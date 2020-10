Leijonahyökkääjä Juhani Tyrväinen kertoo korona-arjesta Ruotsissa – ”Aika kolkkoja pelejä ne ovat”

Juhani Tyrväisen toinen kausi SHL:ssä on pelillisesti alkanut samalla tavalla kuin ensimmäinenkin. Tunnelmallisesti tilanne kaukalossa on täysin erilainen.

Juhani Tyrväisellä, 30, ja Luulajan ylpeydellä Luleå HF:llä menee kaukalossa kuin viime kaudella.

Silloin Luleå voitti SHL:n runkosarjan näytöstyyliin. Mestaruudesta perinteikäs seura ei päässyt pelaamaan, kun kausi keskeytyi koronaviruspandemian takia.

Sama tahti on jatkunut tänä syksynä, sillä joukkue on jatkanut ”omalla paikallaan” sarjan kärjessä, joskin ottelun enemmän pelannut Frölunda kiilasi lauantaina edelle keskinäisen pelin voitolla.

– Samanlainen sapluuna on kuin viime kaudella. Emme ole paljoa muuttaneet pelikirjallisesti, ja joukkuekin on pysynyt pitkälti samana. Sama ratas pyörii kuin viime keväänä. Luottavainen fiilis on jääkiekon puolesta, Tyrväinen summaa IS:lle.

– Mutta kuten kaikkialla muuallakin maailmassa, paljon on kysymysmerkkejä.

Jääkiekkoilijoiden arjessa koronavirus on Ruotsissa näkynyt vielä selkeämmin kuin vaikkapa Suomessa, sillä tiukkojen yleisörajoitusten takia peleihin on päästetty vain 50 katsojaa. Marraskuun alusta lähtien katsomoihin saa ottaa 300 henkilöä.

– Aika kolkkoja pelejä ne ovat. Vaikka kentällä keskitytään peliin ja annetaan kaikkensa, niin kyllä katsojien puuttuminen vain vaikuttaa yleistunnelmaan. Eivät lauantain kotipelit tunnu nyt ihan samalta kuin katsojien kanssa.

Jääkiekkopelit ovat tapahtumia, jotka elävät katsojien ja pelaajien symbioosista. Siitä, kuinka yleisö sytyttää pelaajat ja pelaajat kaukalossa yleisön.

– Juuri näin. Tilanne on kyllä ikävä. Naureskelimme joukkueessa, kun pelasimme Växjötä vastaan himassa ja teimme minuuttia ennen loppua 2–1-voittomaalin, että mikä olisi fiilis ollut katsojien kanssa...

Tyrväinen ei ole juurikaan seurannut ruotsalaista mediaa eikä ole niin perillä julkisesta keskustelusta ja väännöstä rajoituksiin liittyen, mutta asia on ollut esillä myös pukukopissa.

– Siitä on puhuttu, että politiikassa ja byrokratiassa on haastavaa saada samat säännöt kaikille. Lätkäpeliin ei saa tulla, mutta ruotsalaiset puhuivat siitä, miten esimerkiksi Tukholmassa avattiin yökerho, ja sieltä levisi videoita, kun tanssilattia on täynnä maskittomia ihmisiä.

Torstaina Ruotsin viranomaiset ilmoittivatkin rajoituksista, joiden myötä yökerhoihin sallitaan vain 50 ihmistä kerrallaan.

Tyrväinen ja Växjön Jakob Forsbacka Karlsson vääntämässä lokakuun alussa.­

Tyrväinen kertoo, että Luulajassa koronavirus ei ole juurikaan näkynyt katukuvassa – joskin mainitsee, ettei hän itsekään ole juuri muualla käynyt kuin jäähallilla ja ruokakaupassa.

Haastatteluhetkellä juuri Göteborgiin pelireissulle saapunut Tyrväinen on toki nähnyt katukuvan myös myös muualla Ruotsissa.

– Reissaamme paljon. Sanoisin, että lentokentillä joku 70 pinnaa ihmisistä käyttää maskia. Koneissahan se on pakollistakin, mikä on ihan hyvä. Luku voisi olla vielä suurempikin, koska maskin käyttö on aika pieni teko siihen nähden, miten paljon se voi auttaa.

Entä sitten taloudellinen puoli? Leijonien vakiokalustoon parin viime kauden ajan kuulunut Tyrväinen, 30, kertoo, että Luleåssa palkoista otettiin kesällä seitsemän prosenttia pois. Nyt, kun katsojarajoitukset ovat voimassa, pelaajien palkoista on nipistetty neljä prosenttia.

– Suhteessa ne ovat aika inhimillisiä ja pieniä leikkauksia. Ylipäätään minulla on fiilis, että ruotsalaisissa seuroissa kassavirta on vähän paremmassa jamassa kuin mitä olen suomalaisista seuroista lukenut.

– Omasta puolestani voin olla onnellinen ollessani täällä, kun ei tarvitse niin paljoa vaivata päätään taloudellisilla asioilla. Voi luottaa, että asiat ovat vielä ihan reilassa, vaikka tilanne onkin ikävä. Toki jos katsojarajoitukset venyvät ja venyvät, niin varmasti täälläkin ruvetaan olemaan hälyttävämmässä tilassa.