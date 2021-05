Kommentti: Suomen Mestis on henkitoreissaan, Ruotsissa divarijengit pelaavat liigakullasta – kaikki on mahdollista, kun urheilua ei viedä pois urheilusta

Rögle on pelannut 2000-luvulla 13 vuotta toiseksi korkeinta sarjatasoa, eikä ollut ennen tätä kevättä koskaan voittanut yhtäkään pudotuspeliä. Nyt se pelaa SHL:n finaalisarjassa, kirjoittaa Pekka Holopainen.

Valkopaitainen Rögle on ollut kauden 2020–2021 huikea kiekkotarina Ruotsissa. Finaaleissa pelaava skoonelaisseura ei ollut ennen tätä kevättä koskaan voittanut yhtään pudotuspeliä.­

Ruotsin toiseksi korkeimman sarjatason, Hockeyallsvenskanin, runkosarjan kärki näytti kaudella 2010–11 tältä: Växjö Lakers, Rögle BK ja Örebro HK.

Ruotsin korkeimman jääkiekkosarjan eli SHL:n lopullinen kärki saatetaan maanantai-iltana kirjoittaa täsmälleen samaan muotoon, kun finaalisarjaa voitoin 3–1 johtava Växjö saa ensimmäisessä katkaisupelissä kotijäälleen Röglen. Välierissä pudonneen Örebron kausi on ohi.

Lakers oli keväällä 2011 kolmikosta ainoa, joka onnistui nousemaan pääsarjaan, jossa seura on sittemmin voittanut jo kaksi mestaruutta. Kauden megatarina on kuitenkin Rögle, joka on pelkästään 2000-luvulla pelannut kakkostasolla peräti 13 kautta. Pienessä skoonelaisessa Ängelholmin kunnassa operoiva seura ei ennen tätä kevättä ollut voittanut edes yhden yhtä pudotuspeliä.

Otetaanpa vertailu Pohjanlahden tälle puolelle. Suomen Mestiksessä kevään 2011 kärkitrio oli Jukurit, KooKoo ja Sport, joista jokainen on sittemmin lisenssimenettelyn kautta saanut armon pelata SM-liigassa. Sen sulkeminen aloitettiin, toki vaiheittain, vuonna 2000. Tämän ratkaisun viisaudesta tai lyhytnäköisyydestä riittää mielipiteitä, viime aikoina enemmän jälkimmäisen näkemyksen hyväksi.

Suomalainen pääsarjajääkiekko on tiensä tässä asiassa kuitenkin tällä erää valinnut, vienyt siis tavallaan urheilun ja kilpailun pois urheilusta. Mestis on aivan henkitoreissaan, eikä kai siitäkään aikuisten oikeasti synny väittelyä, kumman maan pääsarja on kansainvälisesti, urheilullisesti, taloudellisesti ja imagollisesti ylivoimainen.

Yhtä painavinta syytä ei tarvitse kaukaa hakea: jokaista ruotsalaista seuraa uhkaa joka kausi putoaminen pääsarjasta, olipa sitten millainen perinnemenestyjä hyvänsä. Hanskojen heittäminen tiskiin ja joukkueen tyhjennysmyynti – Suomessa murheellisen tuttua tarinaa – ei ole vaihtoehto. Unelmat ja uhat ovat kylmässä tasapainossa.

Tästä pyhästä periaatteesta pidetään tinkimättömästi kiinni, vaikka se joskus tarkoittaa todella isoa ruumista. Vuosien mittaan kymmenien huikeiden suomalaistenkin vahvistama HV71 hakee ensi kaudella vauhtia Hockeyallsvenskanista. Jönköpingin ylpeys voitti viidesti Ruotsin mestaruuden 1995–2017.

Siinä missä tällainen kohtalo Suomessa olisi tietysti suljetussa sarjassa mahdoton, se kuvitteellisessakin maailmassa olisi seuralle täydellinen fiasko. Tämän tekstin ensimmäinen kappale valaisee konkreettisesti, että Ruotsissa se taas voi tarkoittaa vain väliaikaista takaiskua ja lyhyttä käväisyä erittäin elinvoimaisessa kakkossarjassa ja dramaattisessa, aina jännittävässä karsintasarjassa.

Voi se tarkoittaa muutakin: toinen länsinaapurin klassikkoseura, mm. Peter Forsbergille, Henrik ja Daniel Sedinille sekä Markus Näslundille kiekko-opit antanut MoDo on majaillut kakkostasolla jo viisi vuotta. Tätä kutsutaan kilpaurheiluksi, ruotsiksi tävlingsidrott.

Ruotsissakin on esitetty vuosien varrella ajatusmalleja, joissa pääsarjan voisi sulkea tai ainakin siitä putoaminen pitäisi kabineteissa kirjoittaa huomattavasti vaikeammaksi ja epätodennäköisemmäksi. Ehdotukset on aina kylmästi torpattu.

Tässä on jotain samaa jylhää periaatteellisuutta kuin saksalaisissa jalkapalloseuroissa, joissa omistusmuoto estää urheilulle vieraat, puhtaasta rahanhimosta kumpuavat itsekkäät operoinnit.

Röglen tähtipuolustajat, Leijonistakin tutut Kari Eloranta (vas.), Arto Ruotanen ja Kari Suoraniemi lukivat syksyllä 1995 lehdestä, miten olivat onnistuneet edellisillan ottelussa.­

Maanantaina selkä seinää vasten pelaavaa Rögleä edustaa suomalaisista tällä kaudella Olli Palola. Huomattavasti nimekkäämpiäkin härmäläisiä on Ängelholmissa nähty. Tähtipuolustaja Kari Eloranta ihmetteli syksyllä 1991, miksi hän sai parikseen hädin tuskin 17-vuotiaan pojan. No, tuo poika oli sittempi seuran suurlegenda Kenny Jönsson, eikä Elorannan hämmästely kauan kestänyt.

Helmikuussa 2006 pitkän NHL-rupeaman jälkeen taas Rögleä edustanut Jönsson valittiin Torinon olympiaturnauksen parhaaksi puolustajaksi. Erityisen kiinnostavan asiasta tekee se, että hän oli tuolla kaudella divariseuran pelaaja. Päävalmentaja Bengt-Åke Gustafssonin suomalaiskollega Erkka Westerlund tuskin kovasti Mestikseen kuikuili, kun rustasi kokoonpanoaan kyseiseen turnaukseen.

Ja vielä:

Aitajuoksija Annimari Korte kertoo tuoreessa elämäkerrassaan hauskan tarinan nyrkkeilytähti Anthony Joshuasta, johon tutustui aikanaan Lontoossa. Joshuaa seuraa Twitterissä 3,3 miljoonaa ihmistä. Joshua itse taas seuraa vain 191:tä – joukossa mm. Barack Obama, Mike Tyson, Tiger Woods, Floyd Mayweather, Liam Gallagher ja tietysti Annimari Korte.