asunut vuoden Rostovissa akatemian tiloissa. Hän on nuori vielä, mutta innoissaan ainakin.