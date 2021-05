Kahta huippukiekkoilijaa epäillään raiskauksesta – Brynäs julkaisi jyrkkäsanaisen tekstin

Ruotsalaisseura Brynäs IF on vakavan skandaalin kourissa.

Ruotsalaislehti Expressen kertoo, että kahta Brynäs IF:n pelaajaa epäillään raiskauksesta. Toinen heistä on tällä hetkellä pidätettynä, toinen vangittuna.

Brynäs pelaa Ruotsin jääkiekon miesten pääsarjassa eli SHL:ssä. Kuluvalla kaudella Brynäs jäi sarjassa toiseksi viimeiseksi ja varmisti sarjapaikkansa vasta voittamalla putoamiskarsinnassa HV71:n.

Skandaali sai alkunsa viikko sitten, kun Brynäsin pelaaja pidätettiin epäiltynä raiskauksesta ja pahoinpitelystä. Tällä viikolla pidätettiin toinen Brynäsin pelaaja epäiltynä raiskauksesta.

Expressenin mukaan rikosepäilyjen kohteena olevat pelaajat pelasivat vielä Brynäsin ja HV-71:n välisessä karsintasarjassa.

Brynäs julkaisi tiistaina nettisivuillaan tiedotteen.

– Juuri nyt kaksi pelaajaamme on epäiltyinä rikoksista, jotka ovat täysin yhteen sovittamattomia seuran arvojen kanssa. Tätä ei voida hyväksyä, ja Brynäs haluaa voimakkaasti sanoutua irti rikoksista, joista pelaajiamme epäillään. Olemme pitäneet tätä itsestäänselvyytenä, ja jos seuran aikaisempi hiljaisuus on luonut väärän käsityksen, pyydämme siitä anteeksi, etenkin rikosten uhreilta.

Brynäs IF, jonka kotipaikka on keskisessä Ruotsissa sijaitseva Gävle, vetoaa myös avoimemman kiekko- ja urheilukulttuurin puolesta.

– Niiden on maksettava, joille velka kuuluu – tekijöille, jos heidät todetaan syyllisiksi. Mutta emme voi täysin luistaa, koska meillä työnantajilla on suuri vastuu. Valitettavasti miesten naisiin kohdistama väkivalta on yhteiskunnallinen ongelma, jota esiintyy kaikissa ammattiryhmissä ja yhteiskuntakerroksissa.

– Machokulttuuri ja miesvaltaiset normit eivät kuulu tulevaisuuden kiekkoon. Urheilun on oltava avointa ja osallistavaa. Nämä syytökset kohdistuvat yksilöihin, ei Brynäsiin, mutta myös seurana meidän on kannettava vastuuta.

Brynäs kertoo olleensa asiasta yhteydessä Ruotsin jääkiekkoliittoon sekä useisiin järjestöihin, kuten väkivallan uhriksi joutuneita tai sen uhkaa kokeneita naisia tukevaan Blåklockaniin.