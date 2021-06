EM-tuomio: Mitä Tanskalle lopulta tarjottiin Christian Eriksenin tapauksessa? ”Vaihtoehdot kuin mafian ehdotukset”

IS:n EM-tuomio arvioi kisoja jokaisena pelipäivänä.

Jalkapallon EM-kisojen neljäntenä pelipäivänä pelattiin lohkossa D ja lohkossa E. EM-tuomio niputtaa tuttuun tapaansa kisapäivän tapahtumat.

Tuomiossa ovat mukana jalkapalloasiantuntija Marko Rajamäki sekä toimittajat Saku-Pekka Sundelin ja Mika Halonen.

Fakta Maanantain EM-ottelut Skotlanti–Tshekki 0–2 Puola–Slovakia 1–2 Espanja–Ruotsi 0–0

Saku-Pekka Sundelin

Puheenaihe

Uefan viestintä Christian Eriksenin sydämenpysähdyksen jälkeen herättää suuria kysymyksiä. Parkenin stadionilla kuulutettiin lauantaina, että molemmat joukkueet halusivat jatkaa ottelua jo samana päivänä. Vaihtoehtoja oli todellisuudessa kolme. Jatkaa heti, pelata seuraavana päivänä tai antaa Suomelle luovutusvoitto. Uefa olisi voinut suoraan kertoa, että Tanskan joukkueen valinta ei ollut täysin vapaa, vaan enemmän kuin mafian ehdotukset, joista valitaan vähiten huonoin.

Punainen kortti

Puolalla olisi vuodesta toiseen eväitä vaikka mihin. Sillä on maailman parhaaksi valittu pelaaja Robert Lewandowski kärjessä, Juventuksessa pelaava maalivahti Wojciech Szczesny maalilla ja tukku muita huippuja. Silti joukkue on kontannut viime kisoissa. Lewandowski on maailmantähti, mutta hän elää myös tarjoilusta, jota Puolan paidassa tulee huomattavasti vähemmän kuin Bayern Münchenissa.

Tähti

Milan Skriniar–Robert Lewandowski 2–0. Slovakian pitkänhuiskeaa topparia on kosiskeltu isolla rahalla pois Interistä, mutta mikäs Serie A:n mestarin riveissä on ollessa. 26-vuotias puolustaja piti vaarallisen Lewandowskin täysin pihdeissään ja kävi kaiken lisäksi iskemässä Slovakian voittomaalin.

Tyyli

Nyhavnin fanialueella Kööpenhaminassa on ollut suhteellisen hiljaista, mutta sunnuntain Englanti–Kroatia-pelissä paikka sentään oli täynnä. Yksi herrasmies innostui Raheem Sterlingin maalista niin, että hän riisui vaatteensa ja hyppäsi mereen. Fanialue on yksi tyylikkäimmistä, mihin olen kisoissa kiertäneenä koskaan törmännyt.

Ilmiö

Michel Platini piti ideaa 12 ja lopulta 11 eurooppalaisen kaupungin EM-kisoista hullunkurisena, ja sitä ne ovat. Tuntuu, että EM-nurmilla pelattaisiin yhtätoista omaa jatkokarsintaturnausta. Kööpenhaminassa pelipäivänä riitti tunnelmaa, mutta muuten EM-kisat eivät juuri katukuvassa näy. Festivaalitunnelma ikävä kyllä puuttuu, kun kisat on hajautettu.

Marko Rajamäki

Puheenaihe

Suomen avausottelu puhuttaa edelleen. Julkisuudessa olevien tietojen mukaan ottelua jatkettiin pelaajien toiveesta. Vaihtoehtona oli jatkaa peliä samana iltana tai seuraavana päivänä. Tanskan legendan Peter Schmeichelin mukaan pelaajille annettiin todellisuudessa kolmaskin vaihtoehto: 0–3-luovutusvoitto Suomelle. Ainoa varma asia tässä tuntuu olevan Suomen joukkueen ja kannattajien tyylikäs käyttäytyminen.

Punainen kortti

Marko Arnautovicin käyttäytyminen 3–1 maalinsa jälkeen Pohjois-Makedoniaa vastaan sunnuntaina. Arnautovicin sanomiset jäivät vähän epäselviksi, mutta kehonkieli oli huonoa joka tapauksessa. Onneksi Itävallan kapteeni David Alaba puuttui peliin ja rauhoitti kiihtyneen joukkuekaverinsa. Arnautovic oli pahoillaan käyttäytymisestään pelin jälkeen. Syytä siihen olikin.

Tähti

Tshekkihyökkääjä Patrik Schick. Lukas Hradeckyn joukkuekaveri aloitti kisat kahdella upealla maalilla Skotlantia vastaan. Ensimmäisen maalin hän puski kahden skottipelaajan välistä rangaistusalueen sisältä. Toinen maali lähti ensimmäisellä kosketuksella lähes puolesta kentästä. Maali on turnauksen toistaiseksi hienoin yksilösuoritus.

Tyyli

Slovakian kokenut Marek Hamsik. Pitkään Napolissa ihastuttanut hyökkäävä keskikenttäpelaaja tuli tutuksi irokeesihiustyylistään. Ikää on nykyään 33 vuotta ja vauhti kentällä on vähän hidastunut, mutta irokeesi on pysynyt. Lisäksi kapteeni johdatti joukkueensa yllätysvoittoon Puolasta.

Ilmiö

Kaikkialla uskotaan oman joukkueen menestykseen. Skotlannin jalkapallomaajoukkue pelasi ensimmäisen arvoturnausottelunsa 23 vuoteen ja odotukset Britannian pohjoisosassa olivat suuret. Joukkueessa pelaa mm. Liverpoolin tähti Andrew Robertson ja Manchester Unitedin Scott McTominay. Skotlanti kuitenkin hävisi Tsekille 0–2 ja pettymys oli iso. Suomessa ja Slovakiassa tunnelmat ovat päinvastaiset.

Mika Halonen

Puheenaihe

Oleellisinta edelleenkin on vain ja ainoastaan Christian Eriksenin toipuminen. Oli kuitenkin karmeaa lukea, millaiseen tilanteeseen Uefa oli Tanskan joukkueen lauantaina laittanut. Kun pelaajat astuivat median eteen maanantaina, esimerkiksi Martin Braithwaite kertoi joukkueen valinneen kahdesta surkeasta vaihtoehdosta: joko pelataan heti tai seuraavana päivänä kello 12. ”Valitsimme vähiten huonon vaihtoehdon. Joukossamme oli monta pelaajaa, jotka eivät olleet pelikunnossa.” Samaa sanoi maalivahti Kasper Schmeichel: ”Meidät laitettiin mielestäni tilanteeseen, johon ei olisi pitänyt. Jonkun ylemmän tahon olisi pitänyt linjata, ettei nyt ole aika tehdä tällaista päätöstä.”

Punainen kortti

Skotlanti palasi arvokisanäyttämölle yli 20 vuoden tauon jälkeen. Se pääsi pelaamaan EM-kisojen avausottelunsa kotipyhätössään Glasgow’ssa. Kansallislaulujen ja alkuseremonioiden aikaan tunnelma oli riehakas ja tunteikas. Kun peli alkoi, ei taisteluilmeestä ollut tietoakaan. Skotit olivat kansallispukujensa mukaisesti turhan kilttejä – koko ottelussa Tshekkiä vastaan ei nostettu edes yhtään keltaista korttia. Vaisu, tylsä esitys. Perjantaina pelataan todella odotettu Skotlanti–Englanti. Toivottavasti skotit heräävät siihen mennessä.

Tähti

Slovakia. Italian mestaruuden Interissä voittanut Milan Skriniar piti pihdeissään Puolan hurjan Robert Lewandowskin ja iski vieläpä ottelun 2–1-voittomaalin. Koko Slovakin esitys oli raikas. Kisojen yllättävin voitto toistaiseksi. Slovakia on selvinnyt arvokisoissaan aina, 2010 MM-kisoissa ja 2016 EM-kisoissa, jatkoon alkulohkosta. Yllättääkö kokenut nippu taas kovassa lohkossa? Lähtökohdat Ruotsia ja Espanjaa vastaan ovat nyt mahtavat.

Tyyli

Itävallan hyökkääjä, muun muassa Werder Bremeniä ja West Hamia urallaan edustanut Marko Arnautovic on saanut tuittupään maineen. Arnautovic, 32, täräytti 3–1-osuman Pohjois-Makedonian verkkoon sunnuntaina – mutta sitten hänen tyylitajunsa petti taas kerran, ja pahasti. Arnautovic karjui jotain raivokkaasti vastustajien ja yleisön suuntaan. On epäilty, että hän huuteli albanialaistaustaisia vastustajiaan solvanneita huutoja. Varmaa tietoa huutojen sisällöstä ei ole, mutta joka tapauksessa Itävallan kapteeni David Alaba joutui puuttumaan tilanteeseen ja kirjaimellisesti tukkimaan Arnautovicin turvan. Arnautovic pahoitteli käytöstään Instagramissa ja kiisti rasismin.

Ilmiö

Otanta on vielä aivan turhan pieni, mutta antakaa nyt tällaisella tilastolla mässäillä. Kaikki paitsi puolustusformaatioita työkseen hinkkaavat futisnörtit haluavat nähdä maaleja! Viime EM-kisoissa 2016 nähtiin keskimäärin 2,12 maalia per ottelu. Se oli vähiten sitten vuoden 1980 kisojen. Nyt meneillään olevissa kisoissa oli ennen maanantai-illan Ruotsi–Espanja-ottelua nähty 2,67 maalia per ottelu. Toivotaan, että tahti jatkuu, sillä viimeksi yhtä paljon maaleja on nähty vuoden 2000 kisoissa.