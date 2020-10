Koronavirus pakotti Leksandin keskeyttämään toimintansa – SHL:ssä runsaasti ottelusiirtoja

Koronavirus kurittaa Ruotsin jääkiekon pääsarjaa SHL:ää.

Leksands IF ilmoitti torstaina, että sen harjoitukset ja ottelut on peruutettu 6. marraskuuta asti. Joukkueen seuraavaksi ottelupäiväksi on kaavailtu 10. marraskuuta.

Seura ilmoitti tiistaina, että sen miesten edustusjoukkueesta löytyi ensimmäiset koronavirustartunnat. Kyseiset pelaajat ovat asianmukaisesti eristettyinä, Leksand ilmoitti.

Aiemmin korona oli iskenyt Leksands IF:n juniori- ja naisjoukkueisiin.

Leksandia edustavia suomalaispelaajia ovat maalivahti Janne Juvonen ja hyökkääjä Otto Paajanen.

Leksandin joukkueesta ei valittu yhtään pelaajaa Karjala-turnaukseen, joka pelataan Helsingissä 5.–8 marraskuuta. Naisten, poikien ja tyttöjen maajoukkuetehtäviin valittuja oli kahdeksan, muun muassa Naisleijonien Eveliina Suonpää.

Leksandin lisäksi SHL:n seuroista Linköpingin, Luulajan sekä Djurgårdenin – ja luonnollisesti niiden vastustajien – otteluita on jouduttu siirtämään. SHL:n otteluja on jouduttu siirtämään alkuperäisestä ottelukalenterista poikkeaviin ajankohtiin toistaiseksi 14.

Luulaja on ajanut toimintansa tilapäisesti alas Leksandin tapaan.