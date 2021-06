Ukrainan EM-pelipaita suututtaa Venäjällä – nyt kohusta jyrähti Vladimir Putin

Uefa hyväksyi Venäjällä kohua herättäneen Ukrainan pelipaidan pääosin.

Ukrainan EM-kisoihin valmistautuvan jalkapallomaajoukkueen pelipaita nosti aiemmin tällä viikolla kohun Venäjällä. Ukrainan keltasinisen paidan etupuolta koristaa Ukrainan valtion ääriviivat, joihin on sisällytetty myös kiistelty Krimin alue.

Krim on kansainvälisen oikeuden mukaan edelleen osa Ukrainaa ja Venäjä on liittänyt sen laittomasti itseensä. Paidassa on lisäksi nationalistisina pidettyjä lausahduksia, jotka usein liitetään Ukrainan itsenäistymistaisteluihin, kuten ”Kunnia Ukrainalle!”.

Ukrainan jalkapalloliiton presidentti Andrei Pavelko ja päävalmentaja Andrei Shevtshenko antoivat julkisen tukensa paidoilla, kun taas Venäjän valtionduuma tuomitsi paidat kutsuen niitä muun muassa ”poliittiseksi provokaatioksi”.

Nyt asiaa on kommentoinut myös Venäjän presidentti Vladimir Putin.

– Ukrainan kanta, joka laiminlyö Krimin kansan tahdon, on hyvin tiedossa, joten tässä heidän jalkapallomaajoukkueensa uudessa asussa ja niemimaan kuvassa ei ole mitään uutta, Putin sanoi tv-kanava Russia-24:n haastattelussa Venäjän uutistoimisto Tassin mukaan.

Putinin mielestä ukrainalaiset eivät kunnioita demokratiaa. Presidentti kuitenkin totesi, että Ukrainan pelipaita ei loukannut häntä.

– Ukrainan viranomaisten kanta Krimiin on meillä hyvin tiedossa. He laiminlyövät krimiläisten tahdon, mikä ei myöskään sovi ymmärrykseen demokratian merkityksestä, Putin sanoi.

Putin muistutti, että Krimin kansa ilmaisi vuoden 2014 kansanäänestyksessä halunsa liittyä osaksi Venäjää, mutta ”Ukrainan viranomaiset eivät tunnusta tätä”.

Vuonna 2014 Krimillä järjestetyssä pikaisessa kansanäänestyksessä Krimin vaaliviranomaisten mukaan 96,77 prosenttia halusi liittää alueen Venäjään. Länsimaat, myös Suomen ulkoministeriö, tuomitsivat äänestyksen laittomana ja Ukrainan perustuslain vastaisena.

Pelipaidassa lukee ”Kunnia Ukrainalle!”. Sille sloganille Uefa antoi vihreän valon, mutta ”Sankareille kunnia!” määrättiin poistettavaksi.

Perjantai-iltana alkavat EM-kisat järjestävä Euroopan jalkapalloliitto Uefa päätti torstaina, että Ukrainan pelipaidoissa näkyvä kartta on hyväksyttävä. Uefan päätöksen mukaan Ukrainan pelipaidoissa näkyvän kartan rajat noudattavat YK:n hyväksymiä virallisia valtioiden rajoja, uutisoi muun muassa ESPN.

Venäjän liitto oli aiemmin kannellut Ukrainan pelipaidoista Uefalle. Myös venäläinen lainsäätäjä Dmitri Svishtsjov oli vaatinut Uefaa reagoimaan.

– Antakaa sitten meidänkin pelaajien mennä kentälle paidoissa, joissa on Venäjän imperiumin ääriviivat, joihin lukeutuvat Puola, Ukraina ja Suomi, Svishtsjov latasi.

Kartan ääriviivojen lisäksi Uefa näytti vihreää valoa ”Kunnia Ukrainalle!” -sloganille.

Sen sijaan toisen sloganin, ”Sankareille kunnia!”, Uefa määräsi poistettavaksi.

– Noiden kahden iskulauseen yhdistelmän katsotaan olevan luonteeltaan selvästi poliittinen, ja sillä on historiallinen sekä militaristinen merkitys, UEFA totesi lausunnossaan.

Myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on antanut tukensa sekä pelipaidalle että maajoukkueelle. Hän julkaisi keskiviikkona Instagramissa selfien kyseinen pelipaita yllään.