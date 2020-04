Ruotsin mestaruuden ratkaissut suomalaishyökkääjä jatkaa SHL:ssä

Tuomas Kiiskinen on viihtynyt jo kuusi kautta Ruotsissa. Kuva on Leijonien harjoituksista joulukuulta 2012.

Tuomas Kiiskinen on allekirjoittanut Skellefteån kanssa jatkosopimuksen.

Kokenut hyökkääjä Tuomas Kiiskinen pelaa Skellefteåssa ensi kaudellakin. 33-vuotias Kiiskinen ja Skellefteå sopivat tiistaina vuoden jatkosopimuksesta.

Kiiskinen aloittaa Skellefteåssa toisen kautensa. Viime kausi toi 38 runkosarjaottelussa 8+11=19 tehopistettä.

Ruotsin SHL on kuitenkin Kiiskiselle tuttu paljon pidemmältä ajalta, sillä takana on Ruotsissa jo kuusi kautta. Ensimmäiset viisi Kiiskinen pelasi Växjössä, jossa hän on voittanut kaksi Ruotsin mestaruuttakin.

Ensimmäinen mestaruus tuli keväällä 2015 ja toinen 2018. Varsinkin kevään 2015 mestaruus on Kiiskiselle ikimuistoinen, sillä hän ampui finaalisarjassa ns. mestaruusmaalin eli ratkaisseen kuudennen loppuottelun voittomaalin –jatkoajalla ajassa 90.21.

Växjö kukisti finaalisarjassa tuolloin juuri Skellefteån eli Kiiskisen nykyisen seuran – samoin kuin keväällä 2018.

Viime kauden Kiiskinen aloitti SM-liigassa ja SaiPassa ja siirtyi Skellefteån riveihin ”veroetupelaajana” vasta lokakuun lopussa.

Kiiskinen tuo Skellefteåhon etupäässä kokemusta ja voittamisen kultuuria.

– Olen yksi joukkueen vanhimmista pelaajista, joten minun täytyy näyttää esimerkkiä sekä jäällä että sen ulkopuolella ja johtaa tietä. Aion tehdä kaikkeni auttaakseni joukkuetta voittamaan, Kiiskinen sanoi Skellefteån kotisivuilla.