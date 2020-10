SM-liigasta Ruotsiin siirtynyt suomalaispakki huomasi talvella merkittävän eron – nyt kaikki on päälaellaan

Robin Salo pääsi talvella nauttimaan Ruotsin katsomokulttuurista. Nyt SHL:ssä on pelattu käytännössä tyhjille katsomoille.

Kun puolustaja Robin Salo siirtyi viime helmikuussa SaiPasta Ruotsin SHL:n Örebrohon, maailma oli vielä hyvin erilainen.

Suomalaispakki pääsi kokemaan ruotsalaisen kannattajakulttuurin, joka on tänä syksynä loistanut poissaolollaan. Ruotsissa on koronaviruspandemian takia ollut 50 katsojan maksimirajoitus, jota höllennetään marraskuussa 300:aan.

– Kauden alku on ollut vähän erilainen. Tiedossa se oli, että aloitetaan ilman yleisöä, mutta iso muutos se on ollut. Täällä on aika hyvä lätkäkulttuuri ja halleissa hyvä meteli ja fiilis. Sen huomaa (normaalioloissa) jäälle mennessä, että onko koti- vai vieraspeli, Salo sanoo IS:lle.

– Tosi hiljaista on nyt, ja aluksi tuntui että pelaisimme harkkapelejä, vaikka kausi oli jo alkanut. Niin erilaiselta se tuntui. Nyt joutuu mentaalisesti vähän enemmän valmistautumaan peleihin, kun sitä meteliä ei ole herättämässä. Itsensä pitää pumpata joka kerta jotenkin valmiiksi.

Normaalitilanteessa itseään ei tarvitse samalla tavalla ladata, kun yleisö herättää pelaajan liki automaattisesti.

– Huomasin eron Suomeen siinä, että täällä on joka paikassa kova meteli, toisissa vielä kovempi kuin toisissa. Suomessa ei joissakin paikoissa ole lähellekään samaa fiilistä. Kulttuurieroja.

Robin Salo Örebron paidassa 8. lokakuuta vierasottelussa Malmö Redhawksia vastaan.­

Tiukat katsomorajoitukset ovat puhuttaneet Ruotsissa. Örebron tähtihyökkääjä Mathias Bromé älähti hiljattain Expressenissä.

Hän ihmetteli sitä, miten lätkäkatsomossa ei saa olla 50 katsojaa enempää, mutta kaupoissa on jatkuvasti sisällä yli 50 asiakasta ja somessa leviää videoita humalaisista bilettäjistä yökerhoissa.

– Jonkin verran kopissa noista on juteltu. Onhan se vähän jännä, että tässä maassa voi joissain paikoissa olla enemmän jengiä, mutta otteluissa ei voi käydä. Hallit ovat kuitenkin isoja, niin pystyisi etäisyyksienkin kanssa sen hoitamaan. Mutta se ei ole meidän päätös, vaikka toki haluaisimme yleisöä peleihin, Salo pyörittelee.

Salo siirtyi Örebrohon viime ystävänpäivänä debytoituaan sitä ennen A-maajoukkueessa. Esitys Leijonissa toisen debytantin Oskari Mannisen pakkiparina oli vahva.

22-vuotias Salo on onnistunut myös Örebrossa. Kevätkaudella hän teki 12 ottelussa 1+5=6 pistettä, nyt saldo on yhdeksästä ottelusta 1+3=4 pistettä.

Ennen kaikkea paljon kertoo se, että Salon peliaikakeskiarvo 23.38 on koko liigan kolmanneksi kovin.

Kuorma on iso, mutta toki luultavasti pienenee, kun syövästä toipuva Kristian Näkyvä palaa kaukaloon.

Vaasan Sportin kasvatti Salo on kaksikielinen. Joukkueessa pelaavat Näkyvän lisäksi myös Joonas Rask, Robert Leino ja Rasmus Rissanen.

– Olen viihtynyt tosi hyvin ja jengiin oli helppo tulla, kun osaan suomea, ruotsia ja englantia. Varsinkin kun tulin kesken kauden, niin se varmasti helpotti sisääntuloa joukkueeseen.

Robert Leino on yksi Örebron suomalaisista. Tässä Leino ja Salo juhlivat maalia.­

– Sain jo tullessani tänne hyvän roolin ja pelata paljon. Yritetään jatkaa siitä mihin jäin. Näkyvä ja (Nick) Ebert ovat alkukaudesta olleet poissa, mikä on varmasti vaikuttanut myös peliaikaani.

Salo on New York Islandersin 2. kierroksen varaus kesältä 2017. Islesin oikeudet suomalaiseen umpeutuvat kuluvan kauden jälkeen, joten on todennäköistä, että Salon jatkaessa tällä tasolla, kauden jälkeen hän tehnee NHL-sopimuksen.

– Yritän pelata omilla vahvuuksillani ja samalla kehittää tiettyjä osia pelaamisestani. Tämä on kova sarja, jossa jokainen pelaaja tuntuu olevan hyvä luistelija. Täällä on kovempi luistelutempo ja vähän tasaisempi sarja, helppoja iltoja ei ole. Oli minulta hyvä päätös tulla tänne. Taso on kova ja antaa sauman kehittyä, Salo summaa.