Ulkomaiden koronatilanne pelästytti jalkapallofanit – EK:n pomo Ilkka Oksala jyrähti kisoihin matkaaville: ”Itsekkyytenne on rajatonta”

Tanskan ja Pietarin pahentuva koronatilanne on saanut monet tekemään kipeitä päätöksiä.

Monet, joiden suunnitelmissa oli matkata paikan päälle katsomaan jalkapallon EM-kisoja, ovat peruneet lippuja vielä viime hetkillä.

Asiasta torstaina twiittasi Elinkeinoelämän keskusliiton työelämäasioista vastaava johtaja Ilkka Oksala.

– Peruutin otteluliput, lentoliput ja hotellivarauksen Kööpenhaminaan koko perheemme osalta. Päätös oli todella raskas, mutta viisas. Siksi suhtaudun todella jyrkästi pelejä katsomaan lähteviin, erityisesti Pietariin matkustaviin. Itsekkyytenne on rajatonta, Oksala kirjoitti Twitterissä.

Oksala sai nopeasti useita vastauksia ja tukea päätökselleen.

– Tämän piti olla meilläkin isän ja kuusivuotiaan pojan juttu. Sellainen, mitä muistellaan sitten vanhempana, yhdessä. Kovasti odotin ja raskaalta tuntui, mutta sama päätös. Osin myös siksi että liian raskas reissu noin pienelle, kirjoitti Pasi Vuorinen.

– Reissut on peruttu tosiaan itselläkin. Harmillinen homma, komppasi koulutuspolitiikan erityisneuvonantaja Mika Pakkari.

– Tein täsmälleen saman Pietarin osalta ja harmittaa kyllä vieläkin. Mitään muuta en kuitenkaan nähnyt mahdollisena, totesi Helsingin kaupunginvaltuutettu Dan Koivulaakso.

Suomi pelaa perjantai-iltana alkavissa jalkapallon EM-kisoissa alkulohko-ottelunsa Pietarissa ja Kööpenhaminassa.

Torstaina Helsingin Sanomat kertoi, että Huuhkajien kannattajayhdistys järjestää 250 fanille lennot Kööpenhaminaan ja 1 500:lle bussimatkat Pietariin. Lisäksi otteluihin matkannee rutkasti yksittäisiä kisaturisteja.

Epidemiatilanne sekä Tanskassa että Venäjällä on kuitenkin selvästi huonompi kuin Suomessa. Tanskan ilmaantuvuusluku (uudet tartunnat kahden viikon aikana / 100 000 asukasta) on 224, Venäjällä Pietarin alueella se on myös yli 200. Suomen ilmaantuvuusluku on 27,7.