Nostalginen jalkapallomuseo odottaa suomalaiskävijöitä Pietarissa – ”Asunto nro 60” kertoo Neuvostoliiton EM-voitosta vuodelta 1960

Pietarin keskustassa aivan fanialueen vieressä toimii vastikään avattu jalkapallomuseo, jossa voi sukeltaa Neuvostoliiton urheilusankareiden arkeen vuodelta 1960.

Pietari

Suomalaisia jalkapallofaneja odotetaan Pietarissa jo muuallakin kuin keskustan terasseilla ja varsinaisella kisastadionilla Gazprom-areenalla.

Yksi tällainen paikka sijaitsee Talliaukion jalkapallokylän eli keskustan fanialueen lähistöllä osoitteessa Konjushennaja ploshtshadt 2B.

Kyseessä on EM-kisojen aattona avattu uusi jalkapallomuseo tai ehkä pikemminkin taitavasti toteutettu improvisoitu aikaloikka vuoteen 1960, jolloin Neuvostoliitto voitti historian ensimmäiset miesten jalkapallon EM-kisat Pariisissa. Museon nimi on Kvartira n:o 60 eli Asunto numero 60.

Vuoden 1960 EM-finaalissa Neuvostoliitolla oli vastustajanaan Jugoslavia, ja peli päättyi numeroin 2:1 Neuvostoliiton voittoon. Saavutusta pidetään yhä edelleen Neuvostoliiton ja sittemmin koko Venäjän jalkapallomenestyksen legendaarisena lähtölaukauksena.

Jalkapalloilijan kengät vuosimallia 1960.

Tältä näytti vuoden 1960 tyypillinen neuvostokeittiö eikä sen kummempia ollut edes maan jalkapallon sankareilla.

Museossa voi katsella myös harvinaisia videopätkiä neuvostojalkapallosta.

Yksi Neuvostoliiton sankareista oli maalivahti Lev Jashin, jolle on omistettu useita näyttelyesineitä museossa. Esillä on muun muassa harvinaista videomateriaalia, lehtileikkeitä, julisteita ja valokuvia.

Neuvostoliittolaisten jalkapallosankareiden arkeen voi tutustua myös katselemalla vuoden 1960 urheiluvarusteita ja asuntoon kerättyjä tyypillisiä neuvostoesineitä, jotka kertovat sen aikakauden varsin vaatimattomasta elämästä.

Suuressa roolissa museossa on radio ja sieltä tuleva autenttinen selostus, sillä vuonna 1960 neuvostokansalaisten ainoa laajasti saatavilla oleva media oli radio. Nikolai Ozerovin alkuperäisen selostuksen luultiin jo hukkuneen, mutta vuonna 2010 se löytyi Ostankinon arkistosta ensimmäistä kuutta minuuttia lukuun ottamatta.

Museon esittelykieli on venäjä, mutta suomalaisia faneja varten museo on varautunut järjestämään myös englanninkielisen oppaan. Koronarajoituksista johtuen museo pyytää ennakkoilmoittautumisia suuremmilta ryhmiltä, mutta yksittäisten kävijöiden on mahdollista päästä sisälle ilman etukäteisjärjestelyitä.

– Suomalaiset fanit ovat meille erittäin tervetulleita. Tänne voi tulla vain katselemaan, ja jos paikalla ei ole juuri sillä hetkellä englannintaitoista työntekijää, me järjestämme hänet paikalle, museosta kerrottiin tiistaina IS:lle.

EM-kisojen aikana kulku museolle on mahdollista ainoastaan Gribojedovin kanavan puolelta, Verikirkon sivustalta. Fanialueen läpi museolle ei pääse kulkemaan, vaan sinne on mentävä sisäpihan sokkeloiden kautta.

Jalkapallomuseon viereisissä tiloissa toimii Neuvostoliiton peliautomaateille omistettu elämysmuseo, jossa saa myös itse pelata.

Tämän pelin nimi on ”Onnistunut laukaus”. Sitä voi pelata kahdestaan parin kanssa.

Sisäänpääsy jalkapallomuseoon on ilmainen ja lisähoukuttimena on samassa yhteydessä toimiva neuvostoliittolaisten peliautomaattien elämysmuseo.

Karskilla kädellä toteutetut neuvostoliittolaiset pelikoneet eivät ole ainoastaan kaukaa katseltavina, vaan suurta osaa niistä pääsee pelaamaan, koskettelemaan ja testaamaan itse. Paikanpäällä pääsee myös maistamaan juomaa aidosta neuvostoliittolaisesta limsa-automaatista.