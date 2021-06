Joel Pohjanpalo piruili Lukas Hradeckylle – maalivahti kuittasi terävästi takaisin: ”Saatte päättää, kumpi meistä puhuu totta”

Lukas Hradecky ja Joel Pohjanpalo olivat eri mieltä siitä, mitä Huuhkajien harjoituksissa on tapahtunut.

Terijoki

EM-kisojen alkuun on enää tovi, mutta Huuhkajissa ei ole tietoakaan ylimääräisestä jännityksestä. Huumori kukkii. Hyökkääjä Joel Pohjanpalo ja maalivahti Lukas Hradecky nokittelivat torstaina lehdistötilaisuudessa maalintekoharjoituksista.

– Lukelta (Hradecky) voi kysyä, miten olen osunut maalipuiden väliin. Hyvin olen omasta mielestäni osunut. Ei Luke ole monta saanut kiinni, Pohjanpalo sanoi kasvot peruslukemilla.

Hradecky kiemurteli malttamattomana odottaessaan vastausmahdollisuutta ja ampui terävästi vastapalloon heti vuoron saatuaan.

– Oletteko huomanneet, että meillä on ekaa kertaa minun aikanani joukkueessa kaksi huoltajaa? Palloja on lähtenyt sen verran aitojen yli, että on tarvittukin kaksi äijää hakemaan niitä. Saatte itse päättää, kumpi meistä puhuu totta, Hradecky virnuili.

Huuhkajat lentää EM-kisojen majapaikastaan Venäjältä perjantaina Tanskaan, jossa se kohtaa EM-avauksessaan Tanskan lauantaina.

Hradecky kehittyi huippumaalivahdiksi juuri Tanskan-vuosinaan. Hän edusti Esbjegiä 2009–2013 ja Bröndbytä 2013–2015 ennen siirtymistään Saksan Bundesliigaan.

– Entistä enemmän löytyy näytönhaluja. Se aika mitä Tanskassa olin, kehitti minua pelaajana – jopa niin paljon, että pystyn nyt auttamaan kaatamaan Tanskaa, Hradecky sanoi.

Joel Pohjanpalo (oik.) kertoi oman versionsa maalintekoharjoituksista. Lukas Hradecky kuunteli kiinnostuneena vieressä.

Lauantain ottelustadion eli Kööpenhaminan Parken nostattaa lämpimiä muistoja. Hradecky juhli siellä Tanskan cupin voittoa 2013.

– Hienoa palata Parkenille – tällä jengillä varsinkin.

Suomi lähtee Tanskaa vastaan selkeänä altavastaajana.

– Tanskalla on maailmanluokan pelaajia joka pelipaikalle, jopa parempia kuin meillä. Olemme kuitenkin osoittaneet, että olemme enemmän kuin osiemme summa. Vaikeaa tulee, mutta pysäyttämiskeinoja löytyy.

– Kisat ovat aika unelmien täyttymys meille kaikille. Monille on herkkä hetki, kun Maamme-laulu pamahtaa soimaan Parkenilla ja Suomi vihdoinkin pelaa arvokisoissa.

Ottelua edeltävistä rutiineistaan hän kertoi tyypilliseen tyyliinsä eli suorasanaisesti.

– Otan yleensä yleisölle painetun ottelulehtisen ja menen matsipaskalle.

Rempseästä huumoristaan tunnettu maalivahti ei ole Huuhkajissa ainoa hengenluoja.

–Meillä on useita johtavia pelaajia. Tärkeintä on se, ettemme ota turhia paineita ja rupea pelkäämään.

Lukas Hradeckystä tulee pian Suomen A-maajoukkueen ennätysmaalivahti.

Kun Suomi varmisti EM-kisapaikkansa marraskuussa 2019, Hradecky esiintyi villeissä voitonjuhlissa huuhkajamaski päässään. Hänellä on maski mukana myös EM-kisoissa.

– Se oli ensimmäinen asia, jonka pakkasin mukaan! Meillä on matsin jälkeen pikku rituaali, että Man of the Match esiintyy siinä. On pikku liitelyt joukkueen edessä, maalivahti kertoi.

Hradecky on pelannut urallaan 65 A-maaottelua. Hän nousee pian eniten A-maaotteluita pelanneeksi suomalaismaalivahdiksi.

Ennätystä pitää vielä tällä hetkellä hallussaan Huuhkajien nykyinen maalivahtivalmentaja Antti Niemi, joka pelasi urallaan 67 A-maaottelua.

– Tarkoittaa, että pääsee valiojoukkoon. Nämä ottelut mitä olen tässä joukkueessa pelannut tekevät minut varmasti eniten ylpeäksi, mitä olen urani aikana saavuttanut. Jos maalivahtivaltikka siirtyy minulle, se on hieno bonus. Pääasia kuitenkin on, että otamme kisoissa pisteitä, Hradecky sanoi.

Lue lisää: Miten, missä ja milloin? Nämä asiat kaikkien on hyvä tietää jalkapallon EM-kisoista

Lue lisää: Katso tästä EM-kisojen koko otteluohjelma!

Lue lisää: Urheilulehti: Katiska on valmiina - näin Huuhkajat aikoo houkutella vastustajansa ansaan

Lue lisää: Tästä on glamour kaukana – näin karuissa oloissa Suomi punoo viimeiset juonensa historiallisiin kisoihin

Lue lisää: Näin Huuhkajat syö EM-kisoissa – kokki kertoo pelaajien käyttämästä ”taikajuomasta”: ”Ainoat, joita toimme Suomesta”

Lue lisää: Huuhkajien Mika Nurmela paljasti erikoisen rentoutumisriitin – taustalla yllättävä yhteys Afrikkaan