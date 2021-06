Tanskan valmentaja hehkutti Suomen saavutuksia – ”Ei ole sattumaa”

Keskikenttätähti Christian Eriksen on vaikuttunut Teemu Pukista.

Kun Tanska ja Suomi aloittavat jalkapallon EM-urakkansa lauantaina Kööpenhaminassa, kyseessä on historiallinen ottelu. Suomi on ensimmäistä kertaa mukana miesten EM-lopputurnauksessa, ja Tanska on ensimmäistä kertaa kisaisäntänä.

– Ei se muuta sitä, miten lähestymme pelejä, mutta tämä on meille todella erityinen turnaus, Tanskan päävalmentaja Kasper Hjulmand sanoi hiljattain kansainvälisessä etälehdistötilaisuudessa viitaten kotiyleisöön.

Tanska ei järjestä lopputurnausta yksin, sillä kisoja pelataan 11 kaupungissa eri puolilla Eurooppaa. Hjulmandin suojatit pelaavat alkulohkon kolme otteluaan Parkenin stadionilla Kööpenhaminassa. Parkenilla nähdään myös yksi neljännesvälierien otteluista.

– Siitä tulee todella, todella erityistä, Tanskan keskikenttätähti Christian Eriksen intoilee Kööpenhaminan peleistä.

Täysiä katsomoita ei Parkenilla nähdä koronavirustilanteen takia. Lauantaina paikalle otetaan 15 900 katsojaa, mutta turnauksen edetessä yleisömäärä nousee torstain linjauksen mukaan 25 000:een.

Hjulmandin miehistö on ollut tänä vuonna vahva, sillä joukkue voitti maaliskuun kolme MM-karsintaotteluaan yhteismaalierolla 14–0. EM-turnaukseen yltäneestä Itävallasta Tanska haki 4–0-vierasvoiton. EM-kisoissa Tanska pelannee ryhmityksellä 4–3–3 tai 4–2–3–1.

Vaikka Eriksenin, Kasper Schmeichelin, Pierre-Emile Höjbjergin, Andreas Christensenin, Simon Kjärin ja kumppaneiden tähdittämä Tanska on Suomi-pelissä voittajasuosikki. Hjulmand odottaa vaikeaa ottelua.

– Ei ole sattumaa, että Suomi on lopputurnauksessa mukana. Suomi on hyvin organisoitu joukkue, jota on vaikea voittaa. He pelasivat todella hyvän ottelun esimerkiksi Ranskaa vastaan ja ovat saaneet muitakin hienoja tuloksia suuremmilta mailta, Hjulmand mainitsee.

Hjulmand uskoo EM-innon potkivan debytantti Suomea eteenpäin. Hän muistelee vuotta 1984, jolloin Tanska selvisi EM-lopputurnaukseen ensimmäisen kerran vuoden 1964 jälkeen.

– Suomen kansa kokee samanlaisen innostuksen tänä kesänä. Se antaa heille paljon energiaa. Suomi tekee kaikkensa saadakseen tuloksia. Siitä tulee vaarallinen ottelu.

Monet Huuhkajien viime vuosien runkomiehistä ovat pelanneet jossain vaiheessa uriaan Tanskan liigassa. Yksi heistä on kapteeni Tim Sparv, joka edusti pitkään Midtjyllandia.

– Sparv on vahva persoona ja hyvin fiksu keskikenttäpelaaja, Hjulmand sanoo.

Teemu Pukki ei ole jäänyt Hjulmandilta ja Erikseniltä pimentoon. Eriksen sanoo huomioineensa Pukin jo suomalaisen pelatessa tanskalaisseura Bröndbyssä.

– Vahva viimeistelijä. On hyvin vaikuttavaa, mitä hän on tehnyt Englannin mestaruussarjassa ja Valioliigassa, Eriksen sanoo.

Tanskan jalkapallohistorian suuri hetki koettiin 1992, kun maa jyräsi kaikkien yllätykseksi miesten Euroopan mestaruuteen.

– Jokainen tanskalainen tietää, mitä vuonna 1992 tapahtui. Se on kaikkien vuosien jälkeenkin asia, jonka ihmiset muistavat. Silloin turnauksessa oli vain kahdeksan joukkuetta, joten nämä ovat täysin erilaiset kisat, Eriksen sanoo.

Myös Hjulmand toppuuttelee vertailuja Tanskan EM-kultavuoden ja nyt alkavan turnauksen välillä.

– Meillä on vahva usko mahdollisuuksiimme, ja annamme itsemme haaveilla isosti. Jos ei usko, asiat eivät tapahdu. Samalla emme ajattele itsestämme liikoja, mutta kuka tietää, Hjulmand tiivistää.