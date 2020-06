Ville Nieminen suuntaa Ruotsiin – ”Avaa paljon mahdollisuuksia”

Ville Nieminen solmi kaksivuotisen päävalmentajasopimuksen Modon kanssa.

Perinteinen ruotsalaisseura Modo tiedotti tiistaina uudesta päävalmentajastaan. Pestiin astuu kaksivuotisella sopimuksella Ville Nieminen.

Nieminen, 43, suuntaa Pohjois-Ruotsiin Örnsköldsvikiin täynnä tarmoa.

– Hieno odottavainen fiilis. Innolla odotan kautta. Perinteikäs seura ja isot tavoitteet, Pohjanlahden takaa tavoitettu Nieminen sanoo.

Vaikka seuran puolesta tavoitetta ei ole vielä uudelle suomalaisvalmentajalle naulattu, Nieminen tietää, että Modossa janotaan nousua.

Edellisen kerran vuonna 2007 Ruotsin mestaruuden voittanut perinneseura on tarponut divarisarja Allsvenskanissa nyt jo neljän kauden ajan. Tänä keväänä Modo oli jo pelaamassa nousukarsintasarjaa, kun koronapandemia palautti joukkueen takaisin lähtöviivalle.

– Täällä on tehty hyvää työtä nyt jo pari vuotta ja saatu juttu käyntiin. Toiminta on oikeilla raiteilla.

Päättyneen kauden jälkeen Modo menetti tukun avainpelaajiaan.

Valmennuspesti on Stanley Cupin pelaajana voittaneen Niemisen ensimmäinen ulkomailla.

Kotimaassa hän ehti valmentaa Mestiksen KeuPassa, apuvalmentajana Jukurien liigajoukkueessa ja puolentoista kauden ajan päävalmentajana Pelicansissa.

– Tavoite oli alun perinkin, että olen tulevalla kaudella ulkomailla. Eikä Suomessa tietysti ole paikkoja vapaana. Tämä pesti tuli sinänsä hyvin. Kannatti odottaa.

– Onhan tämä tietysti haaste. Erilainen ympäristö, mutta sitten taas täällä pelataan pohjoisamerikkalaista jääkiekkoa, ja näillä on heidän oma identiteettinsä. Tämä on lisäksi tosi hyvä paikka, jossa pystyy tekemään töitä ja valmentamaan keskittyneesti. Tässä on hyvät mahdollisuudet.

Nieminen eläytyi usein tunteella peliin Pelicansin luotsina.

Modo on tunnettu loistavasta juniorityöstään. Alle 30 000 asukkaan pitäjästä ovat ampaisseet maailmalle muun muassa Peter Forsberg, Markus Näslund, Sedinin veljekset ja Victor Hedman.

Nieminen ei ollut yhteydessä vanhaan ketjukaveriinsa Forsbergiin valmennuspestin tiimoilta.

– Emme ole nyt olleet missään tekemisissä. Kolme vuotta sitten juttelimme Ruotsissa. Hän ei liity tähän millään tavalla.

Nieminen kehuu Modon rekrytointiprosessia.

– Tämä prosessi on ollut hyvin mielenkiintoinen ja itselleni mieleinen. Tässä ei kiirehditty. Se oli pitkä prosessi, noin puolitoista kuukautta. Se oli hyvinkin mielenkiintoista, ja halusin ehdottomasti myös mennä juuri tätä tietä. Nyt tiedän, mihin olen menossa.

– Kävin tutustumassa seuraan, seuran henkilöihin ja kollegoihin. Prosessiin kuuluivat myös soveltuvuustestit ja tällaiset. Sen jälkeen vielä jonkun aikaa vähän maisteltiin, minkälaista tämä voisi olla.

Nieminen on nyt parhaillaan Ruotsissa. Hän muuttaa vakituisesti länsinaapuriin elokuun alussa. Perhe jää Tampereelle.

– Perheellä on koulut ja harrastukset ja armeijat ja kaikki. Se ei sinänsä toimi. Myös näitä asioita käytiin paljon läpi.

Nieminen on kertonut tavoittelevansa valmennusurallaan Pohjois-Amerikkaa ja NHL:ää.

Pesti Ruotsissa tuskin on pahitteeksi sen suhteen.

– Tämä avaa paljon mahdollisuuksia. Mutta mistähän sitä tietää. Tämä on niin hektistä tämä valmennushomma, Nieminen pohtii filosofiseen tyyliinsä.

– Sehän valmentamisessahan on vähän vaikeaa, että se on ajoituksesta ja onnesta kiinni. Mutta niin... Aikahan näyttää.