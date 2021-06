Ruotsin EM-ottelusta leimahti järkyttävä Instagram-kohu – ”Ihmiset ovat sairaita”

Ruotsalaishyökkääjä Marcus Bergin Instagram-tili täyttyi vihapostista.

Ruotsi onnistui maanantai-iltana nollaamaan Espanjan jalkapallon miesten EM-kisoissa. Espanja vyöryi keltapaitojen maalille, mutta ei saanut palloa mainiosti pelanneen Robin Olsenin selän taakse.

E-lohkon ottelu päättyi tulokseen 0–0.

Lue lisää: Espanja dominoi peliä täysin – sitkeä puolustustaistelu toi silti pisteen Ruotsille

Ruotsillakin oli paikkansa – ja yhden niistä missaaminen on nyt nostanut länsinaapurissa ison myrskyn.

Kokenut hyökkääjä Marcus Berg epäonnistui noin tunnin pelin kohdalla avopaikasta. Alexander Isak oli pohjustanut loistavan maalipaikan Bergille maalin eteen. Berg ei kuitenkaan saanut ohjattua palloa tyhjään maaliin.

Marcus Berg (vas.) keräili itseään epäonnistumisen jälkeen.

Ottelun jälkeen Bergin Instagram-tili täyttyi vihapostista, uutisoi muun muassa ruotsalaislehti Aftonbladet.

Hyökkääjää haukuttiin erinäisillä alentavilla ilmauksilla, ja hänen kansalaisuuttaan vaadittiin katkaistavaksi. Aftonbladetin mukaan vihapostia kertyi useita satoja viestejä.

Joukkuetoverit olivat Bergin, 34, tukena.

– Äärimmäisen surullista. Me voitamme yhdessä ja häviämme yhdessä, Alexander Isak kommentoi ottelun jälkeen tiedotustilaisuudessa.

– Tämä on naurettavaa, niin naurettavaa. En aio edes tuhlata energiaa tuollaiseen. Minä ja kaikki muut tietävät, kuinka tärkeä ”Mackan” on meille. Joten tuollainen on hyvin alhaista. Mackan tietää, että joukkue pitää hänen puoliaan, maalivahti Robin Olsen totesi.

Ruotsin tiedottaja Jakob Kakembo Andersson kertoi, että vihapostia tarkkaillaan ja uhkaavat viestit tallennetaan.

– Jos siellä on viestejä, jotka voi ilmoittaa poliisille, niin todennäköisesti tehdään, Kakembo Andersson totesi Expressenin mukaan.

Tiistaina Ruotsin jalkapalloliiton turvallisuuspäällikkö Martin Fredman vahvisti Aftonbladetille, että liitto tekee useammasta kommentista rikosilmoituksen.

Sittemmin Bergin sosiaaliseen mediaan on tulvinut myös tsemppiviestejä. Moni kommentoija on tuominnut ala-arvoiset kommentit.

– Ihmiset ovat sairaita. Että joku jaksaa aktiivisesti etsiä hänen Instagraminsa kommentoidakseen paskaa, päivitteli yksi Bergin tueksi asettunut.

Ruotsin EM-urakka jatkuu perjantaina, jolloin vastaan asettuu Slovakia.