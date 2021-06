EM-tuomio: Ovatko Suomi ja suomalaiset saaneet koskaan tällaista maailmanlaajuista hehkutusta?

IS:n EM-tuomio arvioi kisoja jokaisena pelipäivänä.

Jalkapallon miesten EM-kisat on potkaistu nyt kunnolla käyntiin. Lauantaina jalkapallo tosin menetti merkityksensä, kun Tanskan Christian Eriksen taisteli hengestään kentän pinnassa. Kaikeksi onneksi vaikuttaa siltä, että järkyttävästä tilanteesta selvittiin säikähdyksellä.

EM-tuomio niputtaa tuttuun tapaan kisatapahtumat. Tuomiossa mukana IS:n jalkapalloasiantuntija Marko Rajamäki sekä toimittajat Janne Oivio ja Tommi Koivunen.

Sunnuntain EM-ottelut: Englanti–Kroatia 1–0

Itävalta–Pohjois-Makedonia 3–1

Hollanti–Ukraina 3–2

Marko Rajamäki

Puheenaihe

Christian Eriksen. Lauantaisten tapahtumien jälkeen voidaan huokaista helpotuksesta. Nyt ollaan saatu vahvistus, että Eriksenin sydän pysähtyi ja hänet saatiin elvytettyä kentällä. Julkisuuteen ilmoitettujen tietojen mukaan hänen tilansa on nyt vakaa. Toivotamme hänelle ja hänen läheisille kaikkea hyvää.

Christian Eriksen oli katsojien mielessä sunnuntaisissa EM-otteluissa. Kuvassa Hollannin kannattajia. Hollanti voitti sunnuntain myöhäisottelussa Ukrainan.

Punainen kortti

Pelaajien koronatartunnat. Sekä Ruotsin että Espanjan joukkueissa on todettu kisoihin valmistavalla viikolla kaksi tartuntatapausta. Joukkueet kohtaavat toisensa maanantai-iltana Sevillassa. Toivotaan, ettei tapauksia ilmene lisää turnauksen aikana. Katsomoissa maskien käyttö on myös lähes kokonaan unohdettu, joten toivotaan, että tilanne on kontrollissa.

Tähti

Raheem Sterling. Manchester Cityn tähti teki tärkeän 1–0-voittomaalin Englannille ottelussa Kroatiaa vastaan. Englanti oli ennen tätä peliä yrittänyt voittaa EM-turnauksen avausottelun yhdeksän kertaa, mutta epäonnistunut jokainen kerta. Onko tämä voitto, jonkun ison alku? Voiko Englanti edetä aina mestaruuteen saakka? Vastaus saadaan seuraavan neljän viikon aikana.

Tyyli

Nuorten pelaajien jatkuva sisäänajo. Vasta 17-vuotias Jude Bellingham teki EM-historiaa. Englanti–Kroatia pelissä 82. peliminuutilla kentälle vaihdetusta Bellinghamista tuli kaikkien aikojen nuorin EM-turnauksessa esiintynyt pelaaja. Dortmundissa pelaavan nuorukaisen saavutus on huikea, kun miettii pelaajia, joita Englannilla oli varaa jättää kotiin.

Englannin Jude Bellingham teki EM-historiaa.

Ilmiö

Jalkapallo yhdistää. Tanskan puolustusministeri Trine Bramsen lähetti kirjeen kollegalleen Antti Kaikkoselle kiittääkseen Huuhkajien pelaajia ja kannattajia. Hieno ele Bramsenilta. Tulemme muistamaan Huuhkajien arvokisojen ensimmäisen ottelun aina.

Janne Oivio

Puheenaihe

Edelleen Tanska, Suomi ja Eriksen. Lauantain järkytyksestä on nyt siirrytty tiedonkeruuvaiheeseen. Enää ei kysytä mitä, vaan miksi. Ja miten. 29-vuotiaan ei kuuluisi saada sydänkohtausta. Vastaukset saattavat auttaa huippu-urheilijoiden terveyden tarkkailussa pitkälle tulevaisuuteen.

Punainen kortti

Rasismi (taas). Englannin ottelussa pelaajien polvistumiselle ei buuattu yhtä intohimoisesti kuin Venäjällä, mutta buuattiin silti. Muistutus: polvistumisella protestoidaan eriarvoisuutta ja rasismia. Jos siis buuaat tälle mielenilmaukselle, ilmoitat samalla vastustavasi yhdenvertaisuutta. On helppo sanoa, että on rasismia vastaan ja yhdenvertaisuuden puolesta, mutta teot puhuvat, eivät sanat. Näillä hetkillä ihminen näyttää, mitä hänen sydämessään oikeasti on – hyvässä ja pahassa.

Tähti

Goran Pandev. Jos kisojen kärkimaita leimaa yhä suurempi rohkeus peluuttaa nuoria, nojaa moni pienempi (myös Suomi) kokeneempiin pelaajiin. Harva on yhtä kokenut kuin 37-vuotias Pandev. Hän debytoi maajoukkueessa yli 20 vuotta sitten – 6. kesäkuuta 2001 – ja teki nyt uransa ensimmäisen arvokisamaalin ensiyrittämällä. Pandev ei ole enää huippuvuosiensa iskussa, mutta 120 maaottelun mies maalaa yhä maalleen.

Goran Pandev osui Pohjois-Makedonialle. Se oli tosin lopulta laiha lohtu, sillä Itävalta voitti ottelun 3–1.

Tyyli

Bielsismo. Valmentajalegenda Marcelo Bielsan kädenjälki näkyy näissä kisoissa, vaikka hän ei kisajoukkuetta valmennakaan. Kalvin Phillips, Englannin 25-vuotias keskikenttäpelaaja, pelasi vuosia anonyymiä divaripalloa Leedsissä ja vaikutti parhaimmillaan kelpo runkomieheltä. Bielsan alaisuudessa hän on kehittynyt pelipaikkansa tähdeksi ja on Englannin avauskokoonpanossa. Alustus Raheem Sterlingin maaliin oli upea osoitus paitsi pelaajan kehityksestä niin myös Bielsan kädenjäljestä häneen ja Englanninkin pelaamiseen.

Ilmiö

Ikä. Tai pikemmin sen puute. Tämä ei ole enää isäsi Englanti, jossa pelasi pääasiassa konkareita. Joukkueen keski-ikä, 25,2, on kisojen toiseksi matalin. Ja vaihdosta kentälle tulleesta Jude Bellinghamista, 17, tuli EM-historian nuorin kentälle päässyt pelaaja. Englanti alkaa enemmän ja enemmän muistuttaa sitä futiksen tiennäyttäjää, mitä sen olisi aina pitänytkin olla.

Tommi Koivunen

Puheenaihe

Suomi ja suomalaiset. Onko tällaista globaalia huomiota ja hehkutusta saatu koskaan aiemmin millään foorumilla? Huuhkajat ja suomalaiskannattajat tekivät huimaa PR-työtä viikonloppuna ja valaisivat synkkää viikonloppua ja lauantaita, joka onneksi päättyi olosuhteisiin nähden niin hyvin kuin mahdollista.

Punainen kortti

Eriksen, Wembleyllä pudonnut katsoja... Toivottavasti tällaisia tilanteita ei nähdä enää yhtään. Pahaa pelkään, että terveysasioista puhutaan vielä monta kertaa kisojen aikana: iso osa pelaajista on raatanut liki tauotta jo vuoden ajan, kun koronapandemia siirsi edelliskauden loppua. Samalla päättäjät suunnittelevat yhä lisää pelejä ja kilpailuja lisäämään pelaajien, ihmisten, rääkkiä.

Tähti

Raheem Sterling. Valintaa avauskokoonpanoon kritisoitiin, mutta Sterling hiljensi ainakin osan arvostelijoista voittomaalilla. Lontoossa kuultiin taas buuauksia ennen ottelua polvistuneille pelaajille. Sterling on saanut brittiläisen imperiumin ritarikunnan MBE-arvonimen rasisminvastaisesta työstään.

Raheem Sterlingin (edessä) osuma toi Englannille voiton Kroatiasta.

Tyyli

Jesse Lingard pelasi huiman kevätkauden mutta putosi niukasti Englannin kisajoukkueesta. Sunnuntaina hän seurasi ottelua lontoolaisella terassilla kansan keskellä pelikaverinsa Declan Ricen pelipaidassa kannustaen joukkuetta ja jakaen halukkaille nimikirjoituksia.

Ilmiö

Englannissa kannattaa olla oikea laitapakki. Gareth Southgate valitsi ryhmään peräti neljä saman paikan pelaajaa. Jo sitä taivasteltiin, ja sunnuntaina kulmakarvat nousivat taas, kun heistä kaksi oli kokoonpanossa: Kyle Walker oikealla ja Kieran Trippier vasemmalla. Mitähän miettivät unelmakauden pelannut Luke Shaw ja Ben Chilwell, vaspat, joista kumpikaan ei päässyt pelaamaan?