Leijonien pommikone dominoi top-listaa Ruotsissa – korostaa isoa eroa liigojen välillä: ”Suomessa on vähän unohtunut...”

Taklaukset puhuttavat jääkiekossa vuodesta toiseen. Juhani Tyrväinen hurmasi ruotsalaiset niiteillään.

Kiekkokausi päättyi ennenaikaisesti ja mestaruudet jäivät lähes kaikkialla jakamatta. Pörssikuninkaita ja runkosarjan voittajia sentään pystyttiin kruunaamaan.

Ja jos Ruotsin pääsarjan SHL:n parhaimpien taklausten esittäjästä puhutaan, suomalaishyökkääjä Juhani Tyrväinen lienee selvä valinta.

Liigan otteluita esittävä Ruotsin C More nimittäin julkaisi kauden jälkeen top-listauksensa kymmenestä parhaasta taklauksesta, ja Tyrväinen otti listalla haltuunsa ykköstilan lisäksi myös kakkospaikan sekä kahdeksannen sijoituksen.

– Toki se lämmitti mieltä. En päässyt hienoimpien maalien listalle, niin olin sentään jollain listalla, 29-vuotias Tyrväinen hymähtää.

Koko aiemman uransa SM-liigassa pelannut Tyrväinen, viime kevään maailmanmestari, pelasi ensimmäisen kautensa Ruotsissa.

Saldona Luleå HF:n paidassa oli 50 runkosarjaottelusta komeasti 11+18=29 pistettä, 42 jäähyminuuttia ja teholukema +25.

– Muutama hyvä taklaus tuli annettua. Mukava oli tehdä ne vieläpä kotiareenassa, niin fanit ottivat minut puolelleen ja rupesivat tykkäämään. Sain tuotua itseäni haluamallani positiivisella tavalla esille. Olen aina tykännyt pelata ja taklata kovaa. Oli iso plussa, kun sain sillä lailla tuotua fiilistä, Tyrväinen sanoo.

– Ruotsissa ei hirveästi harrasteta sellaisia ns. atleettitaklauksia. Kamppailupelaaminen on erilaista. Olen sellainen, että tykkään välillä hakea vähän kovempiakin taklauksia, mutta Ruotsissa suuntaus on siihen suuntaan, että fyysisyys näkyy ihan eri lailla kuin ennen vanhaan. Kaksinkamppailukovuus on astetta kovempaa kuin vaikkapa Suomessa.

Suomessa oli päättyneenkin liigakauden aikana silti useita taklauskohuja, kun kaukalossa nähtiin ikäviä pääosumia, joissa kärsijöinä olivat valitettavan usein nuoret pelaajat.

Tyrväinen Karjala-turnauksessa viime syksynä.

Taklauskeskustelua on käyty viime vuosina jopa kyllästymiseen asti ilman, että ongelmia olisi saatu ratkottua.

Tyrväinen on pelaajaprofiililtaan ja kokemukseltaan asiantuntija parhaasta päästä vertaamaan Suomen ja Ruotsin liigojen välisiä eroja.

Osaavatko ruotsalaiset nuoret ottaa paremmin taklauksia vastaan?

– Osaksi varmaan sitäkin, mutta Ruotsissa ei ole myöskään niin paljoa tosi nuoria pelaajia liigassa. He, jotka SHL:ssä pelaavat, ovat NHL:n varaustilaisuuden kärkipäätä eli ominaisuuksiltaan ja taidoiltaan ehkä vähän parempia esimerkiksi hahmottamaan kenttää.

– Ruotsissa ei pelata trapia käytännössä ollenkaan. Varsinkin puolustajat ovat koko ajan tietoisia, että jos kiekko on kulmassa, niin vaikka vastustaja vaihtaisi, joku tulee pitkältäkin matkalta karvaamaan. Suomessa pelataan trapia paljon, ja pelaajat luulevat, ettei kukaan tule päälle. Hoksottimien pitäisi olla koko ajan ylhäällä, mutta Suomessa on vähän unohtunut, että kovaakin painetta saattaa tulla.

Tyrväinen seuraa taklauskeskustelua aktiivisesti lehtien palstoilta ja sosiaalisen median välityksellä.

– Funtsin vähän asiaa ja lueskelin kirjoituksia. Huomasin Ruotsiin mennessäni, että kukaan ei pelaa trapia. Olen paljon valmiimpi koko ajan pelaamaan ja pitämään pääni ylhäällä. Aina pitää tietää, mistä voi tulla vastustaja ja että mihin voi syöttää.

Maan rajat eivät vaikuta pelaajien tai taklaajien viisauteen, Tyrväinen huomauttaa. Pelitapa-asian hän uskoo vaikuttavan.

– En tiedä onko asiaa tutkittu, mutta mielestäni tuo vaikuttaa asiaan aika paljon. Se lähtee jo nuoruustasolta, kun Ruotsissa kaikki luistelevat ja pelaavat eteenpäin. Kun vauhti on nuoresta asti kova, opitaan siihen, ettei aikaa ole. Faktatietoa minulla ei ole, miten Suomen junnuissa pelataan, mutta jos sielläkin opetellaan trap-pelaamista, unohtuuko valmius ottaa taklauksia vastaan ja kyky pelata pienessä tilassa sekä nopeassa hetkessä pää ylhäällä?

Niin tai näin, keskustelu varmasti jatkuu.

– Jotkut haluavat kieltää taklaamisen kokonaan, toisten mielestä se on vain taklattavan vastuulla. Se on ihan hyvä, että tulee ääriajattelua puolelta toiselle. Ääripäissä oikea vastaus ei ole, mutta kultainen keskitie pitää löytää.

Suomalaiset Tyrväinen, Arttu Ilomäki ja Joonas Jalvanti olivat mukana Luulajan joukkueessa, joka teki historiaa: se päästi 52 SHL:n runkosarjaottelussa vain 98 maalia.

Runkosarjan 14 pisteen erolla (106–92) Färjestadiin voittanut joukkue päästi vähemmän osumia kuin kukaan aiemmin historiassa.

Ennätys varmistui viimeisellä sarjakierroksella. Sairastunut Tyrväinen huilasi erikoisen pelin, joka pelattiin tyhjille katsomoille.

– Panosta ei varsinaisesti enää ollut, mutta nollapeli tai yhden maalin päästäminen varmisti uuden ennätyksen. Se oli ainoa, mitä koutsi vähän pumppasi aamutreeneissä.

Nollapeli varmisti ennätyksen vain 1,88 maalia per peli päästäneelle Luleålle.

– Se on kyllä tosi kova saldo. Meillä oli hemmetin hyvä veskari ja tosi hyvä puolustus. Niin sanottu voittavan joukkueen kokoonpano.

Tyrväinen oli 29 pisteellä joukkueen kolmanneksi paras pistemies, puolustaja Erik Gustafsson (12+20=32) oli ykkönen. Sinänsä erikoisia lukuja runkosarjan ylivoimaiselta voittajalta, mikä kertoo kaiken joukkueen tasaisuudesta.

Pitkään mestaruutta hamunneen Luulajan odotus ei kuitenkaan päättynyt tänäkään keväänä.

– Meillä olisi ollut hyvät menestysmahdollisuudet ja se vietiin pois, mutta terveydellä ei pidä leikkiä. En nyt edes keksi mikä muu syy se olisi voinut olla, mutta jos peruuntuminen olisi johtunut jostain lievemmästä kuten jonkun seurojen kaatumisesta, se olisi ollut ihan farssi. Tällaisesta syystä on kuitenkin täysin ymmärrettävää, että sarjat pistetään katki.

Joukkueen runko pysyy myös ensi kaudella samana.

– Uskon, että voimme menestyä. Pelasimme tosi hyvän kauden ja oma sisääntuloni SHL:ään oli ihan hyvä, joten olin sikäli tyytyväinen, vaikka homma jäi kesken.

Tyrväinen kuvattuna syksyllä 2016 Pelicansin pelaajana.

Tyrväinen joutui kauden jälkeen vielä eristämään itsensä ennen paluuta Suomeen ja muuttoa uuteen kotiin Helsingissä.

– Tulin kipeäksi enkä päässyt koronatestiin missään. Olin Ruotsissa 12 päivää, ajoin Suomeen autolla ja olin vielä viisi päivää mökillä.

Ruotsissa joukkue palasi tällä viikolla harjoituksiin ryhmissä, joiden koosta Tyrväisellä ei ole tarkkaa tietoa. Suomalaissentteri harjoittelee itse kotimaassa vanhan pikaluistelijan Markus Puolakan alaisuudessa.

– Ruotsin suositukset ovat vähän erilaisia. Toivottavasti ryhmät eivät ole liian isoja, kukaan ei ole kipeänä tai mitään sen kummallisempaa tapahdu.